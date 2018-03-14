Полиция провела в Москве обыски у активистов анархического движения
Как сообщают в группе «Народная самооборона» в социальной сети «ВКонтакте», задержаны два человека. Один из них организовывал борьбу с рейдерами, и помогал жителям Москвы, которые с ними сталкивались, пишет сайт «ОВД-Инфо». Ранее стало известно, что полицейские пришли домой к активисту «Левого блока» Владимиру Журавлеву, а также в московский штаб движения. При этом стражи порядка не предъявили постановления на обыск, зато угрожали статьей «Возбуждение ненависти либо вражды», сообщают соратники Журавлева. В «Левом блоке» связывают действия полицейских с призывами к бойкоту выборов. В частности, несколько дней назад активисты повесили плакат на дверях Московского цирка Никулина на Цветном бульваре с надписью: «2018 марта фокусы и клоуны».
Комментарии6
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anemon 14 марта 2018 | 16:37
Ну, куда ж им без террористов?! Для чего тогда нужны эти раздутые, невероятных размеров, структуры силовиков, которых неплохо кормят? Ну, а уж свергнуть такого замечательного царя, - такое в голову только террористу и может придти!
tks 14 марта 2018 | 16:42
Лютуют, мерзавцы!
fikus74 14 марта 2018 | 16:43
когда-то медведев-тряпка пропищал - у нас нет политических заключенных.
skolzki 14 марта 2018 | 16:45
Террорюг любой национальности сразу к стенке нех баловать
andy66 14 марта 2018 | 16:51
чекисты уже не притворяются будто соблюдают закон, они просто прессуют по политическим мотивам...
суды и постановления им уже не нужны. Нужен просто маузер как в 1918 году
vlabumur 14 марта 2018 | 16:54
«2018 марта фокусы и клоуны».
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Так это террор в чистом виде.
Жалко что 29 декабря 1958 года из Уголовного кодекса РСФСР было изъято понятие «враг народа».
Товарищ Путин верни народу врагов,как жить без них.