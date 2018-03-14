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18:31, 14 марта 2018

«МБХ Медиа»: Студентов по всей России принуждают идти голосовать

Студентов по всей России принуждают идти голосовать, — пишет издание «МБХ Медиа». В частности, в Орехово-Зуевском районе учащихся одного из колледжей обязали не только явиться на избирательный участок, но и сфотографировать бюллетень. При этом, педагог утверждала, что обязанность голосовать прописана в Конституции, — рассказал один из студентов. Ранее о принуждениях к голосованию рассказывали студенты училищ и вузов во многих регионах страны.

Комментарии

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barkas 14 марта 2018 | 18:34

Чего они боятся?

vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 18:37

МБХ - вор /дважды доказано в Суде/

Стоит ли обращать внимание на фейки мбх-медиа?
Конечно нет.

kriemsdik 14 марта 2018 | 18:38

vor_mbh_yo_xaxa: Идиотизм - заставлять фотографировать бюлютень. Ну поставил я галочку на Путю, сфоткал, потом поставил еще 7 галочек во все квадратики, написал Путин-хайло и сфоткал еще раз, но уже для своего фейсбука.

rihard 14 марта 2018 | 18:41

kriemsdik: Им все равно как проголосуют, им явка важна.Фото как факт участия.

pmasel 14 марта 2018 | 18:44

Вот почему препод так уверен, что после таких действий все проголосуют "правильно". Он не задумался, что молодежь будет делать вопреки?

russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 18:34

Студентов за скот держат. Учащиеся, шлите принудителей матом.

olegleon 14 марта 2018 | 18:36

да их же на Колыму отправят, если не придут голосовать. почему об этом не пишет МБХ Медиа???

kdv75 14 марта 2018 | 19:16

olegleon: Вас же не отправляют. Там очень приличные зарплаты у вахтовиков

annacrimea 14 марта 2018 | 18:42

Если учащийся имеет мозок хотя бы в зачаточном состоянии, спокойно скажет, что а) телефон сломался, из ремонта отдадут во вторник, б) телефон без камеры. И - все, идите лесом да покосом. Другое дело, что слопатыедные мутеры-фатеры воспитали своих чадушек исключительными конформистами - и пойдут, и проголосуют, и отчитаются.

danko_fuflo 14 марта 2018 | 18:52

annacrimea: слопаед.

kdv75 14 марта 2018 | 19:18

annacrimea: "Если учащийся имеет мозок хотя бы"
У вас с этим оргАном проблемки явные

max3446 14 марта 2018 | 18:48

а я слышал слухи, что что оппозиционные боевики угрожали студентам вырезать и их семьи если они на выборы пойдут. Ужас да? Может пару десятков раз Эха это опубликует. Ведь какая разница какие слухи публиковать?

virgenu 14 марта 2018 | 18:49

Не обязанность, а долг! Любое давление на избирателя по закону США есть уголовное преступление, к этому относится и фотографирование в участке голосования.

max3446 14 марта 2018 | 18:50

По слухам ничтожество навральный и Ходррковский пьют кровь младенцев, едят девственниц и занимаются непристойностями с собачками.

vinokur 14 марта 2018 | 19:08

max3446: занимаются непристойностями с собачками.
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Ну ка, рассказывай, что они тебе сделали.

ushkujnik 14 марта 2018 | 18:52

Не понимаю, как можно ПРИНУЖДАТЬ к голосованию...

Студенты что, тупое послушное быдло? Они что, не могут защитить своё достоинство и сделать СВОЙ осознанный выбор? Глупость всё это и бред!

Если человек не хочет идти на избирательный участок, чем бы это нежелание ни оформлялось, он молокосос и обыватель, а не гражданин.

А если человек пришёл к урне, кто может заставить его проголосовать вопреки своим убеждениям?!.

max3446 14 марта 2018 | 19:15

ushkujnik: не забывайте что это не авторитетные СМИ рассказали а МБХ, иностранные агенты, у которых цель ложью дискредитировать выборы

gvs 14 марта 2018 | 18:54

Студент, не ходите на "выборы". Все не ходите.

petya71 14 марта 2018 | 19:01

Если студенты не способны доказать своим замшелым пуйловским профессоратам,что избирательное право,в том числе право не голосовать-прописано в Конституции РФ,и что принуждение к выборам-уголовно наказуемое деяния,то это не студенты,а ученики профтехучилищ .

hagana 14 марта 2018 | 19:26

Голосовать-то можно по-разному ,так что ничего страшного ! А вот от фотографирования нужно отказываться !

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