Мужчина, представляющийся испанским диспетчером, утверждавший, что малайзийский Боинг сбили украинцы, признался во лжи
Мужчина, который представлялся как испанский диспетчер и утверждавший, что малайзийский Боинг сбили украинцы, признался, что солгал. Его настоящее имя Хосе Карос Барриос Санчес, — рассказывает «Радио Свобода». Журналисты связались с ним минувшей осенью. Он признался, что никогда не работал диспетчером и не был на Украине во время произошедшей трагедии. Но он получал значительные суммы денег из России за то, что писал в Твиттере то, что ему скажут. При этом, Санчес утверждает, что получал денежные переводы от телеканала RT. Представители канала эту информацию отрицают.
Летом 2014 года от имени Санчеса в Твиттере появилась запись, где утверждалось, что малайзийский Боинг близ Донецка сбили украинские самолеты.
Комментарии47
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meister_luvin 14 марта 2018 | 17:34
кто бы сомневался?
luger_max_otto 14 марта 2018 | 17:41
Между прочим, еще одно уголовное дело против околопутинского сброда может получиться. С конфискациями барахла, предназначенного для пропаганды и недвижимости, в которой подобная мразь базируется.
gladman__ 14 марта 2018 | 17:57
luger_max_otto: Глава МИД Австралии Джулия Бишоп заявила, что пока преждевременно говорить о выводах по расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.
Так она прокомментировала заявление своего новозеландского коллеги Уинстона Питерса, усомнившегося в том, что Россия ответственна за трагедию. Международные следователи утверждают, что самолёт был сбит ЗРК «Бук» из района, находившегося под контролем ДНР.
Данные российской радиолокационной станции указывают, что запуск произвели с территории, где размещались средства ПВО Украины. По мнению экспертов, на Западе стали понимать, что дело ведётся непрофессионально и намеренно затягивается.
Новое заявление Бишоп прозвучало после того, как её новозеландский коллега Уинстон Питерс в интервью местному изданию Newshub заявил, что доказательств причастности России к уничтожению гражданского самолёта нет.
«Вы говорите, что человек, который пустил ракету, сделал это по указанию России. Большая проблема в том, что ваш аргумент с юридической точки зрения тут же провисает, так как у вас нет доказательств этого», — заявил министр иностранных дел Новой Зеландии.
alehan000074 14 марта 2018 | 17:47
При этом, Санчес утверждает, что получал денежные переводы от телеканала RT. Представители канала эту информацию отрицают
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LOL! говно-раша тудей и тут обосралась:)) симоняншу в студию! желательно с американским флагом:))
реально поражает - кому она умудрилась всунуть взятку в кремле, чтоб ей дали финансирование?
если их прикроют, то, ей богу, это будет благо для России, которая по собственной инфантильности и глупости населения зачем-то спонсируeт эту абсолютно тупую пропаганду симонян-киселева. ладно бы их кто-то смотрел, но ведь НИКТО на Западе не смотрит эту лживую муйню плохого качества....such a waste of money:(((
dataan 14 марта 2018 | 17:50
Ну это что. А вот как Юлька Латынина умеет сбивать израильский F-16 «заградительным огнем» «Бука» и С-200 !!!
Вот это интересно было слушать. :)))))))))
alehan000074 14 марта 2018 | 17:55
dataan: для тебя, дебил, А. Макаревич парy предложений написал...прочти.
https://echo.msk.ru/blog/a_makarevich/2164820-echo/
sasha2011 14 марта 2018 | 17:52
alehan000074:
/* если их прикроют, то, ей богу, это будет благо для России */
Ай-яй-яй! Придётся тогда Тиграну опять искать себе новую жену.
Бедный Кеосаян, может оказаться, что он неудачно переженился...
evgolius7 14 марта 2018 | 17:55
А ведь это лишний раз доказывает, что Боинг сбили российские ракетчики...
А Путин трус отвечать....ему уже отступать некуда....Впереди Гаага...
pulalala 14 марта 2018 | 17:47
meister_luvin:
Боже, дайте мне половину этой суммы.
Я и не такое напишу.
Даже в рифму.
nikto_nikak 14 марта 2018 | 17:35
Кто бы сомневался!))))
pmasel 14 марта 2018 | 17:43
Прокололись. Свидетеля оставили.
vaka257 14 марта 2018 | 17:35
Этот бывший зек получил за свою роль 48000 долларов....
andre_klimov 14 марта 2018 | 17:58
vaka257:
Заметьте, он утверждает, что получил их от RT ещё до того, как он создал этот фейк, за "работу в твиттере". Что больше говорит о канале, чем об этом пройдохе.
gvs 14 марта 2018 | 17:35
RT следует расшифровывать как "Российская туфта" )))
ura_123 14 марта 2018 | 17:41
gvs: RT это симоняшина рашатудей,тот самый который забанят в Англии ?
;-)
vezdehod 14 марта 2018 | 17:43
Теперь осталось признаться и живущему в "Роснефти" Михаилу Леонтьеву - про "украинский" истребитель, который и сбил тот "Боинг".
krs_sk 14 марта 2018 | 17:49
vezdehod: Ну, если его закрыть на 36 часов и без бутылки, наверно во всем сознается...
tks 14 марта 2018 | 17:48
gvs: ...или Russian TuPizza )))
pavel_3768 14 марта 2018 | 17:38
На наши налоги ещё же нас и на.. то есть обманывают. Вот ить кака незадача.
ura_123 14 марта 2018 | 17:44
pavel_3768: Немного не так... На наши налоги наёб...ээээ... вводят в заблуждение граждан Америки и Евросоюза.
