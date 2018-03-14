Газпром собирается сократить сотни сотрудников в своих зарубежных подразделениях по всему миру

Им будут предложены рабочие места в офисе компании в Санкт-Петербурге, — сообщ9ает Рейтер со ссылкой на информированные источники. Планы по сокращению персонала в Европе появились еще до обострения отношений с Великобританией — около половины сотрудников трейдингового подразделения Газпрома работают в Лондоне.

Газпром подтвердил, что вопросы реорганизации экспортного подразделения прорабатываются. Впрочем, план пока не утвержден.