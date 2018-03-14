Великобритания высылает 23 сотрудника российского посольства в Лондоне
Все они, как считают британские власти, работают на разведку. Всем дана неделя на сборы. Это стало ответом на покушение в английском Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Как рассказывала ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании в парламенте, нападавшие использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», и к самому покушению причастна российская сторона. В Москве эти обвинения отвергают.
В Совете Федерации уже предлагают дать немедленный ответ. При этом, первый замглавы Комитета по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия может выслать большее количество сотрудников британского посольства.
Комментарии60
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
her 14 марта 2018 | 16:32
Против России, обвиненной в химатаке на Великобританию, выступили страны Евросоюза, Содружества наций, НАТО, США. Совбез ООН собирается на экстренное заседание.
А у Путина в друзьях кроме Асада ни хрена никого нет. Изгой. :-)
daos15 14 марта 2018 | 16:35
her: Изгой, изгой конечно) Совбез уже собирается? ) Россия с Китаем дрожит уже от страха)
andre_klimov 14 марта 2018 | 16:38
daos15:
За Китай не прячтесь. У Китая свои цели и задачи.
mymymy 14 марта 2018 | 16:44
andre_klimov: Если сравнивать меры англичан против России с тем ажиотажем, который наблюдался вчера, можно вспомнить фразу украинского классика : "Повоняют и успокоятся".
costs 14 марта 2018 | 16:50
mymymy: ну пи-дец шуваловским собакам !
ivan444 14 марта 2018 | 17:21
costs: И лондонской квартирке тоже. Дави Мзй, беспощады, путинское ворьё!
her 14 марта 2018 | 16:40
daos15: Изгой, изгой конечно) Совбез уже собирается? ) Россия с Китаем дрожит уже от страха)
---------------
гыыы, а Китай то тут при чем?
Вам тупицам даже Китай не присоединившийся к санкциям не дает кредит на постройку трубы к себе же в Китай. Говорит - стройте за свои деньги, а мы потом посмотрим за сколько купим у вас нефть и газ. :-)
Вытирают ноги о путинскую Россию, как хотят, а "патриот" daos15 вместо того чтобы тявкнуть на слабого Путина, лижет его импотенцию. :-)
vv61 14 марта 2018 | 16:49
daos15: слабенький конечно ответ. Большинство надеялось, что прижмут хвосты кремлевским ворам, осевшим в Лондоне, для этого решения СБ не нужно. Но видимо все там сплелось с бритами, не разрубить. СБ - как и обычно просто пустая говорильня. А Премьер у них - не гусар! Так хорошо вчера начала, и так рассмешила сегодня. Позор всему английскому рабочему классу, на всей Консервативной партии пятно))))
matsuvi 14 марта 2018 | 16:54
daos15: Китай вас, простаков, только подстрекает, чтобы поскорее дошли до конца.
zor 14 марта 2018 | 16:58
daos15: РОССИЯ И КИТАЙ - КАК ШАКАЛ ТАБАКИ И ТИГР ШЕРХАН.
рУССКИЙ ШАКАЛ ПРИЖИМАЯСЬ К НОГАМ КИТАЙСКОГО ТИГРА ТЯФКАЕТ:-А мы пойдем на север,а мы пойдем на север...
skolzki 14 марта 2018 | 16:36
her: Хомки , вы главное усливайте это давление , душите и травите эту гниду продажную скрипалей и березовских вы нам столько счастья приносите этим , даже не представляете , я даже высолку дипломатов перетерплю , там нас ещё из Украины не высылали кажется , можно с мотей гавнопольским сотворить тоже самое , главное что бы мучительнее и не повторяйтесь , теперь уже можно мельдонием , тьфу полонием его , полонием))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
daos15 14 марта 2018 | 16:40
skolzki: Мотю ТОЛЬКО КРЫСИНЫМ ЯДОМ, стрихнин в каждой стране есть)))
kmamonov_2 14 марта 2018 | 16:46
skolzki:
/- Ало! Тереза, добрый день. Это Владимир.
- Владимир, я протестую..!!!
- Тереза, да погодите Вы орать как потерпевшая. Лучше загадку отгадайте.
- Какую? - Сармат или Кинжал?
