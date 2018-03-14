Захарова: РФ ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, многих из которых подозревают в преступлениях
РФ ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, многих из которых подозревают в преступлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Москва готова сотрудничать с Лондоном в расследовании дела Сергея Скрипаля, но только при обоюдном соблюдении международных норм. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует от России предоставить объяснения по делу Сергея Скрипаля. Однако, по словам главы МИД Сергея Лаврова, официального запроса Москва не получала.
Британских подданных предупреждают о возможных рисках при поездке в Россию. Из-за политической напряженности британцам следует проявлять бдительность, избегать любых демонстраций и акций протеста, — говорится в новых рекомендациях МИД Великобритании. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призывает соотечественников отказаться от открытого выражения своей политической позиции, хотя пока что посольство в Москве не располагает какими-либо данными о трудностях у британцев в России.
Комментарии55
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komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 20:05
Англия превратилась в помойку в которой прячут преступников
evgolius7 14 марта 2018 | 20:08
Я не понял...а что англичане должны выдать их нам?
Там есть суд...он решает...у нас басманный бордель....
Думаю...что англичане не поедут на ЧМ....а за ними бойкот объявят и трендец горе денег потраченных на него....
ginbin_ 14 марта 2018 | 20:10
evgolius7: Нагонят таджиков за 500 рублей, будут исполнять на трибунах роль ликующих англичан.
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 20:18
Тронутая старушка мэй окончательно сделала из бутафорской старушки англии ПОЛНОЕ ПОСМЕШИЩЕ ! ;-D
budweiser23 14 марта 2018 | 20:52
vor_mbh_yo_xaxa: старушки англии ПОЛНОЕ ПОСМЕШИЩЕ !
//////////
вы за Терезу Мэй не переживайте, ведь она не демонстрирует мультики....
astet 14 марта 2018 | 20:22
ginbin_: Москва уже как-то предлагала
"совместное расследование"
по делу о сбитом её подопечными MH-17 ;)))
Где это видано,
чтобы, преступник принимал "совместное" участие
в расследовании своего преступления???
Видимо,
какая-то часть венесуэльского опиума
всё-таки была доставлена в Кремль?!!
piterjanis 14 марта 2018 | 20:33
astet: у вас кукушка съехала.
vezdehod 14 марта 2018 | 20:25
Захарова: РФ ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, многих из которых подозревают в преступлениях
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С какого бодуна Мария Захарова ожидает от Лондона 40 россиян - вместо 23 дипломатов?
pavel_svr 14 марта 2018 | 20:29
evgolius7:
Ну ты, дед, тормоз, при чем здесь «Басманный бордель», при чем здесь деньги?! Да..., до тебя доходит, как до жирафа.
Трендец будет английской власти если они (болельщики и команда) не поедет на чемпионат мира, ты это не понимаешь или придуриваешься?!
Топор войны опусти, глазки назад поставь и подумай, хоть раз в жизни.
thaus 14 марта 2018 | 20:30
evgolius7: А Вы не думайте. Хреново это у Вас получается.
ura_123 14 марта 2018 | 20:14
komiccap_nkvd: То-то вице-премьер Шувалов прикупил там небольшой замок)))
com30 14 марта 2018 | 20:23
ura_123:
Захарова чудо в перьях.
//выдачи более 40 россиян, многих из которых подозревают в преступлениях//
"Многие" подозреваются но не все. Но требует выдачи всех, даже тех кто ни в чем не подозревается.))
