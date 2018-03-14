"Роскомнадзор хочет установить контроль над всеми соцсетями и мессенджерами, работающими в России"

В ведомстве отметили, что организаторы распространения информации должны соблюдать отечественное законодательство.

Социальные сети, блогплатформы и любые другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями, должны уведомлять Роскомнадзор о начале своей деятельности – об этом «Фонтанке» сказал замруководителя ведомства Александр Попов. Он отметил, что закон распространяется на все организации, в том числе и иностранные. Кроме того, федеральное законодательство обязывает мессенджеры и соцсети идентифицировать пользователей по номерам мобильного телефона. Однако до сих пор до конца непонятно, как технически опознать, например приехавшего в страну иностранца. По словам Попова, сейчас этот порядок разрабатывается.

Все данные об активности пользователей должны храниться не менее полугода и предоставляться по запросу правоохранительным органам. Это же относится ко всем сделанным записям, записанным аудиосообщениям и выложенным фотографиям и видеороликам.

Сейчас в реестре Роскомнадзора числятся 96 организаторов распространения информации.