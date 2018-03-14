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16:32, 14 марта 2018

Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на российской территории

Министерство молодежи и спорта страны подписало соответствующий указ. В ведомстве говорят, что соревнования в России опасны для украинских спортсменов. Там призывают международные федерации не назначать состязания на территории России.

Комментарии

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olenenok_zed 14 марта 2018 | 16:38

Ух какая у нас внешняя политика )
ограбить родственника и настроить его против себя :)
в копилочку достижений величайшего политика Пу.

antiboh 14 марта 2018 | 16:44

olenenok_zed: Копилка-то скоро лопнет от сих достижений..

olenenok_zed 14 марта 2018 | 16:48

antiboh: да что бы он сдох. этот бездарь у руля государства....

starushko_ 14 марта 2018 | 17:00

Никто не хочет ехать в Мордор. Пусть местные орки сами с собой соревнуются.

minerr 14 марта 2018 | 17:00

olenenok_zed: ///..ограбить родственника...///

Это того самого родственника, который маршировал с призывами развесить тебя на сучьях? Кстати эти марши были задолго до Крыма. Про этого "родственника" очень хорошо сказал Бродский -
"Ступайте от нас в жупане, не говоря -- в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы."

matsuvi 14 марта 2018 | 17:11

minerr:Да, те самые, которые распяли мальчика на доске объявлении.

vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 16:48

Хомячьё, рассудите: ну, если (известный факт) у бандитов-бандеровцев нет денег на чистые семейные трусы (не говоря о спортивных) - то зачем приплетать к спорту политику?
Ну, не на что ехать, всё нацики разворовали...
Всем понятно...


А пердежа то развели...
;-D

malanoff 14 марта 2018 | 16:50

vor_mbh_yo_xaxa: Вы тут всех порядочных людей обзывает хохломразями? Правильно , что с вами на одном поле никто срать не сядет. У нас тут под каждой кочкой отравляющие вещества а сверху из черных туч черный дождь. А из-за деревьев того и гляди ракета "Нежданчик" вылетит. Одумайтесь.

petya71 14 марта 2018 | 16:59

vor_mbh_yo_xaxa: У правнуков бандитов- власовцев и НКВДшников есть деньги на костюмы от Бриони,под которыми зассаные кальсоны.Вы весь цивилизованный мир завоняли своими ссаками своим лжепатриотическим энурезом.

liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 16:58

Как жить после этого? Раньше можно было оборванцев с жовтоблакитными нашивками мусор убрать нанять. А теперь придется узбекам переплачивать :(

from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 17:01

liberal_vulgaris: Как жить после этого?
-----------------------------------------------------
Да ты кучка говна особо никому не нужен , иди убейся об стену.

(комментарий скрыт)

petya71 14 марта 2018 | 17:09

Украина-только первый звоночек.И более цивилизованный Запад начинает понимать, что к чему, и шарахаться от токсичной какашки России на другую сторону дороги.

pusto1 14 марта 2018 | 17:09

респект такому решению

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