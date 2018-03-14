Российские силовики закупают оборудование для взлома любых моделей смартфонов

Это следует из публикаций на сайте госзакупок.

Главным поставщиком оборудования по взлому смартфонов для региональных силовых ведомств выступает израильская компания Cellebrite, выяснила Русская служба BBC. В своем рекламном буклете производитель утверждает, что его решения способны получить данные с любого смартфона, даже с последних моделей iPhone. Силовики закупают такое оборудование не напрямую у израильской компании, а у местных партнеров, таких как «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии».

Так, по данным с сайта госзакупок, пишет BBC, волгоградское управление СК купило один комплекс по взлому смартфонов за 800 тысяч рублей. У хабаровского же ушло на это более миллиона рублей. Как отмечается, для работы с оборудованием Cellebrite не нужны специальные навыки: для съема любой информации с телефона нужен только физический доступ к нему и время. На взлом уходит от нескольких секунд в случае с устаревшими моделями до нескольких дней, если речь идет о последних моделях iPhone и устройствах на системе Android. Два года назад в СК подтвердили, что ведомство использует программы компании Cellebtite. Благодаря решениям производителя, как утверждается на сайте СК, удалось вычислить контрабандистов, незаконно поставивших в Крым бразильскую свинину. Для этого ведомство взломало телефоны iPhone 5.

Переписка со смартфонов стала доказательством вины подозреваемых, которую они впоследствии признали, отмечал СК на своем сайте. Также ведомство отчитывалось о том, что благодаря израильскому оборудованию раскрыло несколько изнасилований и краж, а также случай получения взятки. Между тем, как выяснила BBC, схожие решения использует и Сбербанк. Там рассказали, что оборудование по взлому телефонов используется для борьбы с вирусами на устройствах Android.

В конце февраля израильская компания Cellebrite объявила, что сумела взломать флагманскую модель iPhone X и последнюю операционную систему iOS 11.