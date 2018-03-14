Полиция проводит проверку после того, как в калининградском штабе Навального обнаружили бланки для голосования
Полиция проводит проверку после того, как в калининградском штабе Алексея Навального стражи порядка обнаружили бланки для голосования. В пресс-службе Управления МВД по Калининградской области говорят, что у документов обнаружили признаки подделки. Представители штаба в ответ подчеркивают, что речь идет о провокации, и найденные бюллетени принесли сами полицейские, — пишет РБК. Обыски в калининградском штабе Навального прошли накануне.
Комментарии7
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aallttoo 14 марта 2018 | 19:06
Почему-то верится в то, что бланки принесли полицаи.
С чего бы это?
olegleon 14 марта 2018 | 19:09
aallttoo: может быть с того, что любой наркоман кричит "мне подбросили наркотики", а вор "мне подбросили украденное"?
верится в то, во что хочешь верить
romashka__ 14 марта 2018 | 19:18
Полиция не выполняет своих прямых обязанностей.
Выборы - спецоперация с целью избрать на 5 срок Путина.
Прямое нарушение Конституции РФ.
xoxlolox 14 марта 2018 | 19:08
Сисян - карусельщик!)))) А как вчера себя пяткой в грудь лупил ,типа я все раскрыл ! Четаржу !))))))
sklar39 14 марта 2018 | 19:15
Еще одного начальника следственного комитета из Чечни пришлите в Калининград - еще не такое найдут!
zemljanka 14 марта 2018 | 19:16
"Рыба гниет с головы".
komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 19:24
Навальный готовил провокацию чтобы обвинить власти в фальсификациях.