- Ну и шуточки у Вас, Владимир!
- Тереза, Вы невнимательны. Это не шутка, это загадка. Отгадывать будете?/
liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 16:36
her: Путина поддерживают граждане России, а не поддерживают хомячки и жополизы из секты любителей навального :)
kottigr1 14 марта 2018 | 16:51
liberal_vulgaris: Неужели 99,9% жителей РФ хомячки и жополизы из секты любителей навального.. !?.. Ведь Путина на его инаугурацию в Москве ни один пропутинский лох даже встречать не вышел..
liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 16:53
kottigr1: не вас примерно 3%. Т.е. вы даже по сравнению с педиками наглое и хамоватое меньшинство :)
ivan444 14 марта 2018 | 17:42
liberal_vulgaris: За всех граждан России не говори. Говори за себя. Я, например. не поддерживаю Путина. А ссылаться на ВЦИОМ не корректно. ВЦИОМ государственная, зависимая от бюджетного финансирования организация. Так что, можете индивидуально "жополизствовать", а за всю Россию не надо, не все, такие как вы - "любители" лизать пригоревший зад начальнику.
lacosta1969 14 марта 2018 | 16:36
her: Да они там доказательства предъявят обязательно. У них же куча улик. Они же видео с камер имеют. Они же подозреваемого имеют. Или только болтовня о Новичке?
vor_mbh_yo_xaxa 14 марта 2018 | 16:37
И теперь 23 английских обезьяны английского посольства в Москве, спустив штаны и нагнувшись - ждут крепкого пинка под зад из России !!!
Красота! Картина маслом!!! ))) замечательно! ))
daos15 14 марта 2018 | 16:42
vor_mbh_yo_xaxa: Не факт, что только 23 )
ts 14 марта 2018 | 16:45
her: Как это, кроме Асада, никого нет? А Ын?
captain_ 14 марта 2018 | 16:56
Человек близкий к теме ЧМ-2018 высказал такую версию: деньги на проведение выделены и уже освоены на 100% при реальной готовности объектов на 60%. Сейчас в Москве не знают кого ещё грохнуть в Англии, чтобы ЧМ отменили и концы вводу, плюс отмазка для быдла: нас не любят...
daos15 14 марта 2018 | 16:33
Леди сухонькая, а пук получился протяжный и вонючий )))
arye_11 14 марта 2018 | 16:34
daos15:
Давос.
Где, вас, подзаборников этаких, набирают на службу государеву?
daos15 14 марта 2018 | 16:38
arye_11: Где нас понятно) , а вот где ВАС? Вот в чём вопрос))) Милок , где учился? Или такой как на аватарке? Тогда извиняюсь, сочуствие (
arye_11 14 марта 2018 | 16:41
daos15:
Да ничего, подзаборник, как нибудь обойдусь без твоих извинений.
Лучше перечитай пару раз твой верхний комментарий, что ты пишешь о женщине.
Смердит от тебя, паскуда.
daos15 14 марта 2018 | 16:45
arye_11: Я писал не о ЖЕНЩИНЕ, а о тупом существе женского пола) А где милок , кстати, учился? (повторяюсь)
olegleon 14 марта 2018 | 16:54
arye_11: это не женщина-политик, а жалкое пародия на баронессу Тэтчер. просрала разбирательство по Литвиненко, проскочила в кресло столкнув лбами двух более сильных конкурентов, а сейчас у неё поддержка меньше, наверное, чем у Трампа.
и насчёт "о женщине". отвечу словами классиков "кому и кобыла невеста"
skolzki 14 марта 2018 | 16:40
arye_11: А ты перекупи нас , холуй пропендосовский , )))))))))))))))))))))))))И только не начинай сейчас типа ,вот денег на вас тратить ещ.. фигля ты тогда такой бедный если такой умный ?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
prade 14 марта 2018 | 16:40
daos15: "а пук получился протяжный"
Я понимаю Вас. Полагали, что будет вам г.. а получили пук. Но г... вам будет после совещания Совбеза ООН. А у Путина отныне будет репутация "химика", как раз под стать друга Асада, которого, кстати, тоже зовут химиком.
vv61 14 марта 2018 | 17:00
prade: А что там в принципе может быть на СБ, если там право вето? Покричат, как обычно, разъедутся, не первый раз.
prade 14 марта 2018 | 17:34
vv61: "А что там в принципе может быть на СБ, если там право вето?"
