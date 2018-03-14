Мария Захарова осудила слова премьер-министра Великобритании, которых на самом деле не было
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила слова премьер-министра Великобритании, которых на самом деле не было. Как пишет РБК, Захарова возмутилась тем, что Тереза Мэй якобы назвала Сергея Лаврова недостойным своего поста. В действительности такого британский премьер не произносила, а искаженные цитаты появились днем в некоторых российских источниках. Как предполагает РБК, на их основе Мария Захарова сделала свои выводы.
Комментарии42
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dr_nemos 14 марта 2018 | 19:00
непрофессионализм, кабацкий стиль общения.....как же низко пал МИД, Громыко в гробу переворачивается.
zztop1960 14 марта 2018 | 19:02
А чем она хуже Пескова ? Путин разрешает Пескову гнать пургу ( врать) , а почему ей нельзя гнать пургу( врать). Путин не против
bonhoeffer 14 марта 2018 | 19:11
У страха глаза велики!
dft 14 марта 2018 | 19:14
Хабалки рулят
chubuk 14 марта 2018 | 19:17
Первый раз что ли ее ловят на вранье? Фотку Клинтон с Бен Ладеном все помнят.