Видимо кокс действительно разъедает мозг.
budweiser23 14 марта 2018 | 20:55
ura_123: когда пинка под зад получают чиничные ублюдки, то это элемент справедливости! На душе становится легче!
costs 14 марта 2018 | 20:14
komiccap_nkvd: ...преступников и мега-воров типа Усманова , Абрамовича , Лисина , Фридмана и т.д.
barbatos 14 марта 2018 | 20:15
komiccap_nkvd: Эти 40 - гордость Королевства !!! Они нагадили России как могли, поэтому достойны любви Королевства !!! Браво Британия, ты собрала самую лучшую коллекцию подонков !!!
dedmoroz 14 марта 2018 | 20:33
komiccap_nkvd: Фигня.Я знаю страну в которой преступники не только не прячутся, а их еще и по телевизору ежедневно кажут.
budweiser23 14 марта 2018 | 20:48
komiccap_nkvd: это вы о Геремееве, которого не могут допросить по обвинению в 105 ст УК РФ (убийство)?? ...Так он в Чечне! ...Его прячут!
odobryam_s 14 марта 2018 | 20:05
Ну там разные россияне обосновались, только пока не переехали.... Можно и в Дуре поискать, и среди вице-премьеров.... Да и в МИДе, небось, такие есть....
captain_ 14 марта 2018 | 20:14
В Сенате США предложили объявить РФию спонсором терроризма.
Нет, ребята! Ну какой РФия спонсор?
РФссия и есть самый настоящий террорист.
com30 14 марта 2018 | 20:25
captain_:
Спонсор, это Грязьпром, а РФия логово мирового терроризма.
andy66 14 марта 2018 | 20:20
в РФ их уже поджидают с наваристым спецчаем... уже самовар поставили ((
budweiser23 14 марта 2018 | 20:57
odobryam_s: odobryam_s: всё г@вно всплывает...
Спасибо Путену за это!
zemljanka 14 марта 2018 | 20:07
Вона зачем мочили людей в Солсбери...
serhio_25__ 14 марта 2018 | 20:25
zemljanka: Чтобы Англия могла официально приютить десятки преступников из России?
anemon 14 марта 2018 | 20:48
serhio_25__: Эйнштейн был преступником для гитлеровского режима. Его приютили США, ОФИЦИАЛЬНО.
xoxlolox 14 марта 2018 | 20:08
Британских подданных предупреждают о возможных рисках при поездке в Россию...
Я чета нипонял ,это в России от отравления дохнут что ли !?
costs 14 марта 2018 | 20:19
xoxlolox: у нас в России человек может кануть бесследно , менты помогут !
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 20:09
Пусть мидовская трольчиха прочистит свою единственную извилину от кокса, а затем уже рот открывает!
ura_123 14 марта 2018 | 20:12
Снова зазвучала тревожная чечётка Марии Захаровой!
oldpartizan 14 марта 2018 | 20:58
ura_123: лишь бы не тверк))
ys171717 14 марта 2018 | 20:13
Результат деятельности шайки Урфина Джюса: 23 млн нищих россиян, безработица, инфляция тотальная коррупция, сплошная цензура, стукачество, зависимые суды, оппонетнов не допускают до выборов, война против Украины и Грузии, поддержка сирийского и чеченского людоедов, НАТО окружает, разведка подорвана. Только бойкот!
vvpv 14 марта 2018 | 20:14
Москали, вы еще не поняли? Вас посылают нах прямым текстом со всеми вашими ракетами с ядерным двигателем.
polba 14 марта 2018 | 20:31
vvpv: Это уже бывало в истории. Вот только все посылальщики плохо кончали... чего и вас ожидает.
thaus 14 марта 2018 | 20:35
vvpv: Хохлы! Вас уже давно послали.
serhio_25__ 14 марта 2018 | 20:38
vvpv: О в Жмеренке электричество дали. По количество комментов от укров можно понять, когда и в каком городе на Украине дают электричество.
budweiser23 14 марта 2018 | 21:03
vvpv: атыктотакойхуеплёт? Тетушка януковича?
abuvgrobu 14 марта 2018 | 20:14
Я вообще балдею от фактажа. Скрипаль с дочерью чего-то нанюхались дома (именно дома, ибо как тогда, после, там смог нанюхаться полицмейстер), почувствовали себя плохо и пошли в парк проветриться- где их нашли в интересном состоянии. После этого к ним домой, с проверкой, пришёл полицмейстер и тоже нанюхался. Вопрос: и это было, как утверждают, сильнейшее в мире, тридцатикратно сильнейшее самого сильного из американских, нервно-паралитическое бинарное боевое вещество? Может я чего не понимаю, но сильнейший нервно-паралитический газ в концентрации, которую спустя час можно обнаружить на открытом воздухе, на сквозняке, кажись должен действовать иначе. А в помещении- тем более. Цирк какой-то, права Машка.
el_borz 14 марта 2018 | 20:32
abuvgrobu: Мы все это поняли чего они нанюхались.Это вторично.Ерунда...разберутся.
