Великобритания вышлет 23 российских дипломата и приостановит все двусторонние контакты с Москвой в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. В покушении на них обвиняются российские власти.

Великобритания дает российским дипломатам неделю на то, чтобы покинуть страну. Как считают в Лондоне, высылка 23 человек подорвет разведывательную деятельность России, поскольку они могут быть «необъявленными офицерами разведки» — об этом в своем выступлении сказала премьер-министр Тереза Мэй. Кроме того британские власти собираются приостановить контакты с Москвой: будет отозвано приглашение главе МИД Сергею Лаврову, а на Чемпионат мира по футболу в Россию не приедут члены королевской семьи и британские чиновники. Мэй также пообещала усилить проверку въезжающих в страну россиян, таможни и грузов, а также пригрозила замораживать подозрительные финансовые активы. Кроме того вскоре в стране может быть принят закон аналогичный американскому «акту Магнитского».

Уже этим вечером на заседании ООН, Великобритания будет настаивать на использовании жестких международных мер. Мэй договорилась с лидерами США, Германии и Франции координировать ответные действия против России. Так, в перспективе Британия может убедить немецкие власти прекратить сотрудничество в сфере строительства «Северного потока-2»

О том, что в покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь замешана Москва, по мнению британских властей говорят два факта: это происхождение нервно-паралитического вещества и репутация России.

В ответ на действия Лондона, Москва как ожидается, предпримет ответные меры.

Евросоюз поддержал Великобританию в истории с нападением в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь. По мнению председателя Европейского совета Дональда Туска, к попытке отравить Сергея Скрипаля, вероятнее всего, причастна Россия. По его словам, Брюссель готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе.