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18:25, 14 марта 2018

Бундестаг избрал Ангелу Меркель канцлером ФРГ

Почти через полгода после парламентских выборов новое коалиционное правительство Германии приступит к работе.

В четвертый раз Ангела Меркель была избрана главой кабинета министров ФРГ. 364 депутата бундестага из 709 отдали за нее свои голоса. Против Меркель вотировали 315 парламентариев, девять воздержались. Оппозиция была единодушно против.
В целом канцлер набрала лишь на 9 голосов больше, чем необходимо.35 депутатов из рядов трех партий большой коалиции – ХДС, ХСС и СДПГ – не проголосовали за Ангелу Меркель. Убедительной такую победу назвать вовсе нельзя. Легкой жизни с этим бундестагом новому правительству явно ожидать не придется.

Меркель и ее кабинету предстоит выполнять серьезные задачи в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, защиты семьи, форсировать дигитализацию и при этом держать государственные расходы на разумном уровне. На международном паркете необходимо вместе с Францией начать реформы Евросоюза, выстраивать отношения с Америкой Трампа, а также урегулировать ситуацию в Украине. Ранее канцлер отметила, что собирается как можно быстрее начать выполнять «поставленные перед правительством задачи».

После официальной передачи документа о вступлении в роль канцлера президентом ФРГ во дворце Беллевю Ангела Меркель принесет присягу в бундестаге и огласит состав нового кабинета министров.

Позиции Ангелы Меркель в немецкой политике по-прежнему сильны, но четвертый срок на посту канцлера будет для нее последним. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов:

«Это последний срок Меркель, просто по профессиональной карьере. Это логика развития событий как у Конрада Аденауэра, как у Гельмута Коля, так же она прекрасно понимает, что это для нее тоже последний срок. Четыре срока — это максимум, что в Германии могло быть — не по Конституции, а по сути. У нее не свое видение, у нее коалиционный договор, согласованный между партиями. Это не видение Меркель, это видение совместное. Меркель обречена теперь на то, чтобы своей властной рукой согласовывать действия своих министров. У правительства минимальное большинство в парламенте, но оно большинство. Поэтому, если в самих фракциях ХДС/ХСС и социал-демократов не будет разброда и шатания, правительство будет вполне работоспособное».

За кандидатуру Ангелы Меркель проголосовали 364 депутата Бундестага. Это немногим более половины всех членов немецкого парламента.

У здания парламента германии неизвестный пытался напасть на Ангелу Меркель. Он бросился к ней, когда она вышла из Бундестага после голосования. Полицейские задержали этого человека. Как сообщает издание «Вельд», Меркель быстро села в автомобиль и покинула место происшествия.

Комментарии

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vezdehod 14 марта 2018 | 18:42

Пора ей присвоить высокое звание "Заслуженный Работник Германии"

bolkunaz 14 марта 2018 | 18:51

то, что немцы в 4 раз выбирают бесцветную и невнятную Меркель говорит о том, что политический огород Германии зарос бурьяном...

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