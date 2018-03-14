Российское посольство официально запросило информацию о смерти бывшего замдиректора Аэрофлота Николая Глушкова

Как сообщили в дипмиссии агентству РИА Новости, правоохранительные органы Великобритании непрозрачно ведут расследование, Лондон не готов к сотрудничеству в этом вопросе.

Бывший соратник Бориса Березовского на днях скоропостижно скончался в Великобритании. При этом, как пишет пресса, на шее Глушкова, по некоторым данным, есть следы удушения.