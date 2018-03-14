Россия не будет запрещать поставки белорусского молока
Эти меры должны были вступить в силу с завтрашнего дня. Россельхознадзор вместо этого собирается провести инспекции белорусских предприятий, которые поставляют молочную продукцию. Москва предъявила претензии к качеству белорусского молока и молочной продукции. В Минске с этими претензиями не согласны.
Между тем, Россельхознадзор пригрозил ограничить поставки томатов из Белоруссии. Это связано с тем, что из соседней республики возрос поток санкционных продуктов, — пояснили в ведомстве.
Комментарии15
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russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 19:34
То есть в России даже молока своего не хватает?? Отлично карлик над с/х поработал.
her 14 марта 2018 | 19:36
Между тем, Россельхознадзор пригрозил ограничить поставки томатов из Белоруссии. Это связано с тем, что из соседней республики возрос поток санкционных продуктов, — пояснили в ведомстве.
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Липовое союзное госуларство России и Белоруссии, ни хрена не работает. :-)
put__out 14 марта 2018 | 19:54
russkie_za_sverjenie:Ну хоть ума хватило с Бульбашами не разосПаться...
vilingrad 14 марта 2018 | 19:44
А надо бы. Пусть патрики пьют...что там без мельдония? Вот пусть и пьют!
croaker 14 марта 2018 | 19:48
Батька в очередной раз выиграл.
spec71205 14 марта 2018 | 19:54
...чтобы я так жил! -одних кредитов этим туняцам каждый год даем 10-15миллиярдов наши рынки для них открыты. Этого им мало они гонят к нам санкционку. Господин Лукашенко когда начнете работат и научите свой народ трудиться????! Режим Путина он не вечен и мы сыты вашей братской любовью!!!
vit0nix 14 марта 2018 | 20:35
spec71205: они то как раз работают
spec71205 14 марта 2018 | 20:39
vit0nix: не ноги! Знаю как они работают очень близко знаком! Они белорусы начнут работать когда закроем все наши дармовые рынки и Московии с анонсирование. Вот тогда они будут работать! Скажу так ХВАТИТ КОРМИТЬ БЕЛАРУС!
benin_papa__ 14 марта 2018 | 20:35
spec71205:
Ну да, "гонят санкционку".
Так и спасибо белорусам за это. Это пусть сами верные запутинцы едят исключительно идеологически верные продукты, коли так желают. А у меня в странах ЕС и НАТО врагов нет.
Главное то, чтобы продукты были свежими и натуральными.
Я тов. Путина в персональные диетологи не нанимал.
zemljanka 14 марта 2018 | 20:04
Орел - ряшка
Любит - не любит
Зпретить - разрешить
Смеяться - плакать...
sjuzanna 14 марта 2018 | 20:15
Наконец-то хоть одно умное решение от Россельхознадзора.
vezdehod 14 марта 2018 | 20:30
sjuzanna:
Наконец-то хоть одно умное решение от Россельхознадзора.
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Сударыня...Я постоянно беру Белорусскую продукцию и очень доволен её качеством.
venmud 14 марта 2018 | 20:16
"Дефицит молока в России достиг 8 миллионов тонн. Россия по-прежнему не может обеспечить себя собственным молоком, по итогам прошлого года его производство даже снизилось." Российская газета - Федеральный выпуск №7193 (27)
hz6691 14 марта 2018 | 20:23
Просьба не трогать белорусские апельсины и бананы.
ushkujnik 14 марта 2018 | 20:38
Политика России к Белоруссии безпринципна и непоследовательна.
Не секрет, что "союзный" России Минск поставляет дизтопливо бандеровским ублюдкам на Украину, в зону АТО на Донбассе... А мы молчим...
"Белорусские" креветки, сёмга, яблоки - в наших магазинах... А что в ответ?
Робкое трепыхание... Подленькие ответки в виде молока да извечных томатов...
Как с турками... За сбитый самолёт...
Стыдоба!..