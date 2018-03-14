"Российское руководство рассматривает как недружественные шаги новые санкции со стороны Лондона"

В российском МИДе пообещали в ближайшее время принять ответные меры. Британское правительство объявила о планах выслать 23 сотрудника российского посольства, отменены ряд двусторонних встреч, британские чиновники не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Все это стало ответом на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британия считает, что к этому причастна Россия – Россия обвинения отвергает.