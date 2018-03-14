"МИД РФ: Новые санкции Великобритании в отношении России – это враждебные действия"

Новые санкции Великобритании в отношении России – это враждебные действия, — считают в российском МИДе. Решение выслать 23 сотрудника посольства в Лондоне, по мнению внешнеполитического ведомства, неприемлемое и недостойное. В свою очередь, в самом посольстве предупредили, что враждебные меры в отношении России не останутся без ответа. Более того, глава дипмиссии Александр Яковенко потребовал от британского МИДа предоставить образцы отравляющего вещества, которое было применено неизвестными против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Британии говорят, что за покушением стоит Россия. В Москве обвинения отвергают.