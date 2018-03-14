Великобритания приняла решение выслать 23 сотрудника российского посольства в Лондоне
Кроме того, британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, сообщила премьер-министр королевства Тереза Мэй. Лондон также отозвал приглашение Сергею Лаврову. Британское правительство пригрозило заморозить российские государственные активы на своей территории, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании. Мэй не исключила, что против России может быть принято еще ряд секретных мер. Всё это стало ответом на покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В причастности к этому Лондон обвиняет Москву. Москва эти обвинения отвергает.
В МИД РФ в ответ на отзыв приглашения Сергею Лаврову посетить с визитом Великобританию заявили, что министр это приглашение не принимал.
Комментарии14
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sergeev67 14 марта 2018 | 17:35
Путин с Лавровым катаются от смеха. Королева не приедет футбол смотреть. Ой как страшно!
Значит, теперь можно вообще все! Да хоть в лондонском метро распыляй всякую каку. Стерпят и утрутся.
Ну, может, еще RT смотреть не станут. На новый год.
haldey 14 марта 2018 | 17:39
sergeev67: Тереза Мэй всем показала, что она никто и звать ее никак! Скоро и вся Британия станет ничем! Дональд отстаешь! Хотя, в Азии уже никто, Ын опустил, так опустил...
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 17:54
haldey: Ын опустил, так опустил..
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и этот шакал опять в сирию лезет, на слабых
prade 14 марта 2018 | 17:50
sergeev67: "Путин с Лавровым катаются от смеха"
Если принимать во внимание привычку вашего брата все переиначить, значит сейчас Путин и Лавров сильно беспокоятся. Лавров недавно стал наркомом иностранных дел. Теперь же Путин станет известным как химик. Такой расклад не совсем располагает к смеху, как Вы утверждаете.
dataan 14 марта 2018 | 17:53
ВЕЛИКОбританцев вааще всех наx выгнать из России. И СМИ их брехливые тоже. :)
mordvinyka_zabiyka 14 марта 2018 | 17:35
Я вижу это так: Идёт весь лондон с ссаными тряпками в руках и гонят зырянских дипломатов в Хитроу до трапа самолёта))
captainobvious 14 марта 2018 | 17:49
mordvinyka_zabiyka: британских дипломатов, высланых в ответном порядке. по Москве проведут иначе:
https://youtu.be/sUpf32EWy4w?t=25s
dataan 14 марта 2018 | 17:59
captainobvious: Это более реальная картина, чем у фантазёра mordvinyka_zabiyka :))))))))
komandarm_68 14 марта 2018 | 17:40
"...члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира в Россию..."
А сама-то королевская семья об этом заявляла? Как говорится, в курсе? )) Было ли официальное заявление королевского двора об этом решении?
Или планами королевской семьи распоряжается Безумная Тереза?
Боже. храни королеву! ))
antirussianempire 14 марта 2018 | 17:41
Лондон пригрозил заморозить российские государственные активы в Британии...
А это уже серьёзно для высокопоставленных русских террористов.
tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 17:53
Жалко, что не разорвали все отношения с мелкобританией - я искренне этого желал, чтобы вышвырнуть всю либероидную мразь из России пинками, но нечего мы до этого доживём! И будут все венедиктовы с альбацами и латыниными, и им подобные драить сортиры в цивилизованной европе, так как на большее их тупые мозги не способны лишь как гадить, а там для таких место на параше.
captainobvious 14 марта 2018 | 17:54
я таки не понял, они что, даже RT прикрыть не собираются? тюю...
morshoff 14 марта 2018 | 17:56
Ишь какую русофобскую вонь подняли эти мелкобриты ! А кто громче всех кричит " держи вора " ? И совбезом нас не запугать - у нас там вето . И вообще , нам , русским патриотам , на миру и смерть красна . Мы готовы даже сдохнуть , ЛИШЬ бы Путину помочь .
ematveev 14 марта 2018 | 17:57
Ожидание и реальность:
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Британия пригрозила отключить Россию от СВИФТ.
Британия выслала дипломатов и не поедет в Россию на футбол.
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Мэй, что ты делаешь, прекрати... Тут братья-либерасты уже танцевать готовились, и костюмчики карнавальные пошили, чтобы праздновать... А ты... Эх, Мэй..