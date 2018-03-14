Российские спортсмены завоевали еще четыре медали на Паралимпиаде в Пхенчхане

Всего в копилке россиян 17 наград.

Итоги очередного соревновательного дня: у российских спортсменов одна золотая, две серебряных и одна бронзовая медаль. При этом три из четырех наград завоевали лыжницы. Так, Анна Меленина победила в спринте среди стоячих спортсменов. Это, кстати, уже шестая победа россиянки на Паралимпийских играх, где она выступает не только в лыжных гонках, но и в биатлоне. Кроме того, Михалина Лысова взяла серебро в забеге спортсменок с нарушением зрения, а еще одна лыжница Марта Зайнуллина заняла третье место в классе «сидя».

Четвертую награду в российскую копилку принес горнолыжник Алексей Бугаев. У него серебро в гигантском слаломе. В итоге, россияне, которые официально именуются нейтральным паралимпийскими атлетами, забрались на вторую строчку общекомандного зачета, оторвавшись от Украины и Франции. 17 наград, шесть из которых высшей пробы, а впереди только сборная США. У американцев 7 золотых медалей и первое место в общем зачете.

Паралимпиада завершится в воскресение.