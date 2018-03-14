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Эксклюзив Эха 17:21, 14 марта 2018

Политолог Караганов: Британия не ввела серьезных мер в отношении России, поскольку не имеет реальных доказательств

Правительство Великобритании не ввело серьезные меры в отношении России, поскольку британские власти не располагают реальными доказательствами причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал почетный председатель президиума Общественного совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

«Что касается мер, то меры пока, во всяком случае, в несколько раз менее сильные, чем угрожали. Не исключаю, в том числе и потому что реальных карт у британского правительства на руках нет или пока нет», — сказал он.

С.Караганов выразил уверенность, Россия не причастна к покушению на С.Скрипаля. С его точки зрения, обвинения в адрес России выглядят как политическая провокация.

«Я почти не вижу никаких шансов, даже теоретически, что там была Россия. Понятно, что это либо провокация, либо глупость, унизительная для Великобритании. Это тысячу раз уже повторялось, мы это все видели десятилетиями – они устраивают какую-нибудь провокацию или какой-нибудь скандал, потом начинают высылать (речь идет о высылке российских дипломатов из Великобритании — прим ЭМ), кому-то ограничивать», — сказал он.

С.Караганов убежден, что российские власти предпримут ответные меры на действия британского правительства.
«Получат, видимо, обратно таким же вариантом, с запасом, поскольку, насколько я понимаю, российское правительство будет реагировать на это крайне жестко, с негодованием и презрением», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Она также заявила о том, что Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 17:26

Лиха беда начало))) Никто ж не сказал из британцев - что всё на этом))) Или они должны были проорать о замороженных активах фюрера/, которые тот спутиниздил у России?

kindman_a 14 марта 2018 | 17:28

russkie_za_sverjenie:

Политолог Караганов через месяц: "Британия ввела серьезные меры в отношении России, поскольку имеет реальные доказательства.":-)))

pmasel 14 марта 2018 | 17:50

По сути он прав. Принятые меры не впечатлили. Про отказ от поездки официальной делегации речь шла и раньше. Высылка дипломатов ну это так себе. Могут быть приняты меры о которых открыто не будут говорить, но это не то. Оплеуха должна быть публичной.

chapter_2 14 марта 2018 | 17:53

pmasel: Британия мягко стелет, да жёстко спать.

vasilevich58 14 марта 2018 | 17:59

Караганов дано продался путинским и пытается обосновать то, что с точки зрения здравого смысла является враньём, мракобесием и тупостью.

Вот калгановы, а не Настя-Рыбка, настоящие проститутки!

trans 14 марта 2018 | 17:26

Правильно, пусть Старик Кабаев побольше высылает британских дипломатов, чтобы путинские патриоты месяцами простаивали в очереди за британскими визами.

dobriy_chelovek 14 марта 2018 | 17:31

trans: на сколько я понимаю, и так и другая сторона пришлют новых дипломатов на место высланным, так что с визами, вероятно, тоже никаких проблем ни у кого не будет.

snagging 14 марта 2018 | 17:29

Когда Троцкого убили, тоже так говорили.

ospa82 14 марта 2018 | 17:31

Караганов председатель по чётным. А что он делает по нечётным?

piterjanis 14 марта 2018 | 17:31

Наглая власть Британии

glotze7 14 марта 2018 | 17:47

piterjanis: Ага, только скулить и остается...

komiccap_nkvd 14 марта 2018 | 17:33

Британия не в состоянии защитить не только свои интересы, но даже своих агентов

gladman__ 14 марта 2018 | 17:33

Что творится в мире -бриты вот позорятся, а до этого американцы со своими выборами упали ниже плинтуса, что за истерика с ним? Ох, что-то не так в датском королевстве, если на его почве так с ума сходят. Неужели и почву российские шпиёны отравили, не ограничились только туманом?

lavrentiy79 14 марта 2018 | 17:52

gladman__: Деграданты-с... Британия по фазе этногенеза по-старше многих современных стран то будет... Соответственно, и "деменции" подвержена раньше...

kypykyky 14 марта 2018 | 17:38

благодаря таким почётным председателям в том числе, Россия сама себя в стойло загоняет.

nikto_nikak 14 марта 2018 | 17:39

Слушая Караганова, вспоминая его фразу о низком качестве населения России, понимаешь, что он яркий представитель этого населения.)))))

vadimp 14 марта 2018 | 17:48

"Британия не ввела серьезных мер в отношении России, поскольку не имеет реальных доказательств"

Кароший политолог! :) "не ввела".
Еще как ввела. И не только она.
Да, они может и не "официальные", но по свой значимости ... .
Ну а как вести какие либо дела с Россией коли в любой момент можешь встретиться с "новичком"? От России теперь, как от чумы, шарахаться будут.

compare 14 марта 2018 | 17:53

чисто "пролетарские" такие нотки(видимо,чтобы было ясно,автор жует "удила"): " с презрением и негодованием"....может,все-таки,подождать конкретики.а потом,"презре-и-негоду"? а еще навесили ему "поли-толог"...скорее,дедок с соседнего подъезда.

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