Мужчина, представляющийся испанским диспетчером, утверждавший, что малайзийский Боинг сбили украинцы, признался во лжи

Мужчина, который представлялся как испанский диспетчер и утверждавший, что малайзийский Боинг сбили украинцы, признался, что солгал. Его настоящее имя Хосе Карос Барриос Санчес, — рассказывает «Радио Свобода». Журналисты связались с ним минувшей осенью. Он признался, что никогда не работал диспетчером и не был на Украине во время произошедшей трагедии. Но он получал значительные суммы денег из России за то, что писал в Твиттере то, что ему скажут. При этом, Санчес утверждает, что получал денежные переводы от телеканала RT. Представители канала эту информацию отрицают.

Летом 2014 года от имени Санчеса в Твиттере появилась запись, где утверждалось, что малайзийский Боинг близ Донецка сбили украинские самолеты.