Великобритания вышлет 23 российских дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Москвой
Великобритания вышлет 23 российских дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Москвой в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В покушении на них обвиняются российские власти.
Великобритания дает российским дипломатам неделю на то, чтобы покинуть страну. Как считают в Лондоне, высылка 23 человек подорвет разведывательную деятельность России, поскольку они могут быть «необъявленными офицерами разведки» — об этом в своем выступлении сказала премьер-министр Тереза Мэй. Кроме того британские власти собираются приостановить контакты с Москвой: будет отозвано приглашение главе МИД Сергею Лаврову, а на Чемпионат мира по футболу в Россию не приедут члены королевской семьи и британские чиновники. Мэй также пообещала усилить проверку въезжающих в страну россиян, таможни и грузов, а также пригрозила замораживать подозрительные финансовые активы. Кроме того вскоре в стране может быть принят закон аналогичный американскому «акту Магнитского».
Уже этим вечером на заседании ООН, Великобритания будет настаивать на использовании жестких международных мер. Мэй договорилась с лидерами США, Германии и Франции координировать ответные действия против России. Так, в перспективе Британия может убедить немецкие власти прекратить сотрудничество в сфере строительства «Северного потока-2»
О том, что в покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь замешана Москва, по мнению британских властей говорят два факта: это происхождение нервно-паралитического вещества и репутация России.
В ответ на действия Лондона, Москва как ожидается, предпримет ответные меры.
Евросоюз поддержал Великобританию в истории с нападением в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь. По мнению председателя Европейского совета Дональда Туска, к попытке отравить Сергея Скрипаля, вероятнее всего, причастна Россия. По его словам, Брюссель готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе.
Комментарии50
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 17:03
Красавы британцы!!! Дали ворам поджопник!!))))) Портянки и ватники - войте как побитые шакалы в защиту казнокрадов!!
her 14 марта 2018 | 17:04
Мэй объявила о решении Лондона заморозить государственные активы РФ на территории Великобритании
гыыы, ребята-«патриоты», а вы почему, гниды, государственные активы держите за рубежом? :-)
patrik03 14 марта 2018 | 17:05
Великобритания вышлет 23 российских дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Москвой...
Разгон на рубль, удар на копейку? Я-то думал, что Тереза Мэй объявит сейчас первую волну мобилизации, а так, на контакты России и Британии я хрен положил.
minerr 14 марта 2018 | 17:06
О как. На Британию, как уверяла Тереза, напал внешний враг с помощью химического оружия массового уничтожения. А "Великий Британский Лев" отвел очень тихим пуком - высылкой дипломатов.
doorin 14 марта 2018 | 17:07
minerr:
Макрон, Меркель и Порошенко приветствовали
заявление Мэй о высылке русских дипломатов.
\ Телеканал France 24 \
danko_fuflo 14 марта 2018 | 17:12
minerr: пусть хоть у океане утопятся.
danko_fuflo 14 марта 2018 | 17:14
her: рубята:"коломрасы"!
from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 17:13
minerr: С Мордором не надо бодаться , он сам себя уделает. Просто никаких контактов . ни в одной сфере.
alehan000074 14 марта 2018 | 17:20
minerr: быдлу, существующему по понятиям советской зоны, где достойным ответом считается тол;ко отвертка в глаз оппоненту, трудно осознать о чем говорит корректная и сдержанная премьер Мэй. Ничего...со временем и до быдла дойдет - не через голову, конечно, но через ж...пу точно. а пока дрочи в присядку, но под боярушник:)))
23 российских дипломата высланы за терроризм, лаврову отлуп - сидеть в рашке и ни о каких поездках в Лондон и не мечтать даже, будет больше санкций и замораживаний счетов, отныне русских будут проверять как каких-то арабов из йемена, заседание совбеза оон по рашинскому терроризму, и проч.... короче,. если отношения и не порваны, то конкретно заморожены:((( россия при путине окончательно превратилась в позорище и посмешище всего мира:((
zhnec07 14 марта 2018 | 17:31
alehan000074: словарный запас пополни, ценитель сдержанных речей премьера Мэй....а то только размер ее идиотизма копируешь...
her 14 марта 2018 | 17:09
patrik03: Разгон на рубль, удар на копейку? Я-то думал, что Тереза Мэй объявит сейчас первую волну мобилизации, а так, на контакты России и Британии я хрен положил.
