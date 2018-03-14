Еврокомиссия объявила об изменении правил выдачи шенгенских виз

Получить их станет проще, но размер сбора вырастет.

Едва ли не главным изменением станет сокращение максимального срока выдачи шенгенских виз – с 15 до 10 дней. Кроме того, заявку на визу можно будет подавать за полгода до поездки. Сейчас этот срок составляет лишь три месяца. Процедура заполнения и подачи заявки станет полностью электронной, говорится на сайте Еврокомиссии.



Чиновники также планируют ввести еще одну категорию виз – краткосрочных. Они будут выдаваться непосредственно на границе. У получателей таких виз будут некоторые ограничения – например, они смогут находиться только в той стране, где получили разрешение на въезд. Тем, кто ездит в Европу часто и имеет хорошую визовую историю, предложат возможность ускоренного получения многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет.

Цель визовой реформы – сделать процедуру получения разрешений на въезд легче и быстрее для законопослушных путешественников. Вместе с тем новая процедура позволит лучше выявлять тех, кто под эту категорию не подпадает, говорят европейские чиновники.

Усиление стандартов безопасности повлечет за собой подорожание виз – размер консульского сбора вырастет с 60 до 80 евро. Для России сумма определена отдельным соглашением и составляет 35 евро. Будет ли она увеличена, пока неизвестно. Сроки принятия всех описанных изменений также не ясны.

По оценке европейских чиновников, принятие изменений позволит увеличить турпоток в ЕС за счет людей, которых ранее удерживали от поездок обременительные бюрократические процедуры.