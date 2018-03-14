Газпром собирается сократить сотни сотрудников в своих зарубежных подразделениях по всему миру
Им будут предложены рабочие места в офисе компании в Санкт-Петербурге, — сообщ9ает Рейтер со ссылкой на информированные источники. Планы по сокращению персонала в Европе появились еще до обострения отношений с Великобританией — около половины сотрудников трейдингового подразделения Газпрома работают в Лондоне.
Газпром подтвердил, что вопросы реорганизации экспортного подразделения прорабатываются. Впрочем, план пока не утвержден.
Комментарии11
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aleksandr39 14 марта 2018 | 18:26
УРА !!!! Даешь еще санкции ,чем их больше тем лучше сотрудникам Газпрома .
metlag 14 марта 2018 | 18:31
aleksandr39: Больше хороших сотрудников дома.
Но представляю какие трагедии сейчас разыгрываются.
А какой харрасмент испытывает сейчас начальство Газпрома в Лондоне от сотрудников и сотрудниц.
Ведь самое страшное наказание было и осталось это возвращение на родину любимую ... на расстоянии так хорошо родину любить.
vezdehod 14 марта 2018 | 18:39
Видимо дело совсем Щвах - приходится убираться восвояси.
midnightblues 14 марта 2018 | 18:59
aleksandr39: приятно читать просто
из парижу в уфу
odobryam_s 14 марта 2018 | 18:27
Бу-га-га! Гонят отовсюду, штоля?
vilingrad 14 марта 2018 | 18:29
...за ненадобностью.
alo0000 14 марта 2018 | 18:31
Бедный наш город! Собчак чурок к нам запустил - не переварить, а теперь еще высокооплачиваемые бездельники со всего мира припрутся. А ленинградцам - в обслугу опять. "Интердевочки" наоборот.
vinokur 14 марта 2018 | 18:41
И кому же они теперь будут продавать газ? Или они просто так посидят, до лучших, так сказать, времен? Все 6 лет?
annacrimea 14 марта 2018 | 18:50
Как там говорилось - "вместе с Газпромом мечты сбываются"? Мечтали, небось, болезные о родимых просторах, о березках - осинках да о клюкве развесистой...
greeg1 14 марта 2018 | 18:54
У сторонников Навального появилось подкрепление.... Дипломаты с газпромовцами.
ugiazov 14 марта 2018 | 19:02
Бабок меньше стало. От дармоедов избавляться приходится.