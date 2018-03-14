ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу экс-директора Гоголь-Центра на содержание под арестом в связи с делом Седьмой Студии

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу бывшего директора Гоголь-Центра Алексея Малобродского на содержание под арестом в связи с делом Седьмой Студии. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Ксения Карпинская.

Она подчеркнула, что для содержания Малобродского под арестом нет оснований.