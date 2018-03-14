МИД РФ: Новые санкции Великобритании в отношении России – это враждебные действия
Новые санкции Великобритании в отношении России – это враждебные действия, — считают в российском МИДе. Решение выслать 23 сотрудника посольства в Лондоне, по мнению внешнеполитического ведомства, неприемлемое и недостойное. В свою очередь, в самом посольстве предупредили, что враждебные меры в отношении России не останутся без ответа. Более того, глава дипмиссии Александр Яковенко потребовал от британского МИДа предоставить образцы отравляющего вещества, которое было применено неизвестными против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Британии говорят, что за покушением стоит Россия. В Москве обвинения отвергают.
Комментарии57
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vadimp 14 марта 2018 | 20:23
"МИД РФ: Новые санкции Великобритании в отношении России – это враждебные действия"
Конечно враждебные, а какие еще ожидал МИД?
Насрал соседу? Будь готов к враждебным действиям!
magna_tab 14 марта 2018 | 20:33
Всё идёт к тому, что чемпионом мира по футболу станет сборная рф , на втором месте - сб. КНДР, третьи и четвёртые - сборные ДНР и ЛНР (радуйтесь крымнашисты и ватники)!
com30 14 марта 2018 | 20:36
//МИД РФ: Новые санкции Великобритании ... – это враждебные действия//
Тормоза в МИДе крепкие. Санкции Великобритании, это ответ на враждебные действия РФ.
Но если в РФ хотят в ответ на свои же враждебные действия против ВБ, еще усилить свои же враждебные действия против ВБ, то будет на что посмотреть когда уже ВБ наконец то начнет враждебные действия против РФ.
Пока ВБ ответила очень вяло и беззубо, по этому в РФ опять поднялся боевой дух, миролюбивый тон восприняли за слабость. А зря. Тереза далеко не Маргарет, та бы с пол оборота дала бы Вольдемару в промежность, а не умиротворяла распоясавшегося агрессора.