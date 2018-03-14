Владимир Путин отклонил ходатайство о помиловании 62-летнего Петра Парпулова

Бывшего авиадиспетчера из Сочи признали виновным в государственной измене. Следствие утверждало, что еще в 2010 году Парпулов, отдыхая в Грузии, якобы разгласил там некие секретные данные, которые позже были переданы грузинскому руководству. Парпулов был арестован лишь в 2014 года, и два года назад суд приговорил его к 12 годам колонии.

По сведениям «Радио Свобода» президент отклонил ходатайство осужденного в начале февраля, но только на днях об этом стало известно самому осужденному и его родным.