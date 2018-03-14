Генсек ООН Антонио Гутерриш обеспокоен сообщениями о применении нервно-паралитического газа на территории Англии
Он сочувствует тем, кто пострадал в результате покушения на бывшего российского разведчика, сообщили представители генсека ООН. Гутерриш надеется на тщательное расследование этого инцидента. Уже через два часа Совет Безопасности ООН должен собраться на открытое заседание по запросу Великобритании. Там будет обсуждаться отравление Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
barbatos 14 марта 2018 | 20:39
Ты не беспокойся, а разберись кто именно пшикал ..., потом беспокоится будешь ....
kottigr1 14 марта 2018 | 20:46
barbatos: А что тут разбираться ? Лузеры засевшие во власти в России элементарно не в состоянии обеспечить охрану для всех своих милитаристских цацак.. Все кому не лень прут из РФ "особо охраняемые" полонии, ОВ, радиоактивные материалы.. Завтра и самого Путина украдут и никто не почешется..
mymymy 14 марта 2018 | 20:54
kottigr1: Там мы помним, как ваша пьяная Порошенка однажды подняла хай в Англии, позвонив Камерону и прохрюкав, что ВСУ разбили армейскую бронетанковую колонну.
И Камерон тоже носился как наскипидаренный по всему Лондону с криками "Русские идут".
А потом оказалось... ой, это вообще непонятно что было.
mppv 14 марта 2018 | 20:43
" обеспокоен сообщениями о применении нервно-паралитического газа ..."
====
Это был истолчённый в порошок портрет Путина, оказывающий на "некоторых" нервно-паралитическое действие
nnnmmm 14 марта 2018 | 20:44
Правильно уже наш народ подметил, кто и был первым травильщиком на планете так это англичане, достаточно Шекспира почитать, так что в этом плане им опыта не занимать.
peresvet73 14 марта 2018 | 20:45
Песенка Вовы Путина из подворотни:
Эх, яблочко, да с голубикою
Подходи, буржуй, глазик выколю
Глазик выколю, другой останется
Чтобы знал, говно, кому кланяться
jblack2 14 марта 2018 | 20:59
А у Гутериша не возникло случайно сочувствие к России, поскольку пострадала его гражданка...