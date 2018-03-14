Россия не будет запрещать поставки белорусского молока

Эти меры должны были вступить в силу с завтрашнего дня. Россельхознадзор вместо этого собирается провести инспекции белорусских предприятий, которые поставляют молочную продукцию. Москва предъявила претензии к качеству белорусского молока и молочной продукции. В Минске с этими претензиями не согласны.

Между тем, Россельхознадзор пригрозил ограничить поставки томатов из Белоруссии. Это связано с тем, что из соседней республики возрос поток санкционных продуктов, — пояснили в ведомстве.