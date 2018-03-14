Т.н. «испанский диспетчер», который сообщил о преследовании «Боинга» украинскими истребителями, получал деньги из РФ

Так называемый «испанский диспетчер», который в 2014 году сообщил о преследовании малазийского «Боинга» украинскими истребителями, получал деньги из России. Автором твита о крушении лайнера оказался мужчина, ранее судимый за мошенничество.

Полное имя так называемого «испанского диспетчера Карлоса» — Хосе Карлос Барриос Санчес. Он никогда не был на территории Украины и не работал авиадиспетчером – это выяснили «Радио Свобода» и расследовательская группа RISE Project. Гражданин Испании, ранее судимый в Румынии за мошенничество, в переписке с журналистами рассказал, что действительно вел твиттер под ником spainbuca, за что получал крупные суммы денег из России – всего почти 50 тысяч долларов. Он отметил, что сотрудничал с телеканалом Russia Today и до истории с крушением малазийского «Боинга». В свою очередь в RT опровергли, что платили гонорары человеку, представившемуся «испанским диспетчером».

Стоит отметить, что твит Хосе Санчеса в качестве довода об ответственности Киева за сбитый самолет, приводил даже президент Владимир Путин. Лже-диспетчер утверждал, что за три минуты до того, как рейс MH17 исчез с радаров, рядом находилась пара украинских истребителей. При этом сразу после катастрофы возникало немало вопросов о том, что испанский специалист делает в аэропорте Борисполя, а канал BBC обратил внимание на то, что еще до инцидента с «Боингом» этот твитер-аккаунт часто выступал с пророссийской позицией по конфликту в Донбассе.

Представитель испанского Russia Today отметил, что в то время не было никаких оснований сомневаться в подлинности учетной записи, так как его активно цитировали многие известные СМИ, в том числе испанский телеканал RTVE и газета El Mundo.

Международная следственная группа пришла к выводу, что малазийский «Боинг» над Донбассом был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на восток Украины с территории России.

Украинским спортсменам отныне запрещено выступать на территории Российской Федерации. Соответствующий приказ подписал министр спорта Украины Игорь Жданов. Чиновник призвал Международные спортивные федерации не проводить соревнования в России, где, цитирую, «систематически пренебрегают международным законодательством» в сфере спорта.

«Неучастие в соревнованиях в России это разумное и правильное решение», — считает депутат Верховной Рады, член Комитета по международным делам Владимир Арьев.

«Подобная позиция Киева приведет только к обострению кофнликта и никому не будет полезна», — считает депутат российской Госдумы Михаил Дегтярев.

В России в ближайшее время пройдет несколько международных соревнований, в том числе, Чемпионат мира по футболу. Между тем, Украина, вслед за США, Канадой и Чехией объявила о бойкоте заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в коцне марта.