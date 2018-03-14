Сотрудники московских МФЦ, которых нанимали информировать граждан о выборах, жалуются на задержку выплат

Как утверждает издание Znak.com со ссылкой на одного из таких работников, людям обещали заплатить по 35 тысяч рублей за каждый месяц работы, однако спустя полтора месяца они получили лишь по 15 тысяч. В пресс-службе Московских многофункциональных центров говорят, что положенные деньги людям выплатят в установленный договором срок. Все подобные вопросы сотрудники могут решить в бухгалтерии учреждений, — добавили там.

Согласно договору, нанятые таким образом работники должны были ходить по домам и сообщать гражданам о времени и месте голосования, а также о том, как попасть в списки избирателей.