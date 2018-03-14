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17:00, 14 марта 2018

Великобритания вышлет 23 российских дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Москвой

Великобритания вышлет 23 российских дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Москвой в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В покушении на них обвиняются российские власти.

Великобритания дает российским дипломатам неделю на то, чтобы покинуть страну. Как считают в Лондоне, высылка 23 человек подорвет разведывательную деятельность России, поскольку они могут быть «необъявленными офицерами разведки» — об этом в своем выступлении сказала премьер-министр Тереза Мэй. Кроме того британские власти собираются приостановить контакты с Москвой: будет отозвано приглашение главе МИД Сергею Лаврову, а на Чемпионат мира по футболу в Россию не приедут члены королевской семьи и британские чиновники. Мэй также пообещала усилить проверку въезжающих в страну россиян, таможни и грузов, а также пригрозила замораживать подозрительные финансовые активы. Кроме того вскоре в стране может быть принят закон аналогичный американскому «акту Магнитского».

Уже этим вечером на заседании ООН, Великобритания будет настаивать на использовании жестких международных мер. Мэй договорилась с лидерами США, Германии и Франции координировать ответные действия против России. Так, в перспективе Британия может убедить немецкие власти прекратить сотрудничество в сфере строительства «Северного потока-2»
О том, что в покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь замешана Москва, по мнению британских властей говорят два факта: это происхождение нервно-паралитического вещества и репутация России.

В ответ на действия Лондона, Москва как ожидается, предпримет ответные меры.

Евросоюз поддержал Великобританию в истории с нападением в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь. По мнению председателя Европейского совета Дональда Туска, к попытке отравить Сергея Скрипаля, вероятнее всего, причастна Россия. По его словам, Брюссель готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 14 марта 2018 | 17:03

Красавы британцы!!! Дали ворам поджопник!!))))) Портянки и ватники - войте как побитые шакалы в защиту казнокрадов!!

her 14 марта 2018 | 17:04

Мэй объявила о решении Лондона заморозить государственные активы РФ на территории Великобритании
гыыы, ребята-«патриоты», а вы почему, гниды, государственные активы держите за рубежом? :-)

patrik03 14 марта 2018 | 17:05

Великобритания вышлет 23 российских дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Москвой...

Разгон на рубль, удар на копейку? Я-то думал, что Тереза Мэй объявит сейчас первую волну мобилизации, а так, на контакты России и Британии я хрен положил.

minerr 14 марта 2018 | 17:06

О как. На Британию, как уверяла Тереза, напал внешний враг с помощью химического оружия массового уничтожения. А "Великий Британский Лев" отвел очень тихим пуком - высылкой дипломатов.

doorin 14 марта 2018 | 17:07

minerr:

Макрон, Меркель и Порошенко приветствовали
заявление Мэй о высылке русских дипломатов.

\ Телеканал France 24 \

danko_fuflo 14 марта 2018 | 17:12

minerr: пусть хоть у океане утопятся.

danko_fuflo 14 марта 2018 | 17:14

her: рубята:"коломрасы"!

from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 17:13

minerr: С Мордором не надо бодаться , он сам себя уделает. Просто никаких контактов . ни в одной сфере.

alehan000074 14 марта 2018 | 17:20

minerr: быдлу, существующему по понятиям советской зоны, где достойным ответом считается тол;ко отвертка в глаз оппоненту, трудно осознать о чем говорит корректная и сдержанная премьер Мэй. Ничего...со временем и до быдла дойдет - не через голову, конечно, но через ж...пу точно. а пока дрочи в присядку, но под боярушник:)))

23 российских дипломата высланы за терроризм, лаврову отлуп - сидеть в рашке и ни о каких поездках в Лондон и не мечтать даже, будет больше санкций и замораживаний счетов, отныне русских будут проверять как каких-то арабов из йемена, заседание совбеза оон по рашинскому терроризму, и проч.... короче,. если отношения и не порваны, то конкретно заморожены:((( россия при путине окончательно превратилась в позорище и посмешище всего мира:((

zhnec07 14 марта 2018 | 17:31

alehan000074: словарный запас пополни, ценитель сдержанных речей премьера Мэй....а то только размер ее идиотизма копируешь...

