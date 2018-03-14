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16:31, 14 марта 2018

Затруднено движение электропоездов на Ярославском направлении

Это связано с тем, что в районе платформы Малинковская на пригородный поезд упал экскаватор. Пострадали несколько человек. Количество раненых сейчас уточняется, — рассказал источник агентства «Москва» в экстренных службах. В Центральной пригородной пассажирской компании предупреждают, что все поезда на Москву идут без остановок. На станциях Москва-3, Маленковская, Северянин и Яуза.

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from_russia_with_boyaryshnik 14 марта 2018 | 16:58

опять либералы устроили провокацию по указке гос. депа.

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