Владимир Путин отклонил ходатайство о помиловании 62-летнего Петра Парпулова
Бывшего авиадиспетчера из Сочи признали виновным в государственной измене. Следствие утверждало, что еще в 2010 году Парпулов, отдыхая в Грузии, якобы разгласил там некие секретные данные, которые позже были переданы грузинскому руководству. Парпулов был арестован лишь в 2014 года, и два года назад суд приговорил его к 12 годам колонии.
По сведениям «Радио Свобода» президент отклонил ходатайство осужденного в начале февраля, но только на днях об этом стало известно самому осужденному и его родным.
Комментарии14
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abuvgrobu 14 марта 2018 | 20:36
Мразь и предатель должна сидеть до конца срока, а как по мне - так и сдохнуть в тюрьме.
oldpartizan 14 марта 2018 | 20:54
abuvgrobu: не переживай - будешь.
sergei_tn 14 марта 2018 | 20:56
abuvgrobu: Ясно что тебе чем больше подохнут в тюрьме, тем приятнее.
el_borz 14 марта 2018 | 20:37
Все так и норовят предать Родину. Прям заразная вспышка колоборационизма.
К чему бы все это?
alis_kirs 14 марта 2018 | 20:42
el_borz: ===Все так и норовят предать Родину.===
Э-э-э... Все? А Вам откуда это известно? А! Вы относитесь к этим "всем"? Так в целях профилактики преступления, может быть, и Вас стоит отправить сразу посидеть лет пяток? :-)))
el_borz 14 марта 2018 | 20:44
alis_kirs: Дед чекист? Да? Вертухай?
Понятно.
alis_kirs 14 марта 2018 | 20:56
el_borz: А что-нибудь по делу сказать можете? К примеру, "все" - это сколько процентов населения страны? И откуда Вам это известно? Не. Ну если кто-то заявляет, что "все так и норовят предать Родину", значит он в этом уверен. А если он в этом уверен, то значит он начинает мерить с себя. А если он готов предать Родину, что является преступлением, то почему бы не предупредить его преступление? И ему меньше сидеть и Родине благо...
P.S.: Кстати, чтобы Вы знали. У меня по обоим веткам семьи на Великой Отечественной погибли все предки. Остался один дед по материнской линии (было 5 братьев) и один из отцовской (было четверо). Так что свои слова про "вертухаев" лучше сами себе засуньте обратно в Вашу глотку, пока кто-то другой не засунул их Вам куда в более неприятное и болезненное для Вас Ваше отверстие...
zemljanka 14 марта 2018 | 20:40
Нет веры "органам".
peresvet73 14 марта 2018 | 20:40
Само осуждение, было демонтративно-репрессивным актом, и отклонение использовали в показательных целях.
spec71205 14 марта 2018 | 20:43
Такова судьба придателя! Сам их терпеть не могу! Допустим выйдет ...спросят за что сидел. ..это ПАДЛА не скажет за придательство. Скажет спасал мир!
alexey65 14 марта 2018 | 20:54
spec71205: Он еще тебя правописанию научить сможет!
bobiksdoh 14 марта 2018 | 20:55
spec71205: а кого он прИдал?
rtur100 14 марта 2018 | 20:58
spec71205: прЕдатель. Принципы хорошие, орфографию ещё подтянуть бы)))
jamba 14 марта 2018 | 21:00
Мужика осудили за разглашение сведений, которые секретными никогда не были. Поскольку, были опубликованы в интернете и газете "Красная звезда". А вся информация, сводилась к тому, как должностные лица нарушали инструкции. Но ему не повезло, попал под "замес". Война с грузинами, должна была выглядеть солидно, иначе, слезу патриотизма из обывателя фиг выдавишь.
Примерно так же, было в годы ВОВ, когда наложивший в штаны Джугашвили, стал обвинять в изменах людей, которых просто бросила отступающая армия. Таких, по некоторых оценкам, было больше половины всего населения. Люди проснулись, армии нет, а в городе немцы. Перечитайте Соженицына, там реальный эпизод о том, как в Таганроге, отступавшие "нквэдэшники" сожгли теплушку с "зэками", чтобы немцам не достались;((
В Новгородской области, ретивый "смершевец", арестовал и отправил в лагеря мать-одиночку, которая собирала в деревне, в период оккупации, немецкие листовки, для розжига печи. Однажды, поделилась такой листовкой с соседкой, вернулась Красная Армия, соседка "стуканула", бабу замели, ребенка в детдом.