Сильный ветер ожидается этим вечером в Москве
Как сообщают в Гидрометцентре России, ночью температура опустится до минус 2 — минус 4 градусов. Кроме того, ожидается снег и местами гололед. Завтра в Москве местами метель, сильная гололедица. В этой связи Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в столичном регионе.
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kriemsdik 14 марта 2018 | 18:40
Ветер пеееремеееен.