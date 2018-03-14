ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу экс-директора Гоголь-Центра на содержание под арестом в связи с делом Седьмой Студии
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу бывшего директора Гоголь-Центра Алексея Малобродского на содержание под арестом в связи с делом Седьмой Студии. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Ксения Карпинская.
Она подчеркнула, что для содержания Малобродского под арестом нет оснований.
Комментарии2
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natogrek 14 марта 2018 | 18:31
Непокоренного Малобродского гнобят именно за это. Нагло , гнусно и безответственно. Совсем наплевать гнобителям на имидж России.
olegleon 14 марта 2018 | 18:41
а жалобу на выделение сотен миллионов рублей за счёт налогоплательщиков он подал?