her 14 марта 2018 | 17:09

patrik03: Разгон на рубль, удар на копейку? Я-то думал, что Тереза Мэй объявит сейчас первую волну мобилизации, а так, на контакты России и Британии я хрен положил.
--------------
Гыыы, а на российские активы, какие они будут конфисковывать, ты тоже хрен положил? Об этом Мэй тоже сказала. "Патриот" хренов :-)

leshiy_13 14 марта 2018 | 17:10

patrik03: Я не думаю, что Шувалова и пр. это обрадует....

patrik03 14 марта 2018 | 17:13

leshiy_13:

П-ххх. Я на Иоря Шувалова и на его чувства - хрен положил.

(комментарий скрыт)

alehan000074 14 марта 2018 | 17:38

patrik03: видишь ли патрик - на тебя то тоже все хрен положили , причем уже давно, еще до твоего рождения.... Твоя функция - прийти вменяемым 18 марта на говно-избирательный участок и поставить галочку за ботоскного фюрера. А потом можешь дальше дрочить в присядку под орущий телек в своем марьино-чертаново:))) А вот г-ну Шувалову надо думать....Британцы правильно делают, что не трогают русских бизнесменов живущих на две страны, в том числе в их Англии. Со временем, эта якобы 5-ая колонна вручит табакерку прямо в середину плешивой башки ботоксного фюрера

olegleon 14 марта 2018 | 17:11

patrik03: "а на Чемпионат мира по футболу в Россию не приедут члены королевской семьи и британские чиновники."
всё, считай чемпионат сорван! там же не будет британских министров (((((

mazeno 14 марта 2018 | 17:23

olegleon:
у тебя юбилей, а уважаемые гости не пришли, так шушера всякая..
ну музыканты с тамадой конечно на месте..
кому играть?

olegleon 14 марта 2018 | 17:33

mazeno: это британцы то "уважаемые гости" на ЧМ? да ты вспомни как из них дерьмо лилось. когда ФИФА решение принял о месте проведения ЧМ. и про подкуп кричали, и про продажность, и про ....
а гости приедут. те, кто любят футбол и не мешают спорт с политикой

alehan000074 14 марта 2018 | 17:29

olegleon: так, а никто и не приедет - Макрона, Меркель и Мэй точно не будет...а будет один путен сидеть на трибуне - может ему лукашенку позвать или кима, чисто за компанию? подозреваю, что будет вообще минимум туристов из Европы. урок ФИФА на будущее - не проводи ЧМ в стране 3-его мира с диким режимом.

supergidius 14 марта 2018 | 17:17

patrik03: Ну да,дали только лизнуть.А путриоты уже сосать сбежались.

bilrot 14 марта 2018 | 17:57

patrik03: Микроскоп не забудь , а то его ( хрен ) не найдешь .

vladimir1917 14 марта 2018 | 17:09

her: Мэй объявила о решении Лондона заморозить государственные активы РФ на территории Великобритании
=====
забористая травка, не кури столько всякая хрень тебе после мерещется

her 14 марта 2018 | 17:13

vladimir1917: забористая травка, не кури столько всякая хрень тебе после мерещется
--------------
Гыыы, я думал ты посмеешь тявкнуть на своих кремлевских хозяев, держащих госуларственные активы за рубежом. Не посмел. Тряпка ты, чувак. :-)

japan321123 14 марта 2018 | 17:27

vladimir1917: Херушка любит поносить)))

starushko_ 14 марта 2018 | 17:04

Правильно делают. Никаких дел с преступниками!

perestarok 14 марта 2018 | 17:17

starushko_: "Правильно делают. Никаких дел с преступниками!"

