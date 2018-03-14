Еврокомиссия готовит поправки в визовые правила ЕС

Они должны упростить въезд в Шенгенское пространство для тех, кто пересекает границы легально.

Планируется существенно сократить предельные сроки выдачи виз — с 15 до 10 дней. Процедура подачи заявки будет полностью электронной. При этом будет увеличен размер консульского сбора – с нынешних 60 до 80 евро.

Для россиян стандартный размер консульского сбора установлен отдельным соглашением с ЕС в размере 35 евро. Будет ли увеличен сбор для россиян, в сообщении Еврокомиссии не уточняется.