А для граждан России достаточно соловьиного помёта текущего в кисельных берегах))
alehan000074 14 марта 2018 | 17:50
ura_123: 0.02% американцев иногда случайно переключают пульт на канал говно-раша тудей и тут же выключают:))) так точнее будет.
ura_123 14 марта 2018 | 17:57
alehan000074: Да не в американцах дело. Вы видели сметы и суммы которые симоняшина банда осваивает на ниве пропагандонства?
Там миллиарды полновесных рублей,а на операции тяжелобольным детям в Германии,Израиле или в Америке СМСками собирают.
monterado_ancona_marche 14 марта 2018 | 17:38
Очередной дешёвый фейк.
Четыре года искали парня, рук не покладали.
Этих Хосе Карлосов Санчесов в Испании как Донов Педро в Бразилии,,,)))
compare 14 марта 2018 | 17:48
monterado_ancona_marche: а тебе-то,гопоте,как ты указываешь,проживающей в италии,чего не хватает,чтобы не лезть со своим дерьмом?
koma 14 марта 2018 | 17:38
Какая прелесть!
ura_123 14 марта 2018 | 17:39
Ватко,шо там слышно про лётчика Волошина?
morshoff 14 марта 2018 | 17:40
Очередной русофобский вброс . Подпиндосному радио веры нет и не будет .
compare 14 марта 2018 | 17:43
morshoff: да уж...только "соловьино-пометному" тв и остается верить,чтобы окончательно не утонуть в "бояре")))))продолжайте в том же духе-цирроз ждет вас на своем "шоу"))))))))
heklya 14 марта 2018 | 17:45
morshoff: Всю жизнь (66 лет) получаю новости с Радио Свободы и Голоса Америки. Программа "Время" врала, врёт и врать будет как дышит !!
ura_123 14 марта 2018 | 17:49
morshoff: Братец,ты сейчас про что-про газпромовское "Эхо" или про рупор государства "рашутудей" ???
andre_klimov 14 марта 2018 | 17:50
morshoff:
Вообще-то это - совместное журалисткое расследование RFE и румынской группы журналистов-расследователей RISE Project.
compare 14 марта 2018 | 17:41
без этих подробностей было ясно,что примерно так и было)))))))))))))))))
vaka257 14 марта 2018 | 17:43
И так всю свою историю: то финны на них нападут в Финляндии, то поляки в польском Бресте, то венгры в Будапеште, то чехи в Праге, то молдаване в Приднестровье, то грузины в Грузии, то украинцы на Украине, то сирийцы в Сирии...
tks 14 марта 2018 | 17:44
Вляпались. Неудивительно.
Ещё одно днище продырявлено.
Высота дна Третьего Рейха ещё не достигнута, есть еще куда падать путиноидам.
plank1957 14 марта 2018 | 17:44
Вот непруха, час от часу не легче. Не, Володе надо валить, а то еще что-то выяснится.
poluputing 14 марта 2018 | 17:57
plank1957: не- он сначала развалит Рассею что бы при этом не выяснилось, а затем починет в бозе, удовлетворённый содеянным. Главное, чтобы весь мир с собой не прихватил
krs_sk 14 марта 2018 | 17:47
Санчес ) тонкая работа людей с холодной головой )
democ 14 марта 2018 | 17:49
Вся спина ножами истыкана...
x_signal 14 марта 2018 | 17:50
Если один раз соврал, значит и сейчас врёт.
udavimliberala 14 марта 2018 | 17:51
Обратите внимание как к месту якобы факт вскрылся именно в момент со Скрипалем, и именно RT - какая детская постановка пиндосских спецслужб.
не вчера не послезавтра а именно сегодня вслед за провалившимся ультиматумом!
хомяки вы смешны в потугах своих!
krs_sk 14 марта 2018 | 17:52
Надо было новичком его... свидетелей не будет!
klukvik 14 марта 2018 | 17:54
Завра Леонтьев расскажет как в пьяном бреду Боинг фотошопил))
klukvik 14 марта 2018 | 17:56
klukvik: завтра
ematveev 14 марта 2018 | 17:54
"Радио Свобода" своих слушателей вообще за идиотов держит?
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...получал денежные переводы от телеканала RT...
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Слов нет. Фальшивку (!) оплачивали безналом (!) от действующего юридического лица (!) которое и без того вызывает повышенное слюноотделение у запада (!)
В целом же любой чувак может сказать, что это он писал.
Видимо, у него и подтверждения транзакций есть? Только он никому их не покажет...
petya71 14 марта 2018 | 17:54
Руоссия перестала платить халявную взятку лжедиспетчеру Карлосу за его поганый поклёп на Украину из-за израсходования Резервного Фонда Руосси.А чтоб платить из фонда Национального Благосостояния,не - жалкий Иуда Карлос такой чести не может быть удостоен.
vladimir_na_echo 14 марта 2018 | 17:58
Лично Путин платил, фигли.
kb2 14 марта 2018 | 17:58
ну как бы никто и не сомневался что это вранье. теперь доказано. еще одна ложь "озерной вертикали".