В Санкт-Петербурге, на 81-м году жизни, скончался кинорежиссер Леонид Квинихидзе
Наибольшую известность ему принесли фильмы «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания». Дата прощания и похорон пока неизвестна.
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Наибольшую известность ему принесли фильмы «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания». Дата прощания и похорон пока неизвестна.
Комментарии1
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igor20012 14 марта 2018 | 19:02
31 июня.