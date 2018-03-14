Российские власти разными способами пытаются повысить явку на президентских выборах

Бонусы взрослым и школьникам, послабления в день выборов автолюбителям и даже бесплатная проверка избирателей на онкологию. Как только не заманивают людей. В Уфе мэр Ирек Ялалов попросил в день президентских выборов не штрафовать автомобилистов, которые неправильно припаркуются возле избирательных участков. Они находятся в школах, медучреждениях, других организациях. Рядом с ними часто не предусмотрено большого количества парковочных мест, сказал Ялалов на вчерашнем совещании в администрации.

В одной из школ Петербурга решили устроить необычную лотерею. Ребёнку победителя пообещали 10 минут помощи на контрольной работе, дополнительный день каникул, а также скидку на абонемент в бассейн, сообщают наши коллеги с «Эха Петербурга». По их данным, сотрудников всех городских библиотек заставили взять открепительные, а выходной день объявили рабочим. Чтобы никто не смог уклониться от голосования. В центре Мурманска людям напоминают о выборах с помощью системы чрезвычайного оповещения населения. ‏В Москве избиратели на ряде участков, расположенных в школах, смогут по желанию бесплатно провериться на онкологию, об этом «Эху Москвы» рассказал главный столичный онколог Игорь Хатьков.

Конкурсы на лучшее селфи, дешёвые продукты, эстрадные концерты. Этим тоже людей привлекают на участки. Так в подмосковном Красногорске избирателям сулят хлеб по 5 рублей, куриное яйцо — по два, информация размещена на сайте местной администрации. На отдельных участках желающие смогут пройти осмотр у терапевта. Во второй городской школе учитель разрешил ученикам, чьи родители проголосуют, на следующий день не приходить на занятия, пишет Коммерсант. Правда взрослым сначала нужно представить фото с избирательного участка. Зазывают голосовать не только пряником, но и кнутом. Бюджетники, сотрудники госкомпаний, студенты из разных регионов жалуются, что их заставляют голосовать на выборах. Так в Сочи студентам техникума номер 19 пригрозили штрафами за отказ идти на выборы. Преподаватель в разговоре с учащимися принуждает их идти голосовать. Видео разместил на YouTube канал штаба Навального.

Педагог также требует сделать фото в рамочке и прислать ей на телефон. Снимки педагог обещает отправить директору, он в свою очередь «будет отчитываться перед мэром Сочи Пахомовым». В Горном университете Петербурга проректор Юрий Сиренко попросил кураторов в день голосования предоставить информацию о количестве студентов, принявших участие в выборах. А в одном из лицеев Казани преподавателям угрожают выговором, если они не пойдут на выборы, сообщают в соцсетях.

Президентские выборы пройдут в это воскресенье.

Действия по принуждению к участию в выборах незаконны, ранее заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она рассказала об одном таком случае и пообещала разобраться.

Памфилова призвала граждан обращаться в Центризбирком, если им угрожают в случае неявки на выборы.