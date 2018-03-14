Полиция проводит проверку после того, как в калининградском штабе Навального обнаружили бланки для голосования

Полиция проводит проверку после того, как в калининградском штабе Алексея Навального стражи порядка обнаружили бланки для голосования. В пресс-службе Управления МВД по Калининградской области говорят, что у документов обнаружили признаки подделки. Представители штаба в ответ подчеркивают, что речь идет о провокации, и найденные бюллетени принесли сами полицейские, — пишет РБК. Обыски в калининградском штабе Навального прошли накануне.