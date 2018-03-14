До шести человек выросло число жертв отравления угарным газом в Подмосковье

В одной из квартир жилого дома в Ногинском районе обнаружили тела матери и троих детей. Чуть позже в квартире над ними нашли тела еще двух человек. По предварительным данным, в одной из квартир на кухне были открыты газовые конфорки для сушки белья или обогрева.