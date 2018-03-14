Телеведущую и кандидата в президенты Ксению Собчак сегодня довели до слез двое участников теледебатов
Она обвинила в хамском отношении к себе журналиста Максима Шевченко, который является также доверенным лицом Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. При этом она обращалась к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву.
Комментарии18
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max3446 14 марта 2018 | 19:06
Сегодня, 14 марта на вновь избранную канцлером ФРГ Ангелу Меркель напал у здания парламента Германии неизвестный мужчина.
Об этом передает Die Welt.
Мужчина бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.
Мужчина кричал не по-немецки и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.
magna_tab 14 марта 2018 | 19:18
max3446:
metlag 14 марта 2018 | 19:21
magna_tab: Что Шевченко мразь, что Соловьев.
рвади денег они дерьмо жрать будут и говорить, что это отличный "вторичный ипродукт.
редкостные мрази, однако.
magna_tab 14 марта 2018 | 19:20
max3446: наверняка пропутинский русский эммигрант
mymymy 14 марта 2018 | 19:06
Прямо как в песне:
Лошади умеют тоже плакать,
Но неглубоко, недалеко.
alend 14 марта 2018 | 19:08
mymymy: сам ты конь быдлымский)))
captainobvious 14 марта 2018 | 19:08
пришлось луком воспользоваться, или уже без этого получается?
mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 19:08
А что тут удивительного?
Страна трамвайных хамов и горлопанов.
8 Марта прошло.
Этот хмырь, сталинист-исламолиз "Ш" частенько загаживает эфир Эха.
morganafata 14 марта 2018 | 19:12
mikhail_spb_: Но заметьте он хамит в основном женщинам, а когда перед ним мужчина в основном закатывает истерику. Не правда ли это больше похоже на дамское поведение.
andrey100067 14 марта 2018 | 19:17
morganafata: а на чьё поведение похожи эти оба?
aise 14 марта 2018 | 19:18
morganafata: Ну хоть не плюётся )))
ilich1971 14 марта 2018 | 19:26
mikhail_spb_: Ислам одна из религий в нашей стране, её исповедуют миллионы россиян! Вы что-то разжигаете по наивности или из-за не знания Уголовного кодекса?
m_doc 14 марта 2018 | 19:19
Собчак с себя надо начать и прекратить сыпать оскорблениями налево и направо, считая, что ей всё позволено, потому что она особенная, белая кость, голубая кровь.
Обыкновенная она, средней паршивости. Разве что стервоза и скандалистка выдающаяся.
perche 14 марта 2018 | 19:22
Хамство, Наглость и Сила - главные скрепы путлеровского рейха.
ilich1971 14 марта 2018 | 19:22
А пыталась всем доказать, что у неё такие же большие, медные яйца как у Маргарет Теччер или Меркель! А оказалось, что просто слабая девочка. В политике будет посложнее чем на дебатах. Шла бы щи варить.
ivar1964 14 марта 2018 | 19:23
Ксения ввязалась в крупное политическое мероприятие, в котором участвуют подлые и мерзкие люди. И Шевченко, и Жириновский как раз из них. Должна была быть готова! Слезами их не взять!
magna_tab 14 марта 2018 | 19:24
по - хамски вели себя жирик с максимкой - не по-мужски!
monkur 14 марта 2018 | 19:26
Ну вот и проект "Дом-3":)