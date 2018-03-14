Сегодня станут известны все четвретьфиналисты футбольной Лиги Чемпионов

Две последних путевки в четвертьфинал будут разыграны в матче «Барселоны» с лондонским «Челси» и турецкого «Бешикташа» с мюнхенской «Баварией».

«Бешикташ» — «Бавария» матч, что называется, для галочки. Мюнхенцы уже разобрались со всеми проблемами на своем поле, закатив турецким гостям фирменный баварский разгром со счетом 5-0. Таких камбеков не бывает. И какой бы счет не был на табло в ответной игре, дальше пойдет «Бавария», которую сейчас воглавляет Юпп Хайнкесс. Последний тренер, приводивший клуб из Мюнхена к триумфу в Лигу Чемпионов. Главный матч вечера пройдет, все-таки, на «Камп Ноу», где встретятся заклятые враги «Барселона» и «Челси».

Их противостояния уходят корнями в середину нулевых, когда в «Барсе» зажигал бразильский волшебник Рональдиньо, а только купленный Абрамовичем «Челси» резко ворвался в европейскую футбольную элиту. С тех пор было многое. Судейские скандалы, взаимные разгромы, гениальные голы. И сегодня намечается продолжение банкета. Лондонский матч закончился вничью 1-1, что дает «Барселоне» небольшое преимущество. Ее устроит, например, 0-0. Вот только на «Камп Ноу» сине-гранатовые никогда не будут играть на удержание.

Жеребьевка, которая распределит участников четвертьфиналов по парам, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.