Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов

Великобритания высылает 23 российских дипломата из-за дела Скрипаля. Кроме того, объявлено о замораживании контактов с Россией на высшем уровне. Ни одно официальное лицо и члены Королевской семьи не поедут на Чемпионат мира в России по футболу.

Россия не предоставила убедительных объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля, — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Сегодня вечером на заседании Совбеза ООН будет обсуждаться дело Скрипаля. Великобритания будет настаивать на жестких международных мерах, — подчеркнула Тереза Мэй. Сегодня она разговаривала с президентами США, Франции и канцлером Германии, которые поддержали позицию Великобритании.

Попытки Лондона обвинить Россию в причастности к делу Сергея Скрипаля не имеют под собой реальных доказательств. Такое мнение высказал глава МИД Сергей Лавров:

«Нашим британский коллегам, да и тем, кто их голословно начинает поддерживать, даже не зная результатов расследования, которое еще не завершено. Для них подозрение, которое они сами выдвигают, уже должно восприниматься всем мировым сообществом как царица доказательств. Так дело не пойдет. Мы будем отстаивать международное право, и аргументов у наших партнеров мы не видим. А без предъявления конкретных фактов придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность».

По словам Сергея Лаврова, у Москвы не было мотивов для покушения на жизнь бывшего полковника ГРУ.