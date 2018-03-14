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20:31, 14 марта 2018

Глава Роснефти Сечин, как утверждают авторы нового фильма-расследования, строит для Путина несколько резиденций

Глава Роснефти Игорь Сечин, как утверждают авторы нового фильма-расследования, строит для Владимира Путина несколько резиденций, в том числе, горнолыжный курорт Лунная Поляна на Кавказе, а также резиденцию на берегу Енисея. Все эти проекты обходятся минимум 30 миллиардов рублей, говорится в фильме «Сечин», который выпустил Центр управления расследованиями.

Авторы документальной ленты также утверждают, что нашли новое огромное охотохозяйство, где отдыхает сам Сечин. Некоторое время назад журналистскую группу Центра блокировали в Тульской области возле этого охотохозяйства охранники резиденции. Как позже рассказали сами журналисты, почти 15 часов их насильно удерживали. В том числе, полиция, следователи и ФСБ.

Комментарии

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svenik 14 марта 2018 | 20:35

Братва опг бережет царя, шубХранилища и золотые унитазы эт в прошлом, щас главное кормушку удержать - а вытамдержитесьденегнетзатовованнашишвам

evgolius7 14 марта 2018 | 20:43

Точно...Путину не хватает дворцов...
Точно...Он решил что бессмертный....
Наверное ему Патриарх об этом сказал....вот старик и радуется...

ura_123 14 марта 2018 | 20:36

Робятишки собрались жить вечно?

sensei54 14 марта 2018 | 20:46

ura_123: Не обязательно.
Это скорее знаки различия. Как у крутых воров в законе - татуировки и золотые фиксы.

mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 20:39


Наивные россияне думали, что эти паразиты насосутся и отвалятся.
А им всё мало.
Дворцы, резиденции, угодья.
Утеряли они связь с реальностью.

el_borz 14 марта 2018 | 20:42

Сечину присвоить звание Заслуженный строитель России.
И выдвинуть на соискание международнрй Нобелевской премии как самый успешный резидент-строитель в мире.

fikus74 14 марта 2018 | 20:59

mikhail_spb_: и стопудово они не платят за это налоги, ну вот ни копеечки.

world_nail 14 марта 2018 | 20:40

Неправда ваша - он строит несколько Дворцов пионеров, где всё будет абсолютно бесплатно

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perche 14 марта 2018 | 20:41

"Больше резиденций хороших и разных!!!"
А остальным - "денег нет, но вы держитесь"

perevozchik62 14 марта 2018 | 20:42

Пусть строит ... Потом пойдет на новые детские дома и дома для престарелых ...

midnightblues 14 марта 2018 | 20:45

perevozchik62: потом не будет

perevozchik62 14 марта 2018 | 20:55

midnightblues:
Помрут что ли ? Или ждем ядерного удара ?

zemljanka 14 марта 2018 | 20:42

Так много внуков... и правнуков...

koshkaedu 14 марта 2018 | 20:43

Каждый народ имеет такого Сечина, какого они заслуживают.

nanaryfive 14 марта 2018 | 20:43

Фсё в дворцах путена. Сколько их у него? 500 хомяки насчитали? не...не 1000 как у Эскобара...

gregor 14 марта 2018 | 20:43

Глава Роснефти Сечин, как утверждают авторы нового фильма-расследования, строит для Путина несколько резиденций
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Да пусть строит хоть 100 резиденций для себя ,Путина и его друзей и родственников . Большинство ,а 86 % это большинство страны ,этот маразм одобрямс . Раз оно ,это большинство, хОчут , пущай так и будет . Жалко что ли ?
Их же обворовывают , они рады .
Менталитет ,однако . Ляпи .
.

putin_itogy 14 марта 2018 | 20:44

Сколько же вы можете ещё СОЖРАТЬ России..???
Вам сколько надо, пенсионер кгб, старик путин ?
Чтобы нажраться раз - навсегда. И больше не воровать Россию...
Вы же чекисты. Вроде "чистые руки", холодная голова..

ringmenn 14 марта 2018 | 20:52

Когда эту шайку скинут - первым делом, Сечина на кол, а уж опосля...........!!!!!!

tks 14 марта 2018 | 20:52

Путинский Кент. Мерзавец и урод.

vadimp 14 марта 2018 | 20:57

Че путин надеется в какой нибудь из них спрятаться? - Наивный!

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