Российское посольство официально запросило информацию о смерти бывшего замдиректора Аэрофлота Николая Глушкова
Как сообщили в дипмиссии агентству РИА Новости, правоохранительные органы Великобритании непрозрачно ведут расследование, Лондон не готов к сотрудничеству в этом вопросе.
Бывший соратник Бориса Березовского на днях скоропостижно скончался в Великобритании. При этом, как пишет пресса, на шее Глушкова, по некоторым данным, есть следы удушения.
Комментарии11
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komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 20:08
пока не понятно зачем Англия устраняет одного за одним, бывших наших граждан. сначала Скрипаль, теперь Глушков.
кто следующий падет от кровавых рук МИ6?
duch_nec 14 марта 2018 | 20:19
komiccap_nkvd:
Следствие не готово сотрудничать в расследовании убийства с убийцами.
Странные люди эти англичане. В России же так принято.
Как там Бастрыкин сказал: Я тебя убью и сам расследовать буду.
так удобно же очень.
А англичане не хотят, странные. Враждебные к России.
el_borz 14 марта 2018 | 20:22
Типа не знали. Понятно.
Может им подбросить несколько англицких адресов, российских нуворишей окопавшихся в англосаксонии.
max3446 14 марта 2018 | 20:08
Шок, сенсация, максимальный репост!! В одном из штабов ничтожества наврального нашли поддельные бюллетени для голосования, а также по слухам наркотики, оружие, взрывчатку, и символы ИГИЛ и иных террористических организаций! Берегите детей, особенно там где штабы этого мутанта с 46 размером ноги имеются
vinokur 14 марта 2018 | 20:20
max3446: игнор
duch_nec 14 марта 2018 | 20:23
vinokur: vinokur: Зачем в игнор, этот дурак забавен.
я всегда радуюсь идиотизму пригожинских сопляков.
max3446 14 марта 2018 | 20:25
vinokur: А то такое? Вы же верите всем слухам если они против Путина и властей. А тут чего вдруг также не поверили?
anemon 14 марта 2018 | 20:50
max3446: Дурак? Нет?
zemljanka 14 марта 2018 | 20:11
Молодцы! Все безумнее и безумнее ...
abuvgrobu 14 марта 2018 | 20:26
Самообслуживание: сами убивают, сами судят, сами высылают. Всё сами! ))
anemon 14 марта 2018 | 20:52
Наверное, с них Бастрыкин пример взял.