Помню когда Россия наложила вето на создание трибунала по малайзийскому Боингу. Этим она признала свою вину. Сейчас в Кремле тоже усиленно отказываются от причастности к химической атаке в Лондоне. Нынешнее поведение России в Совбезе ООН тоже будет проверкой на вшивость. Все в мире увидят, кто есть кто.
perestarok 14 марта 2018 | 16:35
"Великобритания высылает 23 сотрудника российского посольства в Лондоне
Все они, как считают британские власти, работают на разведку…"
Ну теперь Россия вышлет 23 английских шпиона.
andre_klimov 14 марта 2018 | 16:41
perestarok:
Обязана просто выслать, как стандартное па "марлезонского балета". Вот только из Лондона вышлют за шпионаж, а из Москвы - в качестве полагающегося в такой ситуации стандартного ответа. Как говорится - "почувствуйте разницу"... :)
liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 16:44
andre_klimov: почему? Их тоже объявят шпионами :)
andre_klimov 14 марта 2018 | 16:55
liberal_vulgaris:
Ну, "внутри" территории, от которой действует контора "Мария И Дебил" - могут считать что угодно. Остальной мир просто знает, что такое "симметричные ответные действия" и будет потешаться над российскими ужимками и прыжками.
И вот ещё - оглянитесь. Не первый случай, не правда ли? И не только между Россией и Великобританией. А теперь внимательно просмотрите весь тайм-лайн - "симметрично высланных", как правило, возвращают в том же составе и без лишнего шума. А вот изначально изгнанных за разного вида преступления под дипломатическим прикрытием - никогда.
liberal_vulgaris 14 марта 2018 | 17:04
andre_klimov: а над английским шпионом-зассыхой уже перестали потешаться?
perestarok 14 марта 2018 | 17:01
andre_klimov: "из Москвы - в качестве полагающегося в такой ситуации стандартного ответа"
А они здесь шпионажем не занимаются? Святые?
andre_klimov 14 марта 2018 | 17:13
perestarok:
Не знаю. Но у российских спецслужб к ним претензий не возникало до высылки "за шпионаж" российских дипломатов из Англии. То есть - сами подписались.
monik_7 14 марта 2018 | 16:50
perestarok: английские диломаты с удовольствием вернутся в свою благоустроенную и богатую Англию с правом передвигаться по всему цивилизованному миру , а вот русским дипломатам придется пилячить за железный занавес без права дальнейшего шенгена навсегда. И баб их попрут, и деток, и никогда уже они дальше Крыма никуда не поедут. Прикидываешь какое светлое будущее?
pipka 14 марта 2018 | 16:59
monik_7: вернутся и останутся без оплачиваемой "работы"
perestarok 14 марта 2018 | 16:59
monik_7: "и никогда уже они дальше Крыма никуда не поедут."
И хорошо. Я то вот не езжу в ЛондОн.
rassvet_12 14 марта 2018 | 16:37
А Скрипаль не на МИ 6 работал, как будто. Вербанулся на "медовую ловушку", бабу подсунили бриты полковнику ГРУ.
trans 14 марта 2018 | 16:42
Ждем пургу от Писькова.
epynda 14 марта 2018 | 16:42
...Все они работают на разведку.....
А вот английские дипломаты, никогда не работают на разведку...
Ихние разведчики, по ночам, спускаются на парашютах в подмосковные леса, и оттуда, с помощью "Азбуки Морзе", передают шифровки своим резидентам...
abuvgrobu 14 марта 2018 | 16:43
А Путин будет молчать. Он будет молчать до конца недели. И только когда Англия окончательно обосрется скажет - на тебе мыло Тереза, помойся, воняешь.
andre_klimov 14 марта 2018 | 17:00
abuvgrobu:
Путин будет молчать. Просто потому, что он забился в нору и боится высунуться. Он всегда так делает, когда пахнет жареным и с него могут спросить. Будь то "Курск" или странная авиакатастрофа. Видно Кремль - проклятое место. До него Сталин так же ныкался, когда Гитлер успел напасть первым.
