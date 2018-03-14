Велосипедиста в Пензе оштрафовали за то, что он попал в дорожную яму
В постановлении ГИБДД говорится, что Андрей Чикин причинил повреждение выбоине и потому должен заплатить 800 рублей. Как пишет Лента.Ру, яма на тротуаре, в которую влетел велосипедист, в итоге все-таки засыпали, но только после того, как мужчина пожаловался в городскую администрацию. Сам он в результате получил ушибы и повредил велосипед.
Комментарии21
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pusto1 14 марта 2018 | 17:07
фонарные столбы ждут этих администраторов
kindman_a 14 марта 2018 | 17:17
pusto1:
Или ямы с жидким цементом.
vasilevich58 14 марта 2018 | 17:52
"Умные не нужны,
нужны верные!"
А "верность" наших начальников и чиновников определяется идиотизмом. беспринципностью и алчностью!
Тупые и "на крючке", поэтому и "верные".
Каюк России при такой системе!
piter_ug 14 марта 2018 | 17:08
Штраф за отсутствие крыльев и подъемной силы у велосипета.)
kunst54 14 марта 2018 | 17:10
В 1937 г. он получил бы лет 10 как диверсант и вредитель. Так что сейчас штраф - это чепуха, прогресс в нашей стране очевиден.
niknik 14 марта 2018 | 17:10
Россия, "Сармат", ракета с ядерной установкой, "Кинжал" и т.д. и плюс по всей стране ямы, выбоины, аварии, калеки и как апофеоз всего этого, штраф велосипедисту за повреждение дорожной выбоины!
Ким Чен Ын скромно утирает слезы краём платочка. От нервного смеха! (Боюсь, что он уже нервный тик на этой почве заработает!)
Ну а Путину и К всё нипочём! Главное амеров уговорить сесть за стол переговоров, а остальное всё так - мелочи какие-то!
kypykyky 14 марта 2018 | 17:10
явно над территорией кокс распыляют.
delovoy_podolsk 14 марта 2018 | 17:13
Не смешно! Эта реальность России. И велосипедист заплатит. А нет судебные приставы, получив постановление суда просто спишут с его личной карточки деньги. Суд может пройти и без обвиняемого, а сам обвиняемый о нём узнает только, когда у него спишут средства с личного счёта. Эта реальность в России! Храните денежные средства только в наличных.
fr_perren 14 марта 2018 | 17:16
У нас такие гаишники везде и даже страной управляют.
anticolonel 14 марта 2018 | 17:54
fr_perren: Как раз-таки наоборот. Страной таксист управляет.
alalrom 14 марта 2018 | 17:16
Питинизм расцветает и пахнет по всей стране.
Слава Путину. Да здравствует средневековье
perestarok 14 марта 2018 | 17:29
alalrom: "Питинизм расцветает и пахнет по всей стране. "
А что, Путин родил этих гаишников - идиотов? У нас таких полстраны.
vasilevich58 14 марта 2018 | 17:55
perestarok: "А что, Путин родил этих гаишников - идиотов? "
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Не Путин, но только при Путине такой идиотизм стал нормой жизни в России!
Старичок, ты совсем идиот, или дурочку тут за 11.80 из себя строишь?
trans 14 марта 2018 | 17:23
Путинская власть привыкла с быдлом не цацкаться.
gvs 14 марта 2018 | 17:25
Выбоина на дороге. Памятник архитектуры. Охраняется государством.
perestarok 14 марта 2018 | 17:25
"Велосипедиста в Пензе оштрафовали за то, что он попал в дорожную яму
В постановлении ГИБДД говорится, что Андрей Чикин причинил повреждение выбоине и потому должен заплатить 800 рублей…"
А этот велосипедист не хочет за это нагадить государству миллионов на 100?
dunai10 14 марта 2018 | 17:26
похоже, что-то здесь не договаривают или привирают. А не могли его оштрафовать за езду на велосипеде по тротуару? А что влетел в яму, это уже другая история.
dunai10 14 марта 2018 | 17:30
dunai10: Вотоно как было на самом деле. "Инцидент произошел в 20:07 24 ноября 2017 года. Велосипедист наехал на яму (канализационный люк) на тротуаре и обратился в ГИБДД с просьбой зарегистрировать ДТП. Инспектор же привлек его к ответственности, усмотрев в его действиях превышение скорости, создание опасности для движения и причинение вреда.
Горожанин подал в Октябрьский районный суд жалобу на постановление сотрудника ДПС, которым был оштрафован на 800 рублей за нарушение правил дорожного движения.
В решении суда, фотографии которого есть в Сети, говорится, что согласно постановлению инспектора нарушитель, «управляя велосипедом Форвард Апач, допустил наезд на выбоину, причинив повреждения».
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что действия горожанина были квалифицированы верно. Однако в связи с малозначительностью нарушения постановил производство по делу прекратить, а велосипедисту сделать только устное замечание, освободив от уплаты штрафа."
koma 14 марта 2018 | 17:33
Все-таки Россия - страна дебилов, причем наибольший дебилизм проявляет власть и правоохранительные (Господи, прости) органы!!!
ed10075 14 марта 2018 | 17:46
А гражданский иск предъявили за моральный вред, за физическую боль и нравственные страдания, причиненные выбоине?
kraft901801 14 марта 2018 | 17:47
Трэшак, однако. Дураков запас неисчерпаем.