Вот только ты чего нанюхался, скажи нам мил человек?
Неужели у вас в конторе это раздают бесплатно?
serhio_25__ 14 марта 2018 | 20:32
abuvgrobu: Производным, от вещества А-232 (далеко не самым токсичным) был убит банкир Кивилиди. В 90-х, когда продавалось все и все, в одном из НИИ, заказчиком было куплено несколько миллиграмм ОВ (капля), и капнута в трубку телефона Кивилиди. Умер банкир, умерла его секретарша, звонившая в скорую с этого телефона, умер патологоанатом, делавший вскрытие.
Одного литра этой отравы, распыленной над Лондоном при идеальных условиях, хватит, чтобы похоронить все население городов миллионника. Там пол Солсбери уже должно было умереть, если бы распыление было на открытом воздухе.
pravdatut 14 марта 2018 | 20:14
Захарова, выдай Украине банду Яника!
vvpv 14 марта 2018 | 20:22
pravdatut: Захарова не может никого выдать. Ее призвание исполнять калинку-малинку-клубничку с отвлекающим маневром в виде задранной юбки.
andreygo 14 марта 2018 | 20:19
Я чё-то не понял. А наш Титов, который кандидат в президенты, который обещал прекращение уголовных дел в отношении наших граждан, уехавших от нашего "кривосудия" в Англию. Чё всё, проект закрыт?
andreygo 14 марта 2018 | 20:24
andreygo: и еще я не понял "РФ ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, МНОГИХ из которых подозревают в преступлениях", т.е. не всех из этих "более 40" подозревают в преступлениях, но требуют их выдачи? Так если их не подозревают в совершении преступления, на основании чего их должны выдать, супружеская измена? переход улицы на красный свет или они кого-то назвали "земляным червяком"?
aleksei123m 14 марта 2018 | 20:20
Очень трезвое предупреждение. Жить в "рашенсюдей" непросто даже коренной населению, а ездить сюда по делам или в тур поездки глупо. Зачем испытывать судьбу.
kapany3 14 марта 2018 | 20:29
aleksei123m: незачем испытывать судьбу. Она и в Лондоне всех прекрасно находит.
prade 14 марта 2018 | 20:23
"РФ ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян"
Иначе что, отравите всех нервно-паралитическим газом?
serhio_25__ 14 марта 2018 | 20:36
prade: Кто отравит, Англия, чтобы не выдавать?
volkov_25 14 марта 2018 | 20:25
тяжелая наверно работа дурой прикидываться каждый день. Да и рабом на галерах тоже не легко, только слезать с галеры не хочет. Нытики.
nf5096004 14 марта 2018 | 20:33
volkov_25: а почему прикидываться?
hunterhead 14 марта 2018 | 20:29
"Москва готова сотрудничать с Лондоном в расследовании дела Сергея Скрипаля, но только при обоюдном соблюдении международных норм. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко."
Интересно, Александр Яковенко хоть сам понял что сказалал? :-D
anemon 14 марта 2018 | 20:30
Захарова, а почему бы Ковтуна с Луговым Англии не выдать? Или осудить на Родине, а не в бизнес и ГД пристроить?
rash 14 марта 2018 | 20:32
Ожидает? Не мешало бы хоть иногда законы почитывать.
budweiser23 14 марта 2018 | 20:41
Дожили....
Володя избрал узкую тропу...
aallttoo 14 марта 2018 | 20:55
Про соблюдение международных норм - это мощно
fikus74 14 марта 2018 | 20:55
так вот зачем путин траванул скрипаля и его дочь. ну теперь понял, спасибо машуня.