Z Архив новостей новости
5 14 6 612
17:30, 14 марта 2018

Великобритания приняла решение выслать 23 сотрудника российского посольства в Лондоне

Кроме того, британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, сообщила премьер-министр королевства Тереза Мэй. Лондон также отозвал приглашение Сергею Лаврову. Британское правительство пригрозило заморозить российские государственные активы на своей территории, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании. Мэй не исключила, что против России может быть принято еще ряд секретных мер. Всё это стало ответом на покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В причастности к этому Лондон обвиняет Москву. Москва эти обвинения отвергает.

В МИД РФ в ответ на отзыв приглашения Сергею Лаврову посетить с визитом Великобританию заявили, что министр это приглашение не принимал.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sergeev67 14 марта 2018 | 17:35

Путин с Лавровым катаются от смеха. Королева не приедет футбол смотреть. Ой как страшно!
Значит, теперь можно вообще все! Да хоть в лондонском метро распыляй всякую каку. Стерпят и утрутся.
Ну, может, еще RT смотреть не станут. На новый год.

haldey 14 марта 2018 | 17:39

sergeev67: Тереза Мэй всем показала, что она никто и звать ее никак! Скоро и вся Британия станет ничем! Дональд отстаешь! Хотя, в Азии уже никто, Ын опустил, так опустил...

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 17:54

haldey: Ын опустил, так опустил..
------------------
и этот шакал опять в сирию лезет, на слабых

prade 14 марта 2018 | 17:50

sergeev67: "Путин с Лавровым катаются от смеха"
Если принимать во внимание привычку вашего брата все переиначить, значит сейчас Путин и Лавров сильно беспокоятся. Лавров недавно стал наркомом иностранных дел. Теперь же Путин станет известным как химик. Такой расклад не совсем располагает к смеху, как Вы утверждаете.

dataan 14 марта 2018 | 17:53

ВЕЛИКОбританцев вааще всех наx выгнать из России. И СМИ их брехливые тоже. :)

mordvinyka_zabiyka 14 марта 2018 | 17:35

Я вижу это так: Идёт весь лондон с ссаными тряпками в руках и гонят зырянских дипломатов в Хитроу до трапа самолёта))

captainobvious 14 марта 2018 | 17:49

mordvinyka_zabiyka: британских дипломатов, высланых в ответном порядке. по Москве проведут иначе:
https://youtu.be/sUpf32EWy4w?t=25s

dataan 14 марта 2018 | 17:59

captainobvious: Это более реальная картина, чем у фантазёра mordvinyka_zabiyka :))))))))

komandarm_68 14 марта 2018 | 17:40

"...члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира в Россию..."
А сама-то королевская семья об этом заявляла? Как говорится, в курсе? )) Было ли официальное заявление королевского двора об этом решении?
Или планами королевской семьи распоряжается Безумная Тереза?
Боже. храни королеву! ))

(комментарий скрыт)

antirussianempire 14 марта 2018 | 17:41

Лондон пригрозил заморозить российские государственные активы в Британии...
А это уже серьёзно для высокопоставленных русских террористов.

tbedtlbrnjdf 14 марта 2018 | 17:53

Жалко, что не разорвали все отношения с мелкобританией - я искренне этого желал, чтобы вышвырнуть всю либероидную мразь из России пинками, но нечего мы до этого доживём! И будут все венедиктовы с альбацами и латыниными, и им подобные драить сортиры в цивилизованной европе, так как на большее их тупые мозги не способны лишь как гадить, а там для таких место на параше.

captainobvious 14 марта 2018 | 17:54

я таки не понял, они что, даже RT прикрыть не собираются? тюю...

morshoff 14 марта 2018 | 17:56

Ишь какую русофобскую вонь подняли эти мелкобриты ! А кто громче всех кричит " держи вора " ? И совбезом нас не запугать - у нас там вето . И вообще , нам , русским патриотам , на миру и смерть красна . Мы готовы даже сдохнуть , ЛИШЬ бы Путину помочь .

ematveev 14 марта 2018 | 17:57

Ожидание и реальность:

===
Британия пригрозила отключить Россию от СВИФТ.

Британия выслала дипломатов и не поедет в Россию на футбол.
===

Мэй, что ты делаешь, прекрати... Тут братья-либерасты уже танцевать готовились, и костюмчики карнавальные пошили, чтобы праздновать... А ты... Эх, Мэй..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 467 6 7769 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 12 марта Поздравить…

5 282 6 5284 12.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 399 6 7669 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1179 6 61823 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Новости

Песков: Москва не готова к языку ультиматумов По его словам, Россия открыта для сотрудничества в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако не встречает взаимопонимания у Лондона…

5 81 6 5457
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 561 6 39726 12.03
Kрф, передачи, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 252 6 18520 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 102 6 7661 13.03
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 357 6 27650 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 80 6 6345 11:48
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Голосование
Правильно ли поступил Михаил Ходорковский, испортив бюллетень?
5 62 6 5061 12.03
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7152 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 207 6 19247 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Частное VS Государственное Частное VS Государственное Кто меньше ворует и приносит больше пользы обществу?..

5 80 6 20458 07.03
8читать ;смотреть
Kбизнес, государство, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если начнутся расследования о том, какие решения принимало руководство ЦРУ – все они сядут в тюрьму пожизненно. Чтобы не посадили – они продолжают наращивание конфликта, чтобы не ударила сзади информация…

5 80 6 9132 13.03
#слушать 35:33 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Евгений Снегов интернет-редактор «Эха Москвы»

Динамика посещаемости сайта Echo.Msk.Ru — февраль 2018 Ознакомиться со статистикой…

5 56 6 6540 11.03
Kстатистика, общество, эхо москвы, события

Популярное за неделю

Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 54 6 45387
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 200 6 187937 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование

Повторные процессы:
2899864
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 11302 11.03
Блоги

Марк Солонин историк

Явка с повинной Пресловутый «кинжал» никакого отношения к сложнейшей проблеме создания ГКР не имеет…

5 485 6 207384 11.03
Kобщество, оборона, авиация, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прогресс налицо. Получилось гораздо аккуратнее, чем с Литвиненко, когда полонием загадили весь Лондон, половину Гайд-парка… Но капризные англичане почему-то обиделись…

5 128 6 151031 07.03
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, видео, общество, власть, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6780770
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3345884

Сегодня в эфире