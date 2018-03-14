Руководство крупнейшей иранской авиакомпании «Иран Эйр», объявило о наборе пилотов-женщин
В настоящий момент среди сотрудников среднего звена авиакомпании примерно 16 % женщин, — отмечает газета «Тегеран-Таймс».
Авиакомпания обеспечивает четверть маршрутов внутри страны, а также десятки международных рейсов.
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arabmot 14 марта 2018 | 16:06
А летать они в парандже будут?)))