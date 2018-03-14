"Велосипедиста в Пензе оштрафовали за то, что он попал в дорожную яму

В постановлении ГИБДД говорится, что Андрей Чикин причинил повреждение выбоине и потому должен заплатить 800 рублей. Как пишет Лента.Ру, яма на тротуаре, в которую влетел велосипедист, в итоге все-таки засыпали, но только после того, как мужчина пожаловался в городскую администрацию. Сам он в результате получил ушибы и повредил велосипед.