Украинские спортсмены не будут принимать участие в соревнованиях, проходящих на территории России

Соответствующий указ подписал министр спорта страны Игорь Жданов.

Ограничения касаются всех национальных команд Украины. Указ Минспорта запрещает им не только участвовать в соревнованиях, но даже проводить сборы на территории России. Об этом глава ведомства Игорь Жданов сообщил на своей странице в Фейсбуке. Среди прочего глава Минспорта Украины заявил, что для спортсменов из его страны поездки в Россию попросту опасны. Каковы будут последствия этого указа, сказать трудно. Очевидно, что сборной Украины по биатлону не будет на этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом, правда, было известно задолго до того, как Жданов подписал указ. Но что дальше? В конце апреля в Каспийске должен пройти чемпионат Европы по спортивной борьбе, от участия в котором Украина, по крайней мере пока, официально не отказывалась. Международная федерация борьбы бойкот этого турнира уже назвала недопустимым.

Ранее власти Украины не исключили, что полностью откажутся от трансляций чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом.