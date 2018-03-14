Роскомнадзор хочет установить контроль над всеми соцсетями и мессенджерами, работающими в России
В ведомстве отметили, что организаторы распространения информации должны соблюдать отечественное законодательство.
Социальные сети, блогплатформы и любые другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями, должны уведомлять Роскомнадзор о начале своей деятельности – об этом «Фонтанке» сказал замруководителя ведомства Александр Попов. Он отметил, что закон распространяется на все организации, в том числе и иностранные. Кроме того, федеральное законодательство обязывает мессенджеры и соцсети идентифицировать пользователей по номерам мобильного телефона. Однако до сих пор до конца непонятно, как технически опознать, например приехавшего в страну иностранца. По словам Попова, сейчас этот порядок разрабатывается.
Все данные об активности пользователей должны храниться не менее полугода и предоставляться по запросу правоохранительным органам. Это же относится ко всем сделанным записям, записанным аудиосообщениям и выложенным фотографиям и видеороликам.
Сейчас в реестре Роскомнадзора числятся 96 организаторов распространения информации.
Комментарии8
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kraft 14 марта 2018 | 16:05
А лучше интернет и вообще прихлопнуть.
skolzki 14 марта 2018 | 16:08
kraft: Вместе с Джемилевым )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
danko1 14 марта 2018 | 16:08
kraft: О том, что цензура запрещена Конституцией ( а Роскомнадзор только ею и занимается) власть, стараясь сохранить преступный режим, напрочь забыла.
pyfrjvsqfldjrfn 14 марта 2018 | 16:12
danko1: Если бы власть только о запрете цензуры забыла...
olegleon 14 марта 2018 | 16:07
хотеть не вредно. вредно не хотеть
arabmot 14 марта 2018 | 16:08
А читать всю эту пургу они не замучаются?)))
gvs 14 марта 2018 | 16:09
Это все равно, что мышей регистрировать )))
ka_mate 14 марта 2018 | 16:09
"Роскомнадзор хочет установить контроль над всеми соцсетями и мессенджерами, работающими в России"
Это начало процесса отключения интернета.
Как же этот проклятый Youtube всех достал блин!