Генсек ООН Антонио Гутерриш обеспокоен сообщениями о применении нервно-паралитического газа на территории Англии

Он сочувствует тем, кто пострадал в результате покушения на бывшего российского разведчика, сообщили представители генсека ООН. Гутерриш надеется на тщательное расследование этого инцидента. Уже через два часа Совет Безопасности ООН должен собраться на открытое заседание по запросу Великобритании. Там будет обсуждаться отравление Сергея Скрипаля и его дочери.