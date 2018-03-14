Нервно-паралитический газ «Новичок» не подпадает под действие конвенции о запрещении химоружия

Нервно-паралитический газ «Новичок», которым предположительно были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, не подпадает под действие конвенции о запрещении химоружия. Об этом сообщил глава Федерального медико-биологическое агентства. Он также затруднился сказать, были ли полностью уничтожены запасы этого вещества в России.

Есть ли у России «Новичок» — член госкомиссии по химическому разоружению не знает. Владимир Уйба объяснил это тем, что в рамках конвенции об уничтожении химоружия речь шла именно о боеприпасах, начиненных тем или иным отравляющим веществом, а о самом газе в документе не говорится. В связи с этим не до конца понятно, почему Россия отказывалась отвечать на ультиматум Лондона, ссылаясь именно на положения конвенции о запрещении химоружия, а кроме того возникает вопрос, были ли нейтрализованы запасы самого вещества.

Впрочем, глава Минпромторга Денис Мантуров утверждал, что все без исключения химоружие страна уже уничтожила, а ликвидация последнего снаряда торжественно прошла в ноябре.

Лондон возложил ответственность за отравление Скрипаля и его дочери на Москву.