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Эксклюзив Эха 15:52, 14 марта 2018

Главный онколог Москвы: Москвичи смогут бесплатно сдать анализы на онкологию на избирательных участках 18 марта

Масштабная акция — исследование выявления онкологических заболеваний на ранней стадии пройдет в Москве 17-18 марта. Жители столицы смогут 17 марта бесплатно сдать анализы на онкологию в районных поликлиниках, а в день выбора президента РФ горожанам предложат пройти обследование и на избирательных участках в некоторых школах Москвы. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный онколог Москвы Игорь Хотьков.

«Раковые опухоли в первой стадии не проявляются, человек не может их почувствовать. У нас задача, как и всех онкологических служб всего мира — работать со здоровым населением на опережение. Наша цель — выявить группы риска среди большого количества населения и углубленно обследовать их. Мы просто пользуемся любой возможностью, чтобы организовать массовый скрининг населения на предмет наличия тех или иных предрасположенностей к злокачественным заболеваниям», — сказал он.

И.Хотьков пояснил, что в школах, являющихся избирательными участками, есть лицензированные медицинские кабинеты, которые оснащены необходимым для проведения акции медицинским оборудованием. Он отметил, что полный список поликлиник и школ, которые участвуют в акции, размещен на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Главный онколог столицы при этом подчеркнул, что аналогичные бесплатные мероприятия регулярно проводятся в городе, поэтому обследоваться на онкологию можно практически в любое время. «Это обследование в любые другие дни тоже может быть сделано бесплатно, просто в дни проведения акции чуть более легкий доступ, не надо записываться», — пояснил он.

Комментарии

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ajsenev 14 марта 2018 | 15:56

Какая мерзость! А в другие дни - за деньги?

el_borz 14 марта 2018 | 15:59

Классная тема!
Надо пивнушки поставить на избирательных участках бесплатно.
Каждому избирателю по бесплатному половому партнеру
Посещаемость 100%. Вот это настоящий праздник, настоящие русские выборы.
Жги Родина ищо!

sergeev67 14 марта 2018 | 16:03

el_borz: Каждому избирателю по бесплатному половому партнеру

Ага. Там какую-нибудь старую бабку из ЕР выставят. Или с рожей как у Яровой.
Спасибо, даром не надо. Еще деньги заплатишь, чтобы не свел бог с таким "партнером".

olegleon 14 марта 2018 | 15:56

так сдать анализы на онкологию и в другие дни тоже бесплатно можно

apontiy 14 марта 2018 | 15:59

olegleon: olegleon: НУ - НУ, ОСОБЕННО "БЕСПЛАТНО" - В эКСПРЕСС - ЛАБОРАТОРИЮ!

ajsenev 14 марта 2018 | 16:00

olegleon: не расскажите ли где это можно? И скольких врачей надо оббежать, чтобы получить право на бесплатный анализ

testmeter 14 марта 2018 | 16:02

olegleon: Просто российские "выборы" - это и есть онкология. Проголосовал, проверился и можешь помирать спокойно

sergeev67 14 марта 2018 | 16:06

olegleon: так сдать анализы на онкологию и в другие дни тоже бесплатно можно

Фигня все это. Более чем уверен, что после закрытия избирательных участков эти анализы вывезут чохом на помойку. Такое получится "гибридное обследование".
Вообще, интересно, они хоть фамилии спрашивать будут? Или там другие какие данные. Для обратной связи. Скорее всего, что и нет.

virgenu 14 марта 2018 | 16:00

Есть ли предел мерзости путинского режима? Почему бы не объявить бесплатную кремацию тех, кто проголосует за Путина?

varangian2011 14 марта 2018 | 16:08

virgenu: Да уж, шантажировать людей и манипулировать самым страшным заболеванием, ради личных интересов - мерзость последней стадии. Типа хочешь жить - приходи голосовать за Путина.

vladimir_veteran 14 марта 2018 | 16:00

Чем бы еще завлечь избирателя, чтобы натянуть нос Навальному? Может быть бесплатной раздачей шашлыков? А может, как в былые времена, выкатить бочки с водкой к избирательным участкам?

bobiksdoh 14 марта 2018 | 16:00

Еще бы и психиатра пройти было неплохо.

(комментарий скрыт)

danyila 14 марта 2018 | 16:05

Нахрена царю эта явка далась? Неужто перед Западом ссыт?

keg 14 марта 2018 | 16:08

Вот скотина !!! а где же вы сволочи раньше то все были ? или раз в шесть лет вспоминаете о людях... скоты... слов нет...

rus095 14 марта 2018 | 16:08

Сдать анализы на онкологию могут бесплатно! А вот узнать результаты надо будет заплатить денежки!

igor20012 14 марта 2018 | 16:09

Т.е. сдать кровь (несколько анализов), мочу, кал, сделать диагностическую операцию ( взять пункцию) и пр. ? И все это на избирательном участке ?! Могут только записать на это, ну а потом отказаться.

sasass 14 марта 2018 | 16:10

Фиктивные анализы на фиктивных выборах - одурманенный народ от безысходности все проглотит...

goshan31 14 марта 2018 | 16:10

Жизнь заставит-не так раскорячишься!

greko 14 марта 2018 | 16:11

Сдать "анализы на онкологию" невозможно, таковых не существует в природе. Главный онколог или купил себе диплом, или спецом придуряЦЦа. Онкомаркеры не показыают наличие заболевания до той стадии, когда болезнь уже спрогрессировала настолько, что диагноз существует и лечение проводится...

krendelfan 14 марта 2018 | 16:11

Вот суки..нормальных слов уже не осталось. Лицемерные мрази, хуй вам не а не явка!

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