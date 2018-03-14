Украинские спортсмены не будут принимать участие в соревнованиях, проходящих на территории России
Соответствующий указ подписал министр спорта страны Игорь Жданов.
Ограничения касаются всех национальных команд Украины. Указ Минспорта запрещает им не только участвовать в соревнованиях, но даже проводить сборы на территории России. Об этом глава ведомства Игорь Жданов сообщил на своей странице в Фейсбуке. Среди прочего глава Минспорта Украины заявил, что для спортсменов из его страны поездки в Россию попросту опасны. Каковы будут последствия этого указа, сказать трудно. Очевидно, что сборной Украины по биатлону не будет на этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом, правда, было известно задолго до того, как Жданов подписал указ. Но что дальше? В конце апреля в Каспийске должен пройти чемпионат Европы по спортивной борьбе, от участия в котором Украина, по крайней мере пока, официально не отказывалась. Международная федерация борьбы бойкот этого турнира уже назвала недопустимым.
Ранее власти Украины не исключили, что полностью откажутся от трансляций чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом.
Комментарии9
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japan321123 14 марта 2018 | 17:09
Да и хрен с ними..
anji70 14 марта 2018 | 17:40
japan321123: Хрен у тебя на лбу вырос.
cattt 14 марта 2018 | 17:09
Врага надо встречать на своем поле, дома и стены помогают.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 17:23
cattt: в шляпе.
tsario 14 марта 2018 | 17:15
Дебильный указ. Если бы спортсмены отказались участвовать - ок, их выбор. Не вопрос. Но заставлять быть патриотами через закон?
olegleon 14 марта 2018 | 17:20
Украинские спортсмены не будут принимать участие в соревнованиях, проходящих на территории России.... так решили не спортсмены, а чиновники.
vasutka7 14 марта 2018 | 17:23
Начало положено, другие страны последуют примеру Украины.
morshoff 14 марта 2018 | 17:38
И пускай . Не больно-то и хотелось видеть в России этих салоедов .
mihaillalalalaevich 14 марта 2018 | 17:50
Не фуй делать нормальным людям в фашиствующей рашке нет оправдания в захвате Крыма и разжигания войны на донбассе .