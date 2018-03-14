Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на российской территории
Министерство молодежи и спорта страны подписало соответствующий указ. В ведомстве говорят, что соревнования в России опасны для украинских спортсменов. Там призывают международные федерации не назначать состязания на территории России.
Комментарии13
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olenenok_zed 14 марта 2018 | 16:38
Ух какая у нас внешняя политика )
ограбить родственника и настроить его против себя :)
в копилочку достижений величайшего политика Пу.
antiboh 14 марта 2018 | 16:44
olenenok_zed: Копилка-то скоро лопнет от сих достижений..
olenenok_zed 14 марта 2018 | 16:48
antiboh: да что бы он сдох. этот бездарь у руля государства....
starushko_ 14 марта 2018 | 17:00
Никто не хочет ехать в Мордор. Пусть местные орки сами с собой соревнуются.
minerr 14 марта 2018 | 17:00
olenenok_zed: ///..ограбить родственника...///
Это того самого родственника, который маршировал с призывами развесить тебя на сучьях? Кстати эти марши были задолго до Крыма. Про этого "родственника" очень хорошо сказал Бродский -
"Ступайте от нас в жупане, не говоря -- в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы."
matsuvi 14 марта 2018 | 17:11
minerr:Да, те самые, которые распяли мальчика на доске объявлении.
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 16:48
Хомячьё, рассудите: ну, если (известный факт) у бандитов-бандеровцев нет денег на чистые семейные трусы (не говоря о спортивных) - то зачем приплетать к спорту политику?
Ну, не на что ехать, всё нацики разворовали...
Всем понятно...
А пердежа то развели...
;-D
malanoff 14 марта 2018 | 16:50
vor_mbh_yo_xaxa: Вы тут всех порядочных людей обзывает хохломразями? Правильно , что с вами на одном поле никто срать не сядет. У нас тут под каждой кочкой отравляющие вещества а сверху из черных туч черный дождь. А из-за деревьев того и гляди ракета "Нежданчик" вылетит. Одумайтесь.
petya71 14 марта 2018 | 16:59
vor_mbh_yo_xaxa: У правнуков бандитов- власовцев и НКВДшников есть деньги на костюмы от Бриони,под которыми зассаные кальсоны.Вы весь цивилизованный мир завоняли своими ссаками своим лжепатриотическим энурезом.
liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 16:58
Как жить после этого? Раньше можно было оборванцев с жовтоблакитными нашивками мусор убрать нанять. А теперь придется узбекам переплачивать :(
from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 17:01
liberal_vulgaris: Как жить после этого?
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Да ты кучка говна особо никому не нужен , иди убейся об стену.
petya71 14 марта 2018 | 17:09
Украина-только первый звоночек.И более цивилизованный Запад начинает понимать, что к чему, и шарахаться от токсичной какашки России на другую сторону дороги.
pusto1 14 марта 2018 | 17:09
респект такому решению