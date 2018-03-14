Еврокомиссия готовит поправки в визовые правила ЕС
Они должны упростить въезд в Шенгенское пространство для тех, кто пересекает границы легально.
Планируется существенно сократить предельные сроки выдачи виз — с 15 до 10 дней. Процедура подачи заявки будет полностью электронной. При этом будет увеличен размер консульского сбора – с нынешних 60 до 80 евро.
Для россиян стандартный размер консульского сбора установлен отдельным соглашением с ЕС в размере 35 евро. Будет ли увеличен сбор для россиян, в сообщении Еврокомиссии не уточняется.
Комментарии4
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el_borz 14 марта 2018 | 15:38
Эта тема не интересна России..Скоро мы купим огрооооомный замок...и закроем на запор все щели, чтобы ни одна мышь не проскочила..ни туда и ни сюда.
vezdehod 14 марта 2018 | 15:45
Эта хорошая новость для россиян - которые часто посещают Европу.
olegleon 14 марта 2018 | 16:05
vezdehod: да и для тех кто редко ездит, пару раз в год, тоже не плохая.
skolzki 14 марта 2018 | 15:40
Каклостан стоило из за этого разрушать каклятам ,когда всё упрощается ?)))))))))))))))