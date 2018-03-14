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20:30, 14 марта 2018

Российское руководство рассматривает как недружественные шаги новые санкции со стороны Лондона

В российском МИДе пообещали в ближайшее время принять ответные меры. Британское правительство объявила о планах выслать 23 сотрудника российского посольства, отменены ряд двусторонних встреч, британские чиновники не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Все это стало ответом на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британия считает, что к этому причастна Россия – Россия обвинения отвергает.

Комментарии

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vezdehod 14 марта 2018 | 20:32

Это уже ТРУДНОСТИ Российского руководства, а не Великобритании.

kottigr1 14 марта 2018 | 20:33

vezdehod: Тревожно за Воронеж..

serhio_25__ 14 марта 2018 | 20:45

kottigr1: ""Тревожно за Воронеж.. "" - укроп, успокойся уже, Воронеж вам не достанется, как и Крым, как и Новороссия.

kottigr1 14 марта 2018 | 20:48

serhio_25__: Воронеж то же засрете и разворуете окончательно ?

serhio_25__ 14 марта 2018 | 20:53

kottigr1: Это ты вслух у своего бандеровского руководства спрашиваешь?

kottigr1 14 марта 2018 | 20:56

serhio_25__: Твой Путин ещё и бандеровец ? А с виду он выглядит как мелкий воришка..

udalennyi2 14 марта 2018 | 20:36

Представляю какой сейчас там шопинг в последнюю неделю среди 23 счастливчиков.

barbatos 14 марта 2018 | 20:37

udalennyi2: В Воронеже ?

serhio_25__ 14 марта 2018 | 20:50

Подпиндосня, все как один должны встать на защиту врагов России. Покажите, какие вы "патриоты". Вам же за это платит госдеп.

barbatos 14 марта 2018 | 20:33

Это не "недружественные шаги", это фактическое объявление войны ...

kottigr1 14 марта 2018 | 20:38

barbatos: Да.. 23 воришкам из КГБ, вросшим корнями и выводками в туманный Альбион и такого пинка в подсральник..

piter_ug 14 марта 2018 | 20:35

//недружественные //

«Тамбовские волки» друзья питерской подворотни!

abuvgrobu 14 марта 2018 | 20:35

Вся эта возня добавит Путину, как минимум, 5-6% на выборах.. Одно слово - партнёры )))

rampa 14 марта 2018 | 20:39

abuvgrobu: так вы все-таки считаете, что к отравлению причастна Россия, чтобы поднять рейтинг Путина?

serhio_25__ 14 марта 2018 | 20:47

rampa: ""так вы все-таки считаете, что к отравлению причастна Россия, чтобы поднять рейтинг Путина? "" - так ты все-таки считаешь, что Путин и Мей поставил в руководители Британии, как поставил Трампа в США?

ura_123 14 марта 2018 | 20:43

abuvgrobu: А что,146% уже недостаточно?

hunterhead 14 марта 2018 | 20:44

abuvgrobu: "Вся эта возня добавит Путину, как минимум, 5-6% на выборах."

Разве что от безмозглых портянок...:-D

ki000999 14 марта 2018 | 20:36

Когда БронеГалактическиеСилы России планируют бомбить Лондон, ракетами, о которых недавно говорил один товарищ!?

xoxlolox 14 марта 2018 | 20:42

ki000999: А нахера ракеты !? Перед вылетом выбросит Российский дипломат бутылку с "новичком" в центре Лондона и прювет !!))) Дешево и сердито !

mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 20:36


Дело в том, что это "руководство" засиделось во властных креслах и охренело.

sg76g 14 марта 2018 | 20:39

mikhail_spb_:
Прочие кандидаты ахуели еще даже не садясь..

eduard53 14 марта 2018 | 20:39

От же ж суки аглицкие!
Который год мы их исключительно дружелюбно опрыскиваем всяко-разным дорогим парфюмом, а неблагодарные бритты в ответ всё недружественно-истерично вышагивают
в нашу сторону ...

svetalana 14 марта 2018 | 20:40

Ну да, травить-давить в Лондоне неугодных нашей обезумевшей власти - это были прямо-таки очень дружественные шаги Кремля в Великобритании, а нежелание иметь с нашей нечистоплотной властью никакого дела - да как посмели?

hunterhead 14 марта 2018 | 20:41

"Российское руководство рассматривает как недружественные шаги новые санкции со стороны Лондона"

А за какие их заслуги можно дружить с российским руководством? :-D

scimitar 14 марта 2018 | 20:42

Мидаки, видимо, ожидали цветов и аплодисментов, и вдруг такой облом. Да кто вообще захочет дружить с отмороженным гопником? Британцы правы, на их месте я бы тоже поостерегся заводить дружбу с бандитом, который заходит в гости и оставляет после себя пару трупов.

siuhino 14 марта 2018 | 20:46

Из лучших дружеских побуждений, можно сказать, ликвидировали предателя. А они в ответ недружественные шаги и санкции. Правильно сказал Лавров: дебилы б....

sergei_tn 14 марта 2018 | 20:46

Главно делать морду удивленной. И спрашивать - За что?!

demokrat62 14 марта 2018 | 20:49

Русский МИД коллективно пернет в сторону английского посольства.

petrovich_spb 14 марта 2018 | 20:49

"Недружественные шаги"... А а грязно выполнять шпионскую работу, попутно отравляя два десятка британцев — это дружественно?

komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 20:52

Россия начинает строить новый "газопровод" Северный поток-3. в Англию. только вместо газа, в трубы будет закачиваться "Новичек"
Укрина заявила протест, в связи с тем что хочет участвовать в несанкционируемом отборе "Новичка"
CNN

vadimp 14 марта 2018 | 20:54

"Российское руководство рассматривает как недружественные шаги новые санкции со стороны Лондона"

А че есть идиоты рассматривающие их как дружеские? :)

ringmenn 14 марта 2018 | 20:57

Россия то Скрипаля из дружеских соображений травила, а Им опять все не так!!

gostrax 14 марта 2018 | 21:01

Бедный Сноуден,за неимением английских шпионов-перебежчиков ,придется отравить его с помощью британского "Новичка"

perche 14 марта 2018 | 21:03

Насрать под дверью соседа, попросить бумажку и, получив под зад пинок, назвать это "недружественным шагом"

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