tttyyy 14 марта 2018 | 16:49
Так тётка накануне распиарилась на счёт ультиматума в отношении России, а в итоге оказался пшик, хотя у нас либерастня тут просто визжала, что дело идёт к разрыву дипломатических отношений, но видно этой английской подстилке Госдеп дал знать, тётка раж то поумерь.
anji70 14 марта 2018 | 17:30
tttyyy: Хорошая у тебя картина мира в башке, только с такими познаниями не надо сразу писать, посиди лучше послушай.
jamba 14 марта 2018 | 16:51
Ухрюпинск вышлет единственного резидента английской разведки. После объявления, в администрацию района уже позвонило 72 человека, которые признались в том, что они шпионы, и телефон не умолкает;)))
mlt1986m3 14 марта 2018 | 16:52
Эвона !
Работают на разведку ?
...
Высылают ? Встречно и симметрично . ПОКА НЕ ВЕРНУТ наших дипломатов на свои места... - НЕ ВЫПУСКАТЬ из России в Великобританию заинтересованных лиц.
По тысяче на каждого дипломата. Дабы не стали подобно жертве отравления - жертвами провокаций.
И... параллельно ... - Жестко Прекратить деятельность в России 23-х школ... - центров... Английского языка работающих на выкачивание из России молодежи, на подготовку про западно ориентированных иммигрантов .
Ибо - поднимем... статистику. Для чего расширенно учат - Чтоб в перспективе "свалить"
Для турпоездок - общешкольного курса вполне достаточно.
А кому в рамках стандартов программы тесно - идите гос. вуз на филфак.
С соответствующей... моральной пророссийской подготовкой.
А размноженные под гранды из вне НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ частные лавочки со своими ИМПОРТНЫМИ программами - местные центры агентов влияния.
А то ишь... про шпионов они...
kraft901801 14 марта 2018 | 16:57
Как-бы то ни было, хороший сигнал всем потенциальным предателям.
В случае чего, их легко разыграют втемную или чужие, или свои, или вообще какие-то третьи лица. Причем ни за хрен собачий.
23 дипломата выслали.... могли-бы просто попросить их уехать, без шоу трансвеститов.
grishakras 14 марта 2018 | 16:58
Бедняжки 23 комиссара. Закончились золотые денёчки, пивко в пабах , работа не бей лежачего.
sm59 14 марта 2018 | 16:58
Да уж... Придется российскому налогоплательщику раскошелиться.
Это в скупой Англии каждому снял пентхаус - и хватит.
А в России - по гектару земли, прудику с русалками, дворцу с подземным гаражом... сотню холопов прокормить...
Да все это на 23 умножить ...
nikto_nikak 14 марта 2018 | 16:58
Кто такой Джабаров? Товарищ с Кавказа или Таджикистана? Кстати, затронут ли его обыски в Дагестане или миграционная служба РФ, вот в чем вопрос....)))
profi1962 14 марта 2018 | 16:58
И этого Джабарова на родину.
piter_ug 14 марта 2018 | 16:59
Маловато! Надо было только дворников оставить.
volkov_25 14 марта 2018 | 17:02
А куда вся поварская братия будет разбегаться когда главповару зажмут яйки в дверном косяке. Говорят у повара с шойгой серьезные непонятки начались. Я ставлю на оленей.
keep_moving 14 марта 2018 | 17:23
Хорохориться можно сколько угодно, но ядерного удара от Англии вряд ли ведь кто-то ждал, правда? А усиление санкций и сворачивание дальнейшее любых переговоров - это очень существенно. При нашей-то экономике и вообще отношениях с внешним миром. Франция и Германия теперь тоже будут намного более осмотрительными в любых экономических контактах с Россией, потому что несмотря на Брекзит, они с Англией завязаны очень сильно. Да и Китай, простите, тоже. Европейский рынок-то попривлекательней российского будет для торговли и вообще для всего прочего.) Мы - только сырье. Все.
nestormihnenko 14 марта 2018 | 17:30
Откуда такая ненависть и желание "замочить в сортире"? И оно того стоило? Теперь всё окружение от МИДа до СФ пытается отмыться от грязи, в которую их вымазал всего один человек.