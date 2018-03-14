Сотрудники московских МФЦ, которых нанимали информировать граждан о выборах, жалуются на задержку выплат
Как утверждает издание Znak.com со ссылкой на одного из таких работников, людям обещали заплатить по 35 тысяч рублей за каждый месяц работы, однако спустя полтора месяца они получили лишь по 15 тысяч. В пресс-службе Московских многофункциональных центров говорят, что положенные деньги людям выплатят в установленный договором срок. Все подобные вопросы сотрудники могут решить в бухгалтерии учреждений, — добавили там.
Согласно договору, нанятые таким образом работники должны были ходить по домам и сообщать гражданам о времени и месте голосования, а также о том, как попасть в списки избирателей.
Комментарии8
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encopresis 14 марта 2018 | 20:12
Наглецы! Да за такую честь, они должны доплачивать из своего кармана.
pyfrjvsqfldjrfn 14 марта 2018 | 20:28
Касилёк, касилёк... Какой касилёк...
ded64 14 марта 2018 | 20:14
Так им забыли сказать что ОНИ волонтеры на добровольной основе... А уж награды после выборов...
zemljanka 14 марта 2018 | 20:14
Записали на остальной срок в волонтеры
evgolius7 14 марта 2018 | 20:29
«Испанский диспетчер», видевший, как украинцы сбили MH17, рассказал, что получил за эту роль $48000 от России
А наших кидают как хотят...
В Испанию едите господа жополизы...
aallttoo 14 марта 2018 | 20:21
Участвовать в обмане, и ожидать, что тебя не обманут, могут только редкостные инфантилы. Или идиоты
vezdehod 14 марта 2018 | 20:28
Оказывается и я дал им заработать - ко мне тоже они приходили.
stoned_fox 14 марта 2018 | 21:03
Вроде бы взрослые люди, а не знают, что договор нужно подписывать.