«МБХ Медиа»: Студентов по всей России принуждают идти голосовать

Студентов по всей России принуждают идти голосовать, — пишет издание «МБХ Медиа». В частности, в Орехово-Зуевском районе учащихся одного из колледжей обязали не только явиться на избирательный участок, но и сфотографировать бюллетень. При этом, педагог утверждала, что обязанность голосовать прописана в Конституции, — рассказал один из студентов. Ранее о принуждениях к голосованию рассказывали студенты училищ и вузов во многих регионах страны.