Пензенского велосипедиста Андрея Чикина оштрафовали за то, что он попал в дорожную яму

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина получил ушибы и повредил свой велосипед. Пострадавший обратился в полицию, надеясь компенсировать ущерб, однако ему самому выписали штраф. В постановлении ГИБДД говорилось, что Чикин совершил наезд на выбоину, причинив повреждение. Сумма штрафа — 800 рублей. Велосипедист обжаловал постановление. Производство по делу было прекращено в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.