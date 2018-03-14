В Калининграде на 10 суток арестован координатор местного штаба Алексея Навального
Такое решение Егору Черняку вынес районный суд за акцию в конце января в поддержку забастовки избирателей. Черняка и его коллегу Олега Алексеева задержали накануне вечеру.
В полиции, между тем, утверждают, что в ходе обыска в штабе был найден пакет с бюллетенями для голосования. Активисты штаба назвали это провокацией.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 20:11
Нормально.
А Сисян в эмиратах лечится... после классовых "боёв" ;-D
evgolius7 14 марта 2018 | 20:13
vor_mbh_yo_xaxa:
Сисян это про Путина?...а когда он в Эмиратах был?
Тут вроде дряхлыми сисями на рыбалке показывали...
Тебе его сиси нравятся больше?...Извращенец...
liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 20:26
evgolius7: Стыдно не знать партийную кличку навального. А еще хомяком прикидываетесь :)
ura_123 14 марта 2018 | 20:17
vor_mbh_yo_xaxa: Судя по новостям,сисян дефилировал по Севастополю...
abuvgrobu 14 марта 2018 | 20:17
Навальненские клевреты уже не знают, что и как им ещё предпринять, какую провокацию устроить.. А вы попробуйте у избирательных участков голыми сраками приходящих пугать, прыщавыми вонючимии сраками, а ?..
liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 20:23
Интересно, остались среди хомяков тупицы, верящие, что навальный им добудет по 10 тыс. евро :)
komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 20:26
liberal_vulgaris: они снизили запросы. согласны на мороженое
anemon 14 марта 2018 | 20:55
Ну, в данном случае, актуаьно подбросить пачку бюллетеней, а не наркотики.