Нервно-паралитический газ типа «Новичок» не подпадает под действия Конвенции о запрещении химического оружия

Это «Интерфаксу» сказал глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, который также входит в госкомиссию по химическому разоружению. В то же время, он не сказал, сохранились ли в России с советских времен запасы такого газа. Уйба переадресовал вопрос к Минпромторгу, в рамках которого действует госкомиссия.

Британские власти говорят, что подобным газом отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В причастности к этому Лондон обвиняет Россию.