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19:00, 14 марта 2018

МИД России называет беспрецедентно грубой провокацией сегодняшнее выступление Терезы Мэй

МИД России называет беспрецедентно грубой провокацией сегодняшнее выступление премьер-министра Великобринатии Терезы Мэй. На заседании в парламенте она объявила о мерах в отношении России после отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Среди прочего Лондон собирается выслать 23 работника российского посольства, отменить ряд двусторонних встреч, британские чиновники не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Все эти меры на Смоленской площади посчитали враждебными. Лондон сделал выбор в пользу конфронтации с Москвой, ответные меры не заставят себя ждать, — заверили в российском МИДе.

«Меры в отношении России, о которых объявила британский премьер Тереза Мэй, являются провокационными», — считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, ответ России на действия Лондона против Москвы в связи с «делом Скрипаля» должен быть быстрым, жестким и зеркальным.

Комментарии

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danko_fuflo 14 марта 2018 | 19:04

Я согласен с МИД России.

olegleon 14 марта 2018 | 19:06

danko_fuflo: а вот и первый поджопник Терезе от самих британцев
"Футбольная ассоциация Англии (FA) провела совещание, посвященное возможному бойкоту чемпионата мира 2018 года. FA приняла решение о невмешательстве футболистов и болельщиков в политические конфликты"

gригорьич 14 марта 2018 | 19:12

olegleon: FA обязана обеспечить безопасность своих игроков и болельщиков. Ее заявление рационально и никак не является противоречащим британской политике в отношении страны-изгоя

her 14 марта 2018 | 19:12

МИД России называет беспрецедентно грубой провокацией сегодняшнее выступление Терезы Мэй
--------------
Гыыы, когда Путин выступал оккупантом в Крыму, он о грубой провокации не говорил. :-)

danko_fuflo 14 марта 2018 | 19:13

her: рыбиты:»колимрасы!» гы

vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 19:08

Педереза тупа, как банальная англо-сакская мотыга... великобританию обратила в мелкобританию за такое короткое время.

captain_ 14 марта 2018 | 19:09

Русские, гадят по всему миру, иногда получают ответку.
Сразу у них обиды: "давайте садиться и разговаривать..."

Кому нахрен надо с вами садиться разговаривать? Вы же неадекватные урки!

laksap 14 марта 2018 | 19:11

captain_:
ДБ., это по существу.

zilbershtein__ 14 марта 2018 | 19:12

\\ МИД России называет беспрецедентно грубой провокацией сегодняшнее выступление Терезы Мэй

Провокация, если, например, хоккеист незаметно для судьи плюнет в лицо сопернику и спровоцирует удар в рыло и удаление.
По-моему так.
А когда есть реакция на массовой отравления на чужой территории химией, имеющейся только у гондурашки, возможно и спровоцированное самой рашкой, при чем тут провокация?
Эти кокаиновые наркоманы понимают суть слова "провокация"?
Господа, давайте себе отчет в "УРОВЕНЕ" ничтожеств, рулящих этим ядерным гондурасом?
С одним уже доцацкались в прошлом веке. Дебили, блять (с)

laksap 14 марта 2018 | 19:16

zilbershtein__: Приятно читать мнение специалиста по хим оружию.
Вероятно , это уровень- бог.
Как с таким счастьем и до сих пор на свободе?

sjuzanna 14 марта 2018 | 19:25

danko_fuflo: Я не думаю, что ответ России должен быть "быстрым, жестким и зеркальным". Поспешишь - людей насмешишь. Вот Тереза поспешила и многих насмешила. Лучше ответить после выборов и с чувством, с толком, с расстановкой.

master_analitik 14 марта 2018 | 19:25

danko_fuflo:

"Англичанка Тереза Мэй гадит!", может, и неполиткорректное выражение, но жить оно в нашем народе будет до тех пор, пока Лондон не изменит манеру отношения к России. Сегодняшних примеров хоть отбавляй.

grossalexis032018 14 марта 2018 | 19:05

Рашкованские олигархи, депутаты и сенаторы просто обязаны отказаться от недвижимости в Англии, отозвать детишек из школ, колледжей и университетов !!! И ни когда не носить английскую обувь и одежду !!!

xoxlolox 14 марта 2018 | 19:10

grossalexis032018: Ага ,вот тебя нищеброда они спросить забыли !))) Иди петуха из говна лепи !))))))

grossalexis032018 14 марта 2018 | 19:22

xoxlolox: У меня хватит 15 евро на покупку пару патронов 12 калибра ;)) Вертикаока есть - так что в иопальник картечью могу тебе срань при случае засадить легко ;)) Но лучше по яйцам — с двух стволов дуплетом ;))

lass925 14 марта 2018 | 19:12

grossalexis032018: Рашкованские олигархи, депутаты и сенаторы просто обязаны отказаться от недвижимости в Англии,....в первых рядах путриотов должен быть отряд"корги",с примером для всего "трудового" народа!....

sklar39 14 марта 2018 | 19:05

Отделались легким испугом, - а все недовольны1

laksap 14 марта 2018 | 19:09

sklar39: Ага. Особенно Скрипарь немного испугался....

mikhail_spb_ 14 марта 2018 | 19:06


МИД - это который наркомат?
Говорят, Сосуля тоже замешана в торговле коксом, так что она теперь не Валька-стакан, а Валька-кокс.

danko_fuflo 14 марта 2018 | 19:09

mikhail_spb_: говорят, вероятно, наверное, вроде, вероятно. Это известно всему Миру. Тролль юморной.

edyunia 14 марта 2018 | 19:12

danko_fuflo: \\Тролль юморной.\\
Так ты утверждаешь, что Валька всё-таки "стакан", а не "кокс"?

danko_fuflo 14 марта 2018 | 19:16

edyunia: ты б отдался троллю юморному?

edyunia 14 марта 2018 | 19:22

danko_fuflo: \\ты б отдался троллю юморному?\\
Если этот юморист ledi - то вполне возможно.

trans 14 марта 2018 | 19:06

Ждем пурги от Пескова.

aleks12 14 марта 2018 | 19:09

Захарова обратилась к Мэй из-за фейкового собщения о Лаврове из телеграм-канала

-Мэй: «Министр иностранных дел России не достоин своего поста».

-Тереза, Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру даёт Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон.

-PS Было такое заявление Мэй или нет? ХайлиЛайклиМэй )

СМИ пишет, что запись Захарова сделала спустя 16 минут после появления поста в телеграм-канале "НЕЗЫГАРЬ" с текстом "Мэй: министр иностранных дел России не достоин своего поста".
При этом "РБК" сообщает, что похожее заявление сделала не Мэй, а глава Лейбористской партии Джереми Корбин, и не в адрес Сергея Лаврова, а его британского коллеги Бориса Джонсона.
Позднее Захарова отредактировала публикацию, дополнив ее примечанием: "PS Было такое заявление Мэй или нет? ХайлиЛайклиМэй)

valett05051955 14 марта 2018 | 19:11

Сначала нужно провести международное расследование, а потом грозиться ответными мерами....Валентина Ивановна, Вы же опытный политик

(комментарий скрыт)

chapter_2 14 марта 2018 | 19:14

Отравление в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - акт агрессии против Великобритании, совершённый с применением химического оружия.

ivar1964 14 марта 2018 | 19:15

Беспрецедентно грубым было выступление представителя России Сафронкова в ООН. Но МИД РФ это не заметил.

sg76g 14 марта 2018 | 19:16

Сука ссыкливая. "Ой, мы чуть ли не войну обьявим!" А в итоге вышлют дипломато и выблядки королевские на ЧМ не приедут. Да и так бы засцали. Если наша англичан во Франции гоняли как щенят, то что здесь было бы?

vadimp 14 марта 2018 | 19:23

"МИД России называет ..."

Да хоть тушкой хоть чучелком, а по рогам России так или иначе получит.
И это печально.

(комментарий скрыт)

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