Ах, Моська, знать она сильна, раз лает на Слона.

vladimir1917 14 марта 2018 | 17:07

russkie_za_sverjenie: какие красавцы?!!!
показали всему миру как жидко обосрались
ультиматум, война 5 статья НАТО, а на выходи пшик
"союзники" по НАТО послали на хер, а мелкобриты как всегда в одиночку очко жмет на Россию наезжать, типа лицо сохранили насрали на порог - выслали дипломатов, завтра 23 наглика поедут домой из России

danko1 14 марта 2018 | 17:04

Спасибо Путину за изоляцию России, за то, что сделал её преступной и агрессором.
Но это именно та Россия, которая Путин. И все меры направлены Западом на то, чтолбы Россия очистилась от скверны.

neyexo 14 марта 2018 | 17:06

Приостановит.
Они как Путин, сколько раз приостанавливали (выводили).

Лучше было воспользоваться ледорубом или топориком чисто английского производства (никакого Китая), и тогда все следы вели бы в Англию

piter_ug 14 марта 2018 | 17:06

Думаю, что через месяц после ответных мер и мер в ответ на ответные, останутся только дворники.
Для маскировки и сохранения присутствия, целесообразно будет перевести руспосла в дворники.

andreykochnev 14 марта 2018 | 17:07

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Путин 2018

Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

jetsam 14 марта 2018 | 17:08

стрелял но не бук
бук но не наш
наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно
другим можно а нам нельзя ? (с)marat guelman

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 17:13

jetsam: стрелял, ибо лнр, не заключало договоров, чтоб в его пространстве кто-то летал
не признали отдельным государством? - получите

vel225 14 марта 2018 | 17:09

Высланные дипломаты в едином патриотическом порыве на перебой скоро начнут восхвалять луноликого.

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 17:10



Британия может убедить немецкие власти прекратить сотрудничество в сфере строительства «Северного потока-2»
----------------------
пошли вон, из евросоюза вышли, и гудбай


andre_klimov 14 марта 2018 | 17:16

savushkinski_troll:
Следуя Вашей "логике" - вы в евросоюз так и не входили. Пошли вон, торгуйте только до собственной границы. Так, что ли? :)

savushkinski_troll 14 марта 2018 | 17:19

andre_klimov: меркель нужен наш дешёвый газ, а тут эта жидовка, которая не хочет быть в союзе будет диктовать?

val_9 14 марта 2018 | 17:13

Чепуха какая) Вот если б лизоньку и других детишек за писечки и в раассеюшку))

andre_klimov 14 марта 2018 | 17:25

val_9:
Простите, а одновременно обьявленное:
" К имуществу российских лиц, которые не могут объяснить законность происхождения своего имущества, в предусмотренном порядке будут применены правовые последствия."
и
"Члены парламента призывают ужесточить применение ответственности за отмывание денег"
- это о чём, собсно? ;)

Кстати, цитата: "Мы предпримем ряд мер, которые находятся в компетенции наших служб Национальной безопасности. Они направлены на противодействие угрозам, которые представляют действия враждебного государства. Сегодня я очертила лишь некоторые из этих мер. Парламентарии понимают, что существует кое-что, о чем из соображений национальной безопасности нельзя говорить прилюдно"

Кстати, вот ещё одна "победа Путина" - палата общин: "Не пришло ли время пересмотреть финансирование военного сектора с союзниками по НАТО или самостоятельно?"

