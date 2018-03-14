Главный онколог Москвы: Москвичи смогут бесплатно сдать анализы на онкологию на избирательных участках 18 марта

Масштабная акция — исследование выявления онкологических заболеваний на ранней стадии пройдет в Москве 17-18 марта. Жители столицы смогут 17 марта бесплатно сдать анализы на онкологию в районных поликлиниках, а в день выбора президента РФ горожанам предложат пройти обследование и на избирательных участках в некоторых школах Москвы. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный онколог Москвы Игорь Хотьков.

«Раковые опухоли в первой стадии не проявляются, человек не может их почувствовать. У нас задача, как и всех онкологических служб всего мира — работать со здоровым населением на опережение. Наша цель — выявить группы риска среди большого количества населения и углубленно обследовать их. Мы просто пользуемся любой возможностью, чтобы организовать массовый скрининг населения на предмет наличия тех или иных предрасположенностей к злокачественным заболеваниям», — сказал он.

И.Хотьков пояснил, что в школах, являющихся избирательными участками, есть лицензированные медицинские кабинеты, которые оснащены необходимым для проведения акции медицинским оборудованием. Он отметил, что полный список поликлиник и школ, которые участвуют в акции, размещен на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Главный онколог столицы при этом подчеркнул, что аналогичные бесплатные мероприятия регулярно проводятся в городе, поэтому обследоваться на онкологию можно практически в любое время. «Это обследование в любые другие дни тоже может быть сделано бесплатно, просто в дни проведения акции чуть более легкий доступ, не надо записываться», — пояснил он.