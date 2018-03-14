Один человек пострадал в результате столкновения экскаватора с электричкой на северо-востоке Москвы
Как рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах, пострадавший – сам экскаваторщик. По предварительным данным, во время строительных работ машина задела пригородный поезд. Сейчас движение по Ярославскому направлению Московской железной дороги затруднено.
Комментарии4
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hiryrg 14 марта 2018 | 17:09
Этого еще не хватало! Экскаваторщик! Что же ты наделал?
olegleon 14 марта 2018 | 17:15
а вот и ответ Терезы Мэй!
vmaks 14 марта 2018 | 17:16
Триллер просто!!
ed10075 14 марта 2018 | 17:40
Экскаватор пошел на обгон, но не включил поворотник.