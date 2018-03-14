\\ МИД России называет беспрецедентно грубой провокацией сегодняшнее выступление Терезы Мэй

МИД России называет беспрецедентно грубой провокацией сегодняшнее выступление премьер-министра Великобринатии Терезы Мэй. На заседании в парламенте она объявила о мерах в отношении России после отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Среди прочего Лондон собирается выслать 23 работника российского посольства, отменить ряд двусторонних встреч, британские чиновники не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Все эти меры на Смоленской площади посчитали враждебными. Лондон сделал выбор в пользу конфронтации с Москвой, ответные меры не заставят себя ждать, — заверили в российском МИДе.

«Меры в отношении России, о которых объявила британский премьер Тереза Мэй, являются провокационными», — считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, ответ России на действия Лондона против Москвы в связи с «делом Скрипаля» должен быть быстрым, жестким и зеркальным.