Т.н. «испанский диспетчер», который сообщил о преследовании «Боинга» украинскими истребителями, получал деньги из РФ
Так называемый «испанский диспетчер», который в 2014 году сообщил о преследовании малазийского «Боинга» украинскими истребителями, получал деньги из России. Автором твита о крушении лайнера оказался мужчина, ранее судимый за мошенничество.
Полное имя так называемого «испанского диспетчера Карлоса» — Хосе Карлос Барриос Санчес. Он никогда не был на территории Украины и не работал авиадиспетчером – это выяснили «Радио Свобода» и расследовательская группа RISE Project. Гражданин Испании, ранее судимый в Румынии за мошенничество, в переписке с журналистами рассказал, что действительно вел твиттер под ником spainbuca, за что получал крупные суммы денег из России – всего почти 50 тысяч долларов. Он отметил, что сотрудничал с телеканалом Russia Today и до истории с крушением малазийского «Боинга». В свою очередь в RT опровергли, что платили гонорары человеку, представившемуся «испанским диспетчером».
Стоит отметить, что твит Хосе Санчеса в качестве довода об ответственности Киева за сбитый самолет, приводил даже президент Владимир Путин. Лже-диспетчер утверждал, что за три минуты до того, как рейс MH17 исчез с радаров, рядом находилась пара украинских истребителей. При этом сразу после катастрофы возникало немало вопросов о том, что испанский специалист делает в аэропорте Борисполя, а канал BBC обратил внимание на то, что еще до инцидента с «Боингом» этот твитер-аккаунт часто выступал с пророссийской позицией по конфликту в Донбассе.
Представитель испанского Russia Today отметил, что в то время не было никаких оснований сомневаться в подлинности учетной записи, так как его активно цитировали многие известные СМИ, в том числе испанский телеканал RTVE и газета El Mundo.
Международная следственная группа пришла к выводу, что малазийский «Боинг» над Донбассом был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на восток Украины с территории России.
Украинским спортсменам отныне запрещено выступать на территории Российской Федерации. Соответствующий приказ подписал министр спорта Украины Игорь Жданов. Чиновник призвал Международные спортивные федерации не проводить соревнования в России, где, цитирую, «систематически пренебрегают международным законодательством» в сфере спорта.
«Неучастие в соревнованиях в России это разумное и правильное решение», — считает депутат Верховной Рады, член Комитета по международным делам Владимир Арьев.
«Подобная позиция Киева приведет только к обострению кофнликта и никому не будет полезна», — считает депутат российской Госдумы Михаил Дегтярев.
В России в ближайшее время пройдет несколько международных соревнований, в том числе, Чемпионат мира по футболу. Между тем, Украина, вслед за США, Канадой и Чехией объявила о бойкоте заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в коцне марта.
Комментарии9
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mymymy 14 марта 2018 | 18:29
Лол, это что за звездеж прорезался?
Испанский диспетчер в режиме реального времени твитил свои наблюдения и это было самым главным в его кратких наблюдениях.
И несколько часов его твиты с точным временем лежали в Твиттере.
После этого всякая шняга вроде «это не я» или, как там произошло вскорости после того, как поднялся шум по поводу испанского диспетчера, - все записи испанца пропали, а появились записи какой-то шмары.
И после этого вбрасывать про проплату РТ – смешно, ибо никакая проплата РТ не может привести к твитам диспетчер в режиме реального времени и затем к спешному затиранию твитов.
vinokur 14 марта 2018 | 18:36
mymymy: Пригожтнские тоже мычат в режиме реального времени.
Кого это удивляет?
mymymy 14 марта 2018 | 18:44
vinokur: Шо, у тоби кроме мычания аргументов нет?
osswam 14 марта 2018 | 18:36
mymymy: действительно му-му.
boseal 14 марта 2018 | 18:49
mymymy: Так там и расследование так себе. Живого интервью с этим "диспетчером" нет, а есть якобы переписка, в которой он покаялся. В общем снова просят поверить на слово...
mymymy 14 марта 2018 | 19:01
boseal: Ну понятно, жить захочешь - не так раскорячишься (с).
Просто это "разоблачение" выглядит совершенно глупо - сначала долго втирали, что никакого испанского диспетчера не было, а сам этот аккаунт принадлежит какой-то бабе, а теперь вдруг оказывается, что испанский диспетчер был, только получал деньги от РТ.
Эти покрывающие укромайдаунов дебилы не могут даже одной линии держаться... или склероз их замучил - не помнят, что полгода назад писали.
askol2016 14 марта 2018 | 18:37
Хосе Санчес - это псевдоним Сергея Маркова.
spec71205 14 марта 2018 | 18:37
...не зря Бисмарк говорил договор подписаный с рускими не стоит бумаги написаный договор! От начала до конца один обман.
boseal 14 марта 2018 | 18:45
spec71205: Канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк никогда не говорил тех слов, которые Вы ему только что приписали.