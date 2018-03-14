"Великобритания высылает 23 сотрудника российского посольства в Лондоне

Все они, как считают британские власти, работают на разведку. Всем дана неделя на сборы. Это стало ответом на покушение в английском Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Как рассказывала ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании в парламенте, нападавшие использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», и к самому покушению причастна российская сторона. В Москве эти обвинения отвергают.

В Совете Федерации уже предлагают дать немедленный ответ. При этом, первый замглавы Комитета по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия может выслать большее количество сотрудников британского посольства.