Попутно: "Палата общин была на редкость единодушна. По основным позициям Тереза Мэй фактически получила поддержку не только своей правящей консервативной партии, партии либерал-демократов, но и лейбористов. Их лидер Джереми Корбин, хотя и призвал продолжать по каким-то аспектам диалоги с Россией и задал вопрос, что ответила Великобритания на предложение предоставить образец использованного яда России для исследования, но в целом тоже использовал различные резкие выражения, и в целом скорее поддержал позицию Мэй более определенно, чем это было два дня назад, когда впервые она на эту тему выступала в Палате общин — тогда он призывал к большей осторожности. И это достаточно редкая история." (С)"Ъ-ФМ"

val_9 14 марта 2018 | 17:30

andre_klimov: Видите ли, уже в течение многих лет это декларируется, а ролдугин и ныне там...

andre_klimov 14 марта 2018 | 17:40

val_9:
Просто Ролдугин не там, а - в офшорах. Если у него есть что-то в Лондоне - его тоже перепроверят, не беспокойтесь.

zik14 14 марта 2018 | 17:15

ЛАндон - кладбИще олигархов и беглых каторжников)))
Кстати, а кто у них по списку следующий?

igor20012 14 марта 2018 | 17:16

На основаниях "...может быть..., скорее всего...и пр." тереза по сути развязывает холодную войну между Россией и англией ? Да, дерьмов-я баба.

captainobvious 14 марта 2018 | 17:16

стали известны подробности сокрушительного ответного возмездия, которое Великобритания намеревается нанести этим зарвавшимся русским:
https://youtu.be/xkM1MHLMo7g?t=1h

zhnec07 14 марта 2018 | 17:17

Недавно закончилась прямая трансляция из Лондона...это нечто... да у них глаза больные, как у помоечных собак...такую чушь нести могут только удивительно талантливые сумасшедшие...и "весь этот мир" против нас...? тогда ладно...

trans 14 марта 2018 | 17:20

Ждем пургу от Писькова.

hagana 14 марта 2018 | 17:21

Мда ! 4 дня до выборов ! Вроде как нам обещали национальный праздник и всенародное ликование ?!

captainobvious 14 марта 2018 | 17:30

hagana: вам, активистам Хаганы, ничего не обещали...

japan321123 14 марта 2018 | 17:22

Давно пора с этими тухлодырыми прекращать общение.. пусть на своем осторове с неграми пердол..тся. Путин красава грамотно всех послал. Дайте доказательства а потом предъявляйте.

sedoi63 14 марта 2018 | 17:22

Может тем у кого многомиллиардные счета будут арестованы из-за действий одного человека стоит ближе изучить судьбу императора российского Павла Первого?

int164 14 марта 2018 | 17:51

Сразу оговорюсь.Я не сторонник Президента и всей нашей власти.
Но возмущен реакцией англичан.Это как с малазийским боингом.
Три года голландцы готовят доказательства того,что дело рук России.
Пока не представили.А санкции хлебаем уже 3 года.
Был сбит,через день объявили виновного и сразу санкции.
Все как у нас.Сначала сажают в СИЗО,потом доказательства.
С этим отравлением.Скрипаль шпион?Да.Отомстить могли?Могли.
Если отравили Литвиненко,то могли и Скрипаля-довод английской стороны.
Вопрос.Так могли или отравили?
Наша сторона просит образцы тканей.Англичане ссылаются на то,что пока идет следствие.
Другими словами,доказательств пока нет,образцы пока не дадим.Но это газ "новичок",
произведен в СССР,значит ушаты говна на Россию,высылка дипломатов и прочие гадости.
Единственный указанный мотив-месть.
Все знают,что Путин пытается смягчить санкции,хочет полноценных переговоров с США и
Западом в целом.Но тогда на хрена травить какого-то ничего не значащего бывшего грушника,тем более обменянного,именно сейчас,когда Россия в таком тяжелом положении?
Зачем устраивать демонстративный акт убийства перед выборами?
Столько лет терпели и вот,именно сейчас,терпелка кончилась?
У меня две версии.1.Провокация со стороны спецслужб Запада.Т.е.тех кругов,которым не выгодны нормальные отношения с Россией.2.Самодеятельность наших спецслужб,где тоже
есть люди,заинтересованные в напряженности отношений РФ с Западом.
Кто бы это не был,но масла в огонь плеснули.

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