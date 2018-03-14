Захарова: РФ ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, многих из которых подозревают в  преступлениях

РФ ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, многих из которых подозревают в преступлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва готова сотрудничать с Лондоном в расследовании дела Сергея Скрипаля, но только при обоюдном соблюдении международных норм. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует от России предоставить объяснения по делу Сергея Скрипаля. Однако, по словам главы МИД Сергея Лаврова, официального запроса Москва не получала.

Британских подданных предупреждают о возможных рисках при поездке в Россию. Из-за политической напряженности британцам следует проявлять бдительность, избегать любых демонстраций и акций протеста, — говорится в новых рекомендациях МИД Великобритании. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призывает соотечественников отказаться от открытого выражения своей политической позиции, хотя пока что посольство в Москве не располагает какими-либо данными о трудностях у британцев в России.