Нервно-паралитический газ «Новичок» не подпадает под действие конвенции о запрещении химоружия
Нервно-паралитический газ «Новичок», которым предположительно были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, не подпадает под действие конвенции о запрещении химоружия. Об этом сообщил глава Федерального медико-биологическое агентства. Он также затруднился сказать, были ли полностью уничтожены запасы этого вещества в России.
Есть ли у России «Новичок» — член госкомиссии по химическому разоружению не знает. Владимир Уйба объяснил это тем, что в рамках конвенции об уничтожении химоружия речь шла именно о боеприпасах, начиненных тем или иным отравляющим веществом, а о самом газе в документе не говорится. В связи с этим не до конца понятно, почему Россия отказывалась отвечать на ультиматум Лондона, ссылаясь именно на положения конвенции о запрещении химоружия, а кроме того возникает вопрос, были ли нейтрализованы запасы самого вещества.
Впрочем, глава Минпромторга Денис Мантуров утверждал, что все без исключения химоружие страна уже уничтожила, а ликвидация последнего снаряда торжественно прошла в ноябре.
Лондон возложил ответственность за отравление Скрипаля и его дочери на Москву.
Комментарии10
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luger_max_otto 14 марта 2018 | 19:06
А если- или когда- произойдет ответка? Бинарная фосфорорганика, сталбыть, не попадает под конвенцию? Ну- ну.
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 19:11
Лондон ещё "Старичка" не нюхал. Понюхает, хамить будет ;-D
grossalexis032018 14 марта 2018 | 19:12
luger_max_otto: Вот водяра не попадает, морилка не попадает и димедрол тоже. По отдельности. НО если смешать !!!! Средство для мытья ван и раковин "Боярышник" тоже не попадает - 70 жмуров !!!
el_borz 14 марта 2018 | 19:13
Нервно-паралитический газ «Новичок» не подпадает под действие конвенции о запрещении химоружия
>>>>>>>>>>>>>>>>
Поэтому его можно купить даже на любой деревенской газовой заправке.
Ничего ноаого.
grishakras 14 марта 2018 | 19:06
Может " новичок" куда то там не попадает. Но отравлять зачем?
vasyakirin 14 марта 2018 | 19:15
grishakras: я так понял снаряды уничтожили а заряды сохранили?
Ну и надо же как то расходовать...
zemljanka 14 марта 2018 | 19:09
Не пойман... (с)
За руку поймали... (с)
Ему про Ерему, а он про Фому...(с)
Людоеды и нелюди разбушевались.
Темные времена. И где Черчилль???
ilich1971 14 марта 2018 | 19:10
Слишком много вопросов оставила для ядерного англицкого электората кговавая гэбня! Надо было на скамейке, рядом со Скрипалём баллончик оставить с надписью «сделано в СССР»
venezianez49 14 марта 2018 | 19:23
ilich1971: "...сделано в СССР..." ..............................................................................
И обязательно подпись : "баллончик привёл в действие лично Путин"
bbob 14 марта 2018 | 19:18
О-па-на! Нету у вас конвенций против Вовы Путина!