До шести человек выросло число жертв отравления угарным газом в Подмосковье
В одной из квартир жилого дома в Ногинском районе обнаружили тела матери и троих детей. Чуть позже в квартире над ними нашли тела еще двух человек. По предварительным данным, в одной из квартир на кухне были открыты газовые конфорки для сушки белья или обогрева.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
grossalexis032018 14 марта 2018 | 19:08
Ну ГРУ-шники совсем страх потеряли !!!
olegleon 14 марта 2018 | 19:25
grossalexis032018: это ответ британцев. теперь Лавров должен потребовать от Мэй в 24 часа дать объяснения
dft 14 марта 2018 | 19:12
Новичок испытывают?
nikvol 14 марта 2018 | 19:21
Немедленно выставить ультиматум Великобритании - если в течение суток она не предоставит убедительных доказательств своей непричастности, Россия нанесет удар по Лондону.