В Берлине задержан мужчина, который пытался прорваться к Ангеле Меркель в тот момент, когда она выходила из Бундестага
Как пишет газета Die Welt, мужчина что-то кричал на иностранном языке, когда полицейские повалили его на землю. О личности мужчины пока ничего неизвестно. Меркель сегодня в четвертый раз была назначена на пост главы правительства ФРГ.
Комментарии8
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vasyakirin 14 марта 2018 | 19:35
Шувалов Германские счета легализовывал,?
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 19:38
Понятное дело, мужик охренел - бабуля на 4-й срок пошла.
А где сменяемость власти? а???!!!
dobro_vam_v_dom 14 марта 2018 | 19:39
Готовясь к своим выборам, Меркель проанализировала провал Хиллари Клинтон и записала в дневнике: «Проконсультироваться у Трампа о расценках русских хакеров».
kruzalova 14 марта 2018 | 19:37
благодарный мигрант?
andy66 14 марта 2018 | 19:46
зеленка - оружие пролетариата? )))
vinokur 14 марта 2018 | 19:50
Кричал он "Мой ангел!". По-русски.
vata40 14 марта 2018 | 19:52
Порошенко?
stalinator 14 марта 2018 | 19:53
Поздравить хотел...
А может "Новичка" поднести?