В Калининграде на 10 суток арестован координатор местного штаба Алексея Навального

Такое решение Егору Черняку вынес районный суд за акцию в конце января в поддержку забастовки избирателей. Черняка и его коллегу Олега Алексеева задержали накануне вечеру.

В полиции, между тем, утверждают, что в ходе обыска в штабе был найден пакет с бюллетенями для голосования. Активисты штаба назвали это провокацией.