--------------
Гыыы, а на российские активы, какие они будут конфисковывать, ты тоже хрен положил? Об этом Мэй тоже сказала. "Патриот" хренов :-)
leshiy_13 14 марта 2018 | 17:10
patrik03: Я не думаю, что Шувалова и пр. это обрадует....
patrik03 14 марта 2018 | 17:13
leshiy_13:
П-ххх. Я на Иоря Шувалова и на его чувства - хрен положил.
alehan000074 14 марта 2018 | 17:38
patrik03: видишь ли патрик - на тебя то тоже все хрен положили , причем уже давно, еще до твоего рождения.... Твоя функция - прийти вменяемым 18 марта на говно-избирательный участок и поставить галочку за ботоскного фюрера. А потом можешь дальше дрочить в присядку под орущий телек в своем марьино-чертаново:))) А вот г-ну Шувалову надо думать....Британцы правильно делают, что не трогают русских бизнесменов живущих на две страны, в том числе в их Англии. Со временем, эта якобы 5-ая колонна вручит табакерку прямо в середину плешивой башки ботоксного фюрера
olegleon 14 марта 2018 | 17:11
patrik03: "а на Чемпионат мира по футболу в Россию не приедут члены королевской семьи и британские чиновники."
всё, считай чемпионат сорван! там же не будет британских министров (((((
mazeno 14 марта 2018 | 17:23
olegleon:
у тебя юбилей, а уважаемые гости не пришли, так шушера всякая..
ну музыканты с тамадой конечно на месте..
кому играть?
olegleon 14 марта 2018 | 17:33
mazeno: это британцы то "уважаемые гости" на ЧМ? да ты вспомни как из них дерьмо лилось. когда ФИФА решение принял о месте проведения ЧМ. и про подкуп кричали, и про продажность, и про ....
а гости приедут. те, кто любят футбол и не мешают спорт с политикой
alehan000074 14 марта 2018 | 17:29
olegleon: так, а никто и не приедет - Макрона, Меркель и Мэй точно не будет...а будет один путен сидеть на трибуне - может ему лукашенку позвать или кима, чисто за компанию? подозреваю, что будет вообще минимум туристов из Европы. урок ФИФА на будущее - не проводи ЧМ в стране 3-его мира с диким режимом.
supergidius 14 марта 2018 | 17:17
patrik03: Ну да,дали только лизнуть.А путриоты уже сосать сбежались.
bilrot 14 марта 2018 | 17:57
patrik03: Микроскоп не забудь , а то его ( хрен ) не найдешь .
vladimir1917 14 марта 2018 | 17:09
her: Мэй объявила о решении Лондона заморозить государственные активы РФ на территории Великобритании
=====
забористая травка, не кури столько всякая хрень тебе после мерещется
her 14 марта 2018 | 17:13
vladimir1917: забористая травка, не кури столько всякая хрень тебе после мерещется
--------------
Гыыы, я думал ты посмеешь тявкнуть на своих кремлевских хозяев, держащих госуларственные активы за рубежом. Не посмел. Тряпка ты, чувак. :-)
japan321123 14 марта 2018 | 17:27
vladimir1917: Херушка любит поносить)))
starushko_ 14 марта 2018 | 17:04
Правильно делают. Никаких дел с преступниками!
perestarok 14 марта 2018 | 17:17
starushko_: "Правильно делают. Никаких дел с преступниками!"
