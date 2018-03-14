Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила слова премьер-министра Великобритании, которых на самом деле не было. Как пишет РБК, Захарова возмутилась тем, что Тереза Мэй якобы назвала Сергея Лаврова недостойным своего поста. В действительности такого британский премьер не произносила, а искаженные цитаты появились днем в некоторых российских источниках. Как предполагает РБК, на их основе Мария Захарова сделала свои выводы.