Полиция провела в Москве обыски у активистов анархического движения

Как сообщают в группе «Народная самооборона» в социальной сети «ВКонтакте», задержаны два человека. Один из них организовывал борьбу с рейдерами, и помогал жителям Москвы, которые с ними сталкивались, пишет сайт «ОВД-Инфо». Ранее стало известно, что полицейские пришли домой к активисту «Левого блока» Владимиру Журавлеву, а также в московский штаб движения. При этом стражи порядка не предъявили постановления на обыск, зато угрожали статьей «Возбуждение ненависти либо вражды», сообщают соратники Журавлева. В «Левом блоке» связывают действия полицейских с призывами к бойкоту выборов. В частности, несколько дней назад активисты повесили плакат на дверях Московского цирка Никулина на Цветном бульваре с надписью: «2018 марта фокусы и клоуны».