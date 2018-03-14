Британские медиарегулятор Ofcom изучает сегодняшнее выступление премьер-министра в контексте лицензии телеканала RT
До этого ведомство допускало возможность, что российскую телекомпанию лишат лицензии. В свою очередь, глава правительства Тереза Мэй сегодня сказала, что вопрос о статусе RT остается исключительно в компетенции медиарегулятора.
Комментарии13
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komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 19:33
то что RT там прикроют, мне не жарко ни холодно. а вот ВВС у нас запретят, так это хорошо.
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 19:42
Сменяемость власти и независимая журналистика полностью стёрты с лица Европы. Гудбай, ауфвидерзеен.
metlag 14 марта 2018 | 19:48
vor_mbh_yo_xaxa: Все таки казенный идиотизм в вашей службе должны искоренять. Или вас специально идиотами выставляют вот такими вот дебильными комментами?
metlag 14 марта 2018 | 19:46
komiccap_nkvd: как слушали так и будем слушать, при совке слушали. А сейчас и интернет есть.
А Рашутудые как никто в Англии не смотрел, так и не будет смотреть.
Ее доля в Англии 0,2% телезрителей.
Воняет только, чтобы ее вонь в Раше для тебя транслировали и аналогичных тебе дебилов.
piterjanis 14 марта 2018 | 19:58
metlag: ты чего так разошелся,свидомый поди,или эмигрант?
captainobvious 14 марта 2018 | 19:33
на каждого хитрого медиарегулятора найдется свой Роскомнадзор...
olegleon 14 марта 2018 | 19:39
вот хохма. власть ещё только сказала, а "независимый" регулятор уже действует )))
metlag 14 марта 2018 | 19:54
olegleon: На хитрую вашу жопу нашли член с винтом.
А вы думали гулять по поляне безнаказанно.
Нет, теперь так и будут пинками загонять вас под нарыф к любимой параше.
Дошло до них, что нельзя давать использовать демократические процедуры для подрыва демократии.
Так что получайте пинок в зад и начинайте орать "За что" и "Это не демократично"
andy66 14 марта 2018 | 19:52
Итак, друзья, вот конец "испанского диспетчера Карлоса", который якобы работал 17 июля 2014 года в киевском аэропорту Борисполь и своими глазами видел, как украинские военный самолет атаковал малазийский Боинг, выполнявший рейс МН17.
Это чмо - Хосе Карос Барриос Санчес, уже судимое в Испании и арестованное в Румынии за мошенничество, изображало "укр-диспетчера" за деньги, переводимые ему российским телеканалом Russia Today - в общей сложности он получил от России $48000.
В этой истории замечательно все - и то, что Россия платит за вранье, и то, что это делает государственный телеканал (возглавляемый главредом Маргаритой Симоньян), и то, что в качестве агентов российского влияния используются откровенные отбросы, и то, что "испанский диспетчер" кончил тюрьмой, и то, что правда все равно вылезла наружу. Это, скажу я вам, настоящий праздник души!
Рано или поздно, но все в деле МН17 станет явным.
spec71205 14 марта 2018 | 19:58
Необходимо наказать жёстко! Не поможет закройте эту коналию в психиатрические госпитали!
snagging 14 марта 2018 | 20:02
Задница всё больше у начальницы RT и в прямом, и в переносном смысле.
pnh__ptn 14 марта 2018 | 20:05
Забанить на...й.
gelont 14 марта 2018 | 20:17
Давно пора дать хорошего пинка рупору кремлевской брехни .