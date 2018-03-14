Еврокомиссия объявила об изменении правил выдачи шенгенских виз
Получить их станет проще, но размер сбора вырастет.
Едва ли не главным изменением станет сокращение максимального срока выдачи шенгенских виз – с 15 до 10 дней. Кроме того, заявку на визу можно будет подавать за полгода до поездки. Сейчас этот срок составляет лишь три месяца. Процедура заполнения и подачи заявки станет полностью электронной, говорится на сайте Еврокомиссии.
Чиновники также планируют ввести еще одну категорию виз – краткосрочных. Они будут выдаваться непосредственно на границе. У получателей таких виз будут некоторые ограничения – например, они смогут находиться только в той стране, где получили разрешение на въезд. Тем, кто ездит в Европу часто и имеет хорошую визовую историю, предложат возможность ускоренного получения многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет.
Цель визовой реформы – сделать процедуру получения разрешений на въезд легче и быстрее для законопослушных путешественников. Вместе с тем новая процедура позволит лучше выявлять тех, кто под эту категорию не подпадает, говорят европейские чиновники.
Усиление стандартов безопасности повлечет за собой подорожание виз – размер консульского сбора вырастет с 60 до 80 евро. Для России сумма определена отдельным соглашением и составляет 35 евро. Будет ли она увеличена, пока неизвестно. Сроки принятия всех описанных изменений также не ясны.
По оценке европейских чиновников, принятие изменений позволит увеличить турпоток в ЕС за счет людей, которых ранее удерживали от поездок обременительные бюрократические процедуры.
Комментарии15
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mymymy 14 марта 2018 | 18:46
А шо такое, европейцам не хватает турпотока от безовизовых украинцев и грузин? Тю!
kriemsdik 14 марта 2018 | 18:48
mymymy: Съездий, Мумка, посмотри, как люди живут, в чистоте и безопасности, не унижаясь. Расширь кругозор, коровище.
mymymy 14 марта 2018 | 18:51
kriemsdik: Раньше можно было, тем более чтобы языки не забывать.
А теперь я в знак солидарности с крымчанами не буду ездить.
dataan 14 марта 2018 | 18:55
Европа загнётся без туристов из России. Так что все будет как и прежде. Дешёвый шенген и вэлком ту ЕС. :)
danko_fuflo 14 марта 2018 | 18:57
dataan: там некому уже путешествовать, одни цыгане и дикие обезьяны сирийцы. Они они все без виз и без денег. Только по воровству.
alehan000074 14 марта 2018 | 18:58
dataan: без тебя уж точно загнется, нищеброд, 100 пудов:))))
danko_fuflo 14 марта 2018 | 18:59
alehan000074: так коклосброду безвиз слова не давали.
djuga 14 марта 2018 | 18:59
dataan: Европа загнётся без туристов из России.
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Сколько советских туристов бывало в Европе до 1990г? Сколько из них было с деньгами, а? И ничего, Европа как-то жила. И неплохо жила, надо сказать.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 19:02
djuga: тупая голова, сколько было отелей, дорог, ресторанов до 90 года которые на 50% на русских заточенно и на их деньги? Ты вспомни Турцию 30-40 лет назад. Дикие пляжи и ни каких отелей.
djuga 14 марта 2018 | 19:11
danko_fuflo, не терпится попасть в игнор?
alehan000074 14 марта 2018 | 18:55
mymymy: правильно, кому ты там на хрен нужен со своей голой ж**** и Крымом в придачу:)))?
kriemsdik 14 марта 2018 | 19:02
mymymy: А до этого что ты делала в знак солидарности с крымчанами? Отдыхающих клофелинила?
djuga 14 марта 2018 | 18:51
kriemsdik: посмотри, как люди живут, в чистоте и безопасности, не унижаясь. Расширь кругозор
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А как быть с биометрическими данными? Отпечатки пальцев, сетчатка глаза... В любом случае по электронке это не передать.
kriemsdik 14 марта 2018 | 18:55
djuga: наверное, это для тех, кто не первый раз едет.
meteor1908 14 марта 2018 | 18:52
О, оперативно решили. Опрос они проводили месяца два назад, я тоже там отметился )))