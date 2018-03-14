Политолог Караганов: Британия не ввела серьезных мер в отношении России, поскольку не имеет реальных доказательств

Правительство Великобритании не ввело серьезные меры в отношении России, поскольку британские власти не располагают реальными доказательствами причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал почетный председатель президиума Общественного совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

«Что касается мер, то меры пока, во всяком случае, в несколько раз менее сильные, чем угрожали. Не исключаю, в том числе и потому что реальных карт у британского правительства на руках нет или пока нет», — сказал он.

С.Караганов выразил уверенность, Россия не причастна к покушению на С.Скрипаля. С его точки зрения, обвинения в адрес России выглядят как политическая провокация.

«Я почти не вижу никаких шансов, даже теоретически, что там была Россия. Понятно, что это либо провокация, либо глупость, унизительная для Великобритании. Это тысячу раз уже повторялось, мы это все видели десятилетиями – они устраивают какую-нибудь провокацию или какой-нибудь скандал, потом начинают высылать (речь идет о высылке российских дипломатов из Великобритании — прим ЭМ), кому-то ограничивать», — сказал он.

С.Караганов убежден, что российские власти предпримут ответные меры на действия британского правительства.

«Получат, видимо, обратно таким же вариантом, с запасом, поскольку, насколько я понимаю, российское правительство будет реагировать на это крайне жестко, с негодованием и презрением», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Она также заявила о том, что Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.