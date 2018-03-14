Недальновидной и необоснованной называет высылку сотрудников дипмиссии посольство России в Лондоне
Там считают, что вся ответственность за ухудшение отношений с Москвой лежит на нынешнем руководстве Великобритании.
Реакция российского МИДа будет известна в ближайшее время, — подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Комментарии24
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glotze7 14 марта 2018 | 17:33
Поплачь, может поможет. Или калинку станцуй. И не забудь царя перевыбрать! Вместе с 24-мя дипломатами. Бывшими.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 17:34
glotze7: я согласен с сотрудниками дипмиссии.
malanoff 14 марта 2018 | 17:36
danko_fuflo: Не надо было Путину на Пескова телегу катить , что он пургу несёт. Видишь теперь что получилось.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 17:37
malanoff: а ты стреляйся!
mrsdilts 14 марта 2018 | 17:53
danko_fuflo: Наверное ты в списке и тебя в Great Britain не хотят:-)
Ооо... poor u
dpichugin 14 марта 2018 | 17:36
glotze7: в прошлый раз пели "С чего начинается Родина"
vezdehod 14 марта 2018 | 17:38
Теперь это трудности России, а не Великобритании.
nanaryfive 14 марта 2018 | 17:43
vezdehod: Фсё прокладки, сдаёмся....
pulalala 14 марта 2018 | 17:45
vezdehod:
Эта шапокляк еще пожалеет.
Ведь пока русские в лондоне, можно считать, что русский термояд обойдет лондон стороной.
А так.....кто знаетЪ.....
nikto_nikak 14 марта 2018 | 17:33
Эти дипломатические импотенты могут считать о чем угодно, но на Родине они будут героями...Аднаначна! (с, Жириновский)))))
lincolnmkx 14 марта 2018 | 17:35
Готовьте солидол!
Срочная новость: Британия созывает СБ ООН из-за агрессии России
Британский МИД сообщил о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает "Би-би-си".
По информации "Скай Ньюс", уже сегодня, 14 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о высылке российских дипломатов.
Накануне Мэй выдвинула России ультиматум, потребовав от Москвы объяснений и пригрозив приравнять использование боевого нервно-паралитического газа на территории Великобритании к акту агрессии со всеми вытекающими последствиями. Кремль ультиматум проигнорировал.
tks 14 марта 2018 | 17:38
Недальновидно и необоснованно это как слон в посудной лавке себя вести, и воспринимать терпимость как слабость. Что мидакам со смоленки, что гэбухе с лубянки.
tttyyy 14 марта 2018 | 17:39
А как у нас вчера вся демшиза визжала, Мелкобритания разрывает дипломатические отношения с Россией, её войска уже будут стоять возле Москвы....ну наши также вышлют 23 англицких дипломата.
petya71 14 марта 2018 | 17:43
Воронеж замер в ожидании ассиметричных мер Пуйла против проклятой англичанки.
tks 14 марта 2018 | 17:51
petya71: Пральна так: против проклятой гадящей англичанки!
plank1957 14 марта 2018 | 17:46
Что-то нынче Захарова уже не бьет копытом, как вчера.
tks 14 марта 2018 | 17:55
plank1957: Наверное, подковы отвалились ))) а копытце-то голое! )))
natogrek 14 марта 2018 | 17:58
plank1957: Точно. Вчера-то она широко ноздри раздувала
nikvol 14 марта 2018 | 17:47
Ну, вышлют они наших, мы - ихних. "Ну как ― мы партнеры. Понимаешь, он крышует ― мы наезжаем, иногда мы крышуем ― он наезжает. Это бизнес." (С)
kp6ic 14 марта 2018 | 17:49
Где реакция? До царя не могут дозвониться? Воронеж?
ohrjr 14 марта 2018 | 17:52
Нельзя же врать до бесконечности!
ushkujnik 14 марта 2018 | 17:54
Вся эта дутая история с Скрипалём - идиотизм на государственном уровне...
На британском, естественно...
Так купится могут только недалёкие плебеи, а не снобы-аристократы, чем себя считают англосаксы...
Выслали 23 наших - отослать обратно 123 от нас...
И вообще, жёстче, наглей и прямолинейней - по отношению к "партнёрам"...
Они только этот язык и понимают... Как и кавказцы...
norgemann 14 марта 2018 | 17:58
ushkujnik: Да пусть даже и дутая. Если британцы еще арестуют счета россиянских олигархов у себя, так весь российский народ будет только этому радоваться. А дипломатов высылать конечно глупость.
vasya_von_smetankin 14 марта 2018 | 17:55
Всегалактический заговор против Кремля продолжается.
Нужно искать союзников в другой Вселенной.