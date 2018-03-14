Пензенского велосипедиста Андрея Чикина оштрафовали за то, что он попал в дорожную яму
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина получил ушибы и повредил свой велосипед. Пострадавший обратился в полицию, надеясь компенсировать ущерб, однако ему самому выписали штраф. В постановлении ГИБДД говорилось, что Чикин совершил наезд на выбоину, причинив повреждение. Сумма штрафа — 800 рублей. Велосипедист обжаловал постановление. Производство по делу было прекращено в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.
Комментарии10
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askol2016 14 марта 2018 | 18:47
Не рой другому яму - сам в нее попадешь!..
metlag 14 марта 2018 | 18:54
askol2016:
Налетев лицом на кулак полицейского гражданин Иванов причинил полицейскому ущерб путем нанесения износа перчатке, которая была на руке полицейского.
При этом полицейский получил и моральную травму от причинения ущерба казенному имуществу.
djuga 14 марта 2018 | 18:48
Это анекдот путинской эпохи?
seva1223 14 марта 2018 | 19:03
djuga: Анекдот в том что это реалия))))
plank1957 14 марта 2018 | 18:53
Офигеть!
vlastimil_popogrebski 14 марта 2018 | 18:54
Пусть лыжи купит и успокоится
ys171717 14 марта 2018 | 18:57
ГИБДД на просто ликвидировать как в Грузии. А ремонт дорог отдать китайцам.
max3446 14 марта 2018 | 18:58
В селе Сагрынь Люблинского воеводства Польши из-за приветствия "Слава Украине - Героям Слава" во время поминальных мероприятий вызвали полицию. Об этом в среду, 14 марта, пишет Zaxid.net.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 10 марта, когда официальная украинская делегация, в которую входили посол Украины в Польше Андрей Дещица, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, представители местной власти во Львовской и Волынской областях приехали в село, чтобы почтить убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев.
По данным Dzennik Wschodni, первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик завершил свое выступление традиционным украинским приветствием "Слава Украине - Героям Слава".
"И поэтому будущие поколения, если отдельные недальновидные политики по обе стороны границы этого не понимают, придут к осознанию того, что в украинцев Бандера и УПА - герои, у поляков - другие, только тогда мы будем иметь общее будущее. Слава Украине!" - заявил Пирожик.
В свою очередь один из присутствующих на мероприятии поляков воспринял приветствие как героизацию Степана Бандеры, что согласно принятым недавно изменениям в закон об Институте национальной памяти в Польше, запрещено. Мужчина вызвал на кладбище полицию.
Полицейские переписали паспортные данные Пирожика и поехали. Теперь местная прокуратура установит, был ли нарушен недавно принятый закон.
kobylamay_sosetutrampa 14 марта 2018 | 18:59
Ваню Иванова никогда бы не оштрафовали за такое "преступление", потому шта Ваня не пошёл бы в полицию. Наверняка, Чикин залупался в полиции. Чикины и всякие Гозманды жить не могут без таких историй.
seva1223 14 марта 2018 | 19:05
Штрафануть бы еще весь Челябинск, за массовое отравление рутением!