Великобритания приняла решение выслать 23 сотрудника российского посольства в Лондоне

Кроме того, британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, сообщила премьер-министр королевства Тереза Мэй. Лондон также отозвал приглашение Сергею Лаврову. Британское правительство пригрозило заморозить российские государственные активы на своей территории, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании. Мэй не исключила, что против России может быть принято еще ряд секретных мер. Всё это стало ответом на покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В причастности к этому Лондон обвиняет Москву. Москва эти обвинения отвергает.

В МИД РФ в ответ на отзыв приглашения Сергею Лаврову посетить с визитом Великобританию заявили, что министр это приглашение не принимал.