Нервно-паралитический газ типа «Новичок» не подпадает под действия Конвенции о запрещении химического оружия
Это «Интерфаксу» сказал глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, который также входит в госкомиссию по химическому разоружению. В то же время, он не сказал, сохранились ли в России с советских времен запасы такого газа. Уйба переадресовал вопрос к Минпромторгу, в рамках которого действует госкомиссия.
Британские власти говорят, что подобным газом отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В причастности к этому Лондон обвиняет Россию.
Комментарии43
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malinskii 14 марта 2018 | 19:11
все правильно. он же не убивает. Скрипали живы, Чего докопались?
krs_sk 14 марта 2018 | 19:18
И чо, значит им можна людей убивать или как?
gelont 14 марта 2018 | 19:23
А в это время захарова в режиме нон - стоп тельняшку на груди рвет : а вы докажите . Убогой в голову не приходит , что бывший ГРУ - шник никому , кроме россии не интересен до степени убийства его и еще кучи народа . Ждем пополнения рядов ЛДПР .