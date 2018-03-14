Глава Роснефти Сечин, как утверждают авторы нового фильма-расследования, строит для Путина несколько резиденций

Глава Роснефти Игорь Сечин, как утверждают авторы нового фильма-расследования, строит для Владимира Путина несколько резиденций, в том числе, горнолыжный курорт Лунная Поляна на Кавказе, а также резиденцию на берегу Енисея. Все эти проекты обходятся минимум 30 миллиардов рублей, говорится в фильме «Сечин», который выпустил Центр управления расследованиями.

Авторы документальной ленты также утверждают, что нашли новое огромное охотохозяйство, где отдыхает сам Сечин. Некоторое время назад журналистскую группу Центра блокировали в Тульской области возле этого охотохозяйства охранники резиденции. Как позже рассказали сами журналисты, почти 15 часов их насильно удерживали. В том числе, полиция, следователи и ФСБ.