Ах, Моська, знать она сильна, раз лает на Слона.
vladimir1917 14 марта 2018 | 17:07
russkie_za_sverjenie: какие красавцы?!!!
показали всему миру как жидко обосрались
ультиматум, война 5 статья НАТО, а на выходи пшик
"союзники" по НАТО послали на хер, а мелкобриты как всегда в одиночку очко жмет на Россию наезжать, типа лицо сохранили насрали на порог - выслали дипломатов, завтра 23 наглика поедут домой из России
danko1 14 марта 2018 | 17:04
Спасибо Путину за изоляцию России, за то, что сделал её преступной и агрессором.
Но это именно та Россия, которая Путин. И все меры направлены Западом на то, чтолбы Россия очистилась от скверны.
neyexo 14 марта 2018 | 17:06
Приостановит.
Они как Путин, сколько раз приостанавливали (выводили).
Лучше было воспользоваться ледорубом или топориком чисто английского производства (никакого Китая), и тогда все следы вели бы в Англию
piter_ug 14 марта 2018 | 17:06
Думаю, что через месяц после ответных мер и мер в ответ на ответные, останутся только дворники.
Для маскировки и сохранения присутствия, целесообразно будет перевести руспосла в дворники.
andreykochnev 14 марта 2018 | 17:07
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
jetsam 14 марта 2018 | 17:08
стрелял но не бук
бук но не наш
наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно
другим можно а нам нельзя ? (с)marat guelman
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 17:13
jetsam: стрелял, ибо лнр, не заключало договоров, чтоб в его пространстве кто-то летал
не признали отдельным государством? - получите
vel225 14 марта 2018 | 17:09
Высланные дипломаты в едином патриотическом порыве на перебой скоро начнут восхвалять луноликого.
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 17:10
Британия может убедить немецкие власти прекратить сотрудничество в сфере строительства «Северного потока-2»
----------------------
пошли вон, из евросоюза вышли, и гудбай
andre_klimov 14 марта 2018 | 17:16
savushkinski_troll:
Следуя Вашей "логике" - вы в евросоюз так и не входили. Пошли вон, торгуйте только до собственной границы. Так, что ли? :)
savushkinski_troll 14 марта 2018 | 17:19
andre_klimov: меркель нужен наш дешёвый газ, а тут эта жидовка, которая не хочет быть в союзе будет диктовать?
val_9 14 марта 2018 | 17:13
Чепуха какая) Вот если б лизоньку и других детишек за писечки и в раассеюшку))
andre_klimov 14 марта 2018 | 17:25
val_9:
Простите, а одновременно обьявленное:
" К имуществу российских лиц, которые не могут объяснить законность происхождения своего имущества, в предусмотренном порядке будут применены правовые последствия."
и
"Члены парламента призывают ужесточить применение ответственности за отмывание денег"
- это о чём, собсно? ;)
Кстати, цитата: "Мы предпримем ряд мер, которые находятся в компетенции наших служб Национальной безопасности. Они направлены на противодействие угрозам, которые представляют действия враждебного государства. Сегодня я очертила лишь некоторые из этих мер. Парламентарии понимают, что существует кое-что, о чем из соображений национальной безопасности нельзя говорить прилюдно"
Кстати, вот ещё одна "победа Путина" - палата общин: "Не пришло ли время пересмотреть финансирование военного сектора с союзниками по НАТО или самостоятельно?"
Попутно: "Палата общин была на редкость единодушна. По основным позициям Тереза Мэй фактически получила поддержку не только своей правящей консервативной партии, партии либерал-демократов, но и лейбористов. Их лидер Джереми Корбин, хотя и призвал продолжать по каким-то аспектам диалоги с Россией и задал вопрос, что ответила Великобритания на предложение предоставить образец использованного яда России для исследования, но в целом тоже использовал различные резкие выражения, и в целом скорее поддержал позицию Мэй более определенно, чем это было два дня назад, когда впервые она на эту тему выступала в Палате общин — тогда он призывал к большей осторожности. И это достаточно редкая история." (С)"Ъ-ФМ"
val_9 14 марта 2018 | 17:30
andre_klimov: Видите ли, уже в течение многих лет это декларируется, а ролдугин и ныне там...
andre_klimov 14 марта 2018 | 17:40
val_9:
Просто Ролдугин не там, а - в офшорах. Если у него есть что-то в Лондоне - его тоже перепроверят, не беспокойтесь.
zik14 14 марта 2018 | 17:15
ЛАндон - кладбИще олигархов и беглых каторжников)))
Кстати, а кто у них по списку следующий?
igor20012 14 марта 2018 | 17:16
На основаниях "...может быть..., скорее всего...и пр." тереза по сути развязывает холодную войну между Россией и англией ? Да, дерьмов-я баба.
captainobvious 14 марта 2018 | 17:16
стали известны подробности сокрушительного ответного возмездия, которое Великобритания намеревается нанести этим зарвавшимся русским:
https://youtu.be/xkM1MHLMo7g?t=1h
zhnec07 14 марта 2018 | 17:17
Недавно закончилась прямая трансляция из Лондона...это нечто... да у них глаза больные, как у помоечных собак...такую чушь нести могут только удивительно талантливые сумасшедшие...и "весь этот мир" против нас...? тогда ладно...
trans 14 марта 2018 | 17:20
Ждем пургу от Писькова.
hagana 14 марта 2018 | 17:21
Мда ! 4 дня до выборов ! Вроде как нам обещали национальный праздник и всенародное ликование ?!
captainobvious 14 марта 2018 | 17:30
hagana: вам, активистам Хаганы, ничего не обещали...
japan321123 14 марта 2018 | 17:22
Давно пора с этими тухлодырыми прекращать общение.. пусть на своем осторове с неграми пердол..тся. Путин красава грамотно всех послал. Дайте доказательства а потом предъявляйте.
sedoi63 14 марта 2018 | 17:22
Может тем у кого многомиллиардные счета будут арестованы из-за действий одного человека стоит ближе изучить судьбу императора российского Павла Первого?
int164 14 марта 2018 | 17:51
Сразу оговорюсь.Я не сторонник Президента и всей нашей власти.
Но возмущен реакцией англичан.Это как с малазийским боингом.
Три года голландцы готовят доказательства того,что дело рук России.
Пока не представили.А санкции хлебаем уже 3 года.
Был сбит,через день объявили виновного и сразу санкции.
Все как у нас.Сначала сажают в СИЗО,потом доказательства.
С этим отравлением.Скрипаль шпион?Да.Отомстить могли?Могли.
Если отравили Литвиненко,то могли и Скрипаля-довод английской стороны.
Вопрос.Так могли или отравили?
Наша сторона просит образцы тканей.Англичане ссылаются на то,что пока идет следствие.
Другими словами,доказательств пока нет,образцы пока не дадим.Но это газ "новичок",
произведен в СССР,значит ушаты говна на Россию,высылка дипломатов и прочие гадости.
Единственный указанный мотив-месть.
Все знают,что Путин пытается смягчить санкции,хочет полноценных переговоров с США и
Западом в целом.Но тогда на хрена травить какого-то ничего не значащего бывшего грушника,тем более обменянного,именно сейчас,когда Россия в таком тяжелом положении?
Зачем устраивать демонстративный акт убийства перед выборами?
Столько лет терпели и вот,именно сейчас,терпелка кончилась?
У меня две версии.1.Провокация со стороны спецслужб Запада.Т.е.тех кругов,которым не выгодны нормальные отношения с Россией.2.Самодеятельность наших спецслужб,где тоже
есть люди,заинтересованные в напряженности отношений РФ с Западом.
Кто бы это не был,но масла в огонь плеснули.