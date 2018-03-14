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18:38, 14 марта 2018

Российские силовики закупают оборудование для взлома любых моделей смартфонов

Это следует из публикаций на сайте госзакупок.

Главным поставщиком оборудования по взлому смартфонов для региональных силовых ведомств выступает израильская компания Cellebrite, выяснила Русская служба BBC. В своем рекламном буклете производитель утверждает, что его решения способны получить данные с любого смартфона, даже с последних моделей iPhone. Силовики закупают такое оборудование не напрямую у израильской компании, а у местных партнеров, таких как «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии».

Так, по данным с сайта госзакупок, пишет BBC, волгоградское управление СК купило один комплекс по взлому смартфонов за 800 тысяч рублей. У хабаровского же ушло на это более миллиона рублей. Как отмечается, для работы с оборудованием Cellebrite не нужны специальные навыки: для съема любой информации с телефона нужен только физический доступ к нему и время. На взлом уходит от нескольких секунд в случае с устаревшими моделями до нескольких дней, если речь идет о последних моделях iPhone и устройствах на системе Android. Два года назад в СК подтвердили, что ведомство использует программы компании Cellebtite. Благодаря решениям производителя, как утверждается на сайте СК, удалось вычислить контрабандистов, незаконно поставивших в Крым бразильскую свинину. Для этого ведомство взломало телефоны iPhone 5.

Переписка со смартфонов стала доказательством вины подозреваемых, которую они впоследствии признали, отмечал СК на своем сайте. Также ведомство отчитывалось о том, что благодаря израильскому оборудованию раскрыло несколько изнасилований и краж, а также случай получения взятки. Между тем, как выяснила BBC, схожие решения использует и Сбербанк. Там рассказали, что оборудование по взлому телефонов используется для борьбы с вирусами на устройствах Android.

В конце февраля израильская компания Cellebrite объявила, что сумела взломать флагманскую модель iPhone X и последнюю операционную систему iOS 11.

Комментарии

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gvs 14 марта 2018 | 18:51

Закупают ломы, отвертки и кувалды )))

pro_hanov 14 марта 2018 | 18:55

gvs: Можно обойтись и пустой бутылкой от шампанского - хозяин смартфона тут же сам выдаст пароль.

compare 14 марта 2018 | 18:52

зачем так дорого? вон,молотки,по 120рэ-сколько душе угодно...

archibald_dandy_esquire 14 марта 2018 | 19:00

compare: " зачем так дорого? "

Сэр?
ну, племянник Рогозина почти завершил сделку по закупке пистолетов "Глок" по завышенной цене - не помню цифры точно, но раз в 10 выше их продажной стоимости.
Поэтому и закупка оборудования для взлома телефонов должна быть не менее х10 раз с откатом в соответствующие офшоры.

dataan 14 марта 2018 | 18:52

От это правильно. Всех эховских пиндосохомяков взломать надо. У них там много чего можно найти.

dvdd 14 марта 2018 | 19:06

dataan: не заметишь, как тебя будут окружать только пиндосохомяки. Собрёшься потрахаться, присмотришься - а это пиндосохомяк. Смотришь в зеркало: Ба! Тоже пиндосохомяк.

tks 14 марта 2018 | 19:08

dataan: Дурак ты, дядя. И уши у тебя - квадратные.

chimp2013 14 марта 2018 | 18:53

И где гарантии, что израильская компания не взломала мир в котором живем....

kdv75 14 марта 2018 | 19:06

А что там было у Американских спецслужб? Не смогли айфончик вскрыть?

tks 14 марта 2018 | 19:06

Как интересно.
А где гарантии, что это оборудование будет использовано именно в ЗАКОННЫХ целях?
И какая, интересно, ответственность грозит за злоупотребление этим оборудованием? Такая же неотвратимая и справедливая, как когда фараон холопа собьет на трассе, или в околотке забьёт его до полусмерти?
Также весьма странно, что его именно СК закупает. а не оперативные службы: в функцию СК входит закрепление доказательств, но не их сбор.

seva1223 14 марта 2018 | 19:07

А как же импортозамещение, а как же молоток и куйло!?

tks 14 марта 2018 | 19:14

seva1223: Зачем куйло, погда есть пойло и пуйло...

spec71205 14 марта 2018 | 19:14

...знают в кого покупать аппаратуру для взлома!

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