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17:03, 14 марта 2018

Полиция провела обыски в штабе движения «Левый блок» и в квартире одного из его активистов

Несколько человек были задержаны.

К активисту движения «Левый блок» Владимиру Журавлеву полиция пришла рано утром. Как пишет «ОВД-Инфо», он отказался пускать сотрудников правоохранительных органов: тем пришлось выламывать дверь. В квартире у Журавлева изъяли ноутбук, два телефона и один из номеров анархического журнала «Автоном»: полиция назвала его запрещенным. Мать активиста рассказала, что ему могут вменить статью о хранении экстремистских материалов. Однако адвокат Олег Елисеев, приехавший к Журавлеву, сказал, что его повезли как свидетеля на допрос по делу Елены Горбань. Ее обвиняют в вандализме возле штаба «Единой России» в конце января. Позднее обыски прошли и в штабе «Левого блока»: из него полиция изъяла всю технику, также она распилила сейф. При этом были задержаны три активиста, которых увезли в неизвестном направлении. Связи с ними до сих пор нет.

Также обыски прошли и у анархистов. Об этом сообщается в группе «Народная самооборона» в соцсети «ВКонтакте». По ее данным, были задержаны два человека, принадлежащие к одному из анархических движений.

Комментарии

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cattt 14 марта 2018 | 17:07

Дармоедам, как всегда, делать нечего.

olegleon 14 марта 2018 | 17:17

"он отказался пускать сотрудников правоохранительных органов"

т.е. "оказал сопротивление законным требованиям полиции". и что он после этого хотел получить? талоны на усиленное питание?

ushkujnik 14 марта 2018 | 17:58

Пугать пытаются накануне выборОв, псы дворовые!..

Вот выйдет 2-й тур, будем смотреть, кто пугаться будет...

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