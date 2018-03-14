Сильный ветер ожидается этим вечером в Москве

Как сообщают в Гидрометцентре России, ночью температура опустится до минус 2 — минус 4 градусов. Кроме того, ожидается снег и местами гололед. Завтра в Москве местами метель, сильная гололедица. В этой связи Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в столичном регионе.