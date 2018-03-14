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17:31, 14 марта 2018

Мужчина, представляющийся испанским диспетчером, утверждавший, что малайзийский Боинг сбили украинцы, признался во лжи

Мужчина, который представлялся как испанский диспетчер и утверждавший, что малайзийский Боинг сбили украинцы, признался, что солгал. Его настоящее имя Хосе Карос Барриос Санчес, — рассказывает «Радио Свобода». Журналисты связались с ним минувшей осенью. Он признался, что никогда не работал диспетчером и не был на Украине во время произошедшей трагедии. Но он получал значительные суммы денег из России за то, что писал в Твиттере то, что ему скажут. При этом, Санчес утверждает, что получал денежные переводы от телеканала RT. Представители канала эту информацию отрицают.

Летом 2014 года от имени Санчеса в Твиттере появилась запись, где утверждалось, что малайзийский Боинг близ Донецка сбили украинские самолеты.

Комментарии

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meister_luvin 14 марта 2018 | 17:34

кто бы сомневался?

luger_max_otto 14 марта 2018 | 17:41

Между прочим, еще одно уголовное дело против околопутинского сброда может получиться. С конфискациями барахла, предназначенного для пропаганды и недвижимости, в которой подобная мразь базируется.

gladman__ 14 марта 2018 | 17:57

luger_max_otto: Глава МИД Австралии Джулия Бишоп заявила, что пока преждевременно говорить о выводах по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.

Так она прокомментировала заявление своего новозеландского коллеги Уинстона Питерса, усомнившегося в том, что Россия ответственна за трагедию. Международные следователи утверждают, что самолёт был сбит ЗРК «Бук» из района, находившегося под контролем ДНР.

Данные российской радиолокационной станции указывают, что запуск произвели с территории, где размещались средства ПВО Украины. По мнению экспертов, на Западе стали понимать, что дело ведётся непрофессионально и намеренно затягивается.

Новое заявление Бишоп прозвучало после того, как её новозеландский коллега Уинстон Питерс в интервью местному изданию Newshub заявил, что доказательств причастности России к уничтожению гражданского самолёта нет.

«Вы говорите, что человек, который пустил ракету, сделал это по указанию России. Большая проблема в том, что ваш аргумент с юридической точки зрения тут же провисает, так как у вас нет доказательств этого», — заявил министр иностранных дел Новой Зеландии.



alehan000074 14 марта 2018 | 17:47

При этом, Санчес утверждает, что получал денежные переводы от телеканала RT. Представители канала эту информацию отрицают
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOL! говно-раша тудей и тут обосралась:)) симоняншу в студию! желательно с американским флагом:))

реально поражает - кому она умудрилась всунуть взятку в кремле, чтоб ей дали финансирование?

если их прикроют, то, ей богу, это будет благо для России, которая по собственной инфантильности и глупости населения зачем-то спонсируeт эту абсолютно тупую пропаганду симонян-киселева. ладно бы их кто-то смотрел, но ведь НИКТО на Западе не смотрит эту лживую муйню плохого качества....such a waste of money:(((

dataan 14 марта 2018 | 17:50

Ну это что. А вот как Юлька Латынина умеет сбивать израильский F-16 «заградительным огнем» «Бука» и С-200 !!!
Вот это интересно было слушать. :)))))))))

alehan000074 14 марта 2018 | 17:55

dataan: для тебя, дебил, А. Макаревич парy предложений написал...прочти.

https://echo.msk.ru/blog/a_makarevich/2164820-echo/

sasha2011 14 марта 2018 | 17:52

alehan000074:
/* если их прикроют, то, ей богу, это будет благо для России */
Ай-яй-яй! Придётся тогда Тиграну опять искать себе новую жену.
Бедный Кеосаян, может оказаться, что он неудачно переженился...

evgolius7 14 марта 2018 | 17:55

А ведь это лишний раз доказывает, что Боинг сбили российские ракетчики...
А Путин трус отвечать....ему уже отступать некуда....Впереди Гаага...

pulalala 14 марта 2018 | 17:47

meister_luvin:
Боже, дайте мне половину этой суммы.
Я и не такое напишу.
Даже в рифму.

nikto_nikak 14 марта 2018 | 17:35

Кто бы сомневался!))))

pmasel 14 марта 2018 | 17:43

Прокололись. Свидетеля оставили.

vaka257 14 марта 2018 | 17:35

Этот бывший зек получил за свою роль 48000 долларов....

andre_klimov 14 марта 2018 | 17:58

vaka257:
Заметьте, он утверждает, что получил их от RT ещё до того, как он создал этот фейк, за "работу в твиттере". Что больше говорит о канале, чем об этом пройдохе.

gvs 14 марта 2018 | 17:35

RT следует расшифровывать как "Российская туфта" )))

ura_123 14 марта 2018 | 17:41

gvs: RT это симоняшина рашатудей,тот самый который забанят в Англии ?
;-)

vezdehod 14 марта 2018 | 17:43

Теперь осталось признаться и живущему в "Роснефти" Михаилу Леонтьеву - про "украинский" истребитель, который и сбил тот "Боинг".

krs_sk 14 марта 2018 | 17:49

vezdehod: Ну, если его закрыть на 36 часов и без бутылки, наверно во всем сознается...

tks 14 марта 2018 | 17:48

gvs: ...или Russian TuPizza )))

pavel_3768 14 марта 2018 | 17:38

На наши налоги ещё же нас и на.. то есть обманывают. Вот ить кака незадача.

ura_123 14 марта 2018 | 17:44

pavel_3768: Немного не так... На наши налоги наёб...ээээ... вводят в заблуждение граждан Америки и Евросоюза.
А для граждан России достаточно соловьиного помёта текущего в кисельных берегах))

alehan000074 14 марта 2018 | 17:50

ura_123: 0.02% американцев иногда случайно переключают пульт на канал говно-раша тудей и тут же выключают:))) так точнее будет.

ura_123 14 марта 2018 | 17:57

alehan000074: Да не в американцах дело. Вы видели сметы и суммы которые симоняшина банда осваивает на ниве пропагандонства?
Там миллиарды полновесных рублей,а на операции тяжелобольным детям в Германии,Израиле или в Америке СМСками собирают.

monterado_ancona_marche 14 марта 2018 | 17:38

Очередной дешёвый фейк.
Четыре года искали парня, рук не покладали.
Этих Хосе Карлосов Санчесов в Испании как Донов Педро в Бразилии,,,)))

compare 14 марта 2018 | 17:48

monterado_ancona_marche: а тебе-то,гопоте,как ты указываешь,проживающей в италии,чего не хватает,чтобы не лезть со своим дерьмом?

koma 14 марта 2018 | 17:38

Какая прелесть!

ura_123 14 марта 2018 | 17:39

Ватко,шо там слышно про лётчика Волошина?

morshoff 14 марта 2018 | 17:40

Очередной русофобский вброс . Подпиндосному радио веры нет и не будет .

compare 14 марта 2018 | 17:43

morshoff: да уж...только "соловьино-пометному" тв и остается верить,чтобы окончательно не утонуть в "бояре")))))продолжайте в том же духе-цирроз ждет вас на своем "шоу"))))))))

heklya 14 марта 2018 | 17:45

morshoff: Всю жизнь (66 лет) получаю новости с Радио Свободы и Голоса Америки. Программа "Время" врала, врёт и врать будет как дышит !!

ura_123 14 марта 2018 | 17:49

morshoff: Братец,ты сейчас про что-про газпромовское "Эхо" или про рупор государства "рашутудей" ???

andre_klimov 14 марта 2018 | 17:50

morshoff:
Вообще-то это - совместное журалисткое расследование RFE и румынской группы журналистов-расследователей RISE Project.

compare 14 марта 2018 | 17:41

без этих подробностей было ясно,что примерно так и было)))))))))))))))))

vaka257 14 марта 2018 | 17:43

И так всю свою историю: то финны на них нападут в Финляндии, то поляки в польском Бресте, то венгры в Будапеште, то чехи в Праге, то молдаване в Приднестровье, то грузины в Грузии, то украинцы на Украине, то сирийцы в Сирии...

tks 14 марта 2018 | 17:44

Вляпались. Неудивительно.
Ещё одно днище продырявлено.
Высота дна Третьего Рейха ещё не достигнута, есть еще куда падать путиноидам.

plank1957 14 марта 2018 | 17:44

Вот непруха, час от часу не легче. Не, Володе надо валить, а то еще что-то выяснится.

poluputing 14 марта 2018 | 17:57

plank1957: не- он сначала развалит Рассею что бы при этом не выяснилось, а затем починет в бозе, удовлетворённый содеянным. Главное, чтобы весь мир с собой не прихватил

krs_sk 14 марта 2018 | 17:47

Санчес ) тонкая работа людей с холодной головой )

democ 14 марта 2018 | 17:49

Вся спина ножами истыкана...

x_signal 14 марта 2018 | 17:50

Если один раз соврал, значит и сейчас врёт.

udavimliberala 14 марта 2018 | 17:51

Обратите внимание как к месту якобы факт вскрылся именно в момент со Скрипалем, и именно RT - какая детская постановка пиндосских спецслужб.

не вчера не послезавтра а именно сегодня вслед за провалившимся ультиматумом!

хомяки вы смешны в потугах своих!

krs_sk 14 марта 2018 | 17:52

Надо было новичком его... свидетелей не будет!

klukvik 14 марта 2018 | 17:54

Завра Леонтьев расскажет как в пьяном бреду Боинг фотошопил))

klukvik 14 марта 2018 | 17:56

klukvik: завтра

ematveev 14 марта 2018 | 17:54

"Радио Свобода" своих слушателей вообще за идиотов держит?

===
...получал денежные переводы от телеканала RT...
===

Слов нет. Фальшивку (!) оплачивали безналом (!) от действующего юридического лица (!) которое и без того вызывает повышенное слюноотделение у запада (!)

В целом же любой чувак может сказать, что это он писал.
Видимо, у него и подтверждения транзакций есть? Только он никому их не покажет...

petya71 14 марта 2018 | 17:54

Руоссия перестала платить халявную взятку лжедиспетчеру Карлосу за его поганый поклёп на Украину из-за израсходования Резервного Фонда Руосси.А чтоб платить из фонда Национального Благосостояния,не - жалкий Иуда Карлос такой чести не может быть удостоен.

vladimir_na_echo 14 марта 2018 | 17:58

Лично Путин платил, фигли.

kb2 14 марта 2018 | 17:58

ну как бы никто и не сомневался что это вранье. теперь доказано. еще одна ложь